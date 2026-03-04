Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 06:30 и 07:00
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
6200 ₽ за человека
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
6290 ₽
7400 ₽ за человека
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод)
Путешествие по Северной Осетии обещает удивительные открытия: от древних крепостей до термальных источников. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 07:30
6 мар в 07:30
28 500 ₽
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.
