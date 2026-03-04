Сейчас в Минеральных Водах в категории "Северная Осетия" можно забронировать 4 экскурсии от 6200 до 29 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5