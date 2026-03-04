Мои заказы

Экскурсии в Северную Осетию из Минеральных Вод

Найдено 4 экскурсии в категории «Северная Осетия» в Минеральных Водах, цены от 6200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
На машине
На микроавтобусе
13 часов
40 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 06:30 и 07:00
Завтра в 06:00
6 мар в 06:00
6200 ₽ за человека
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
На машине
13 часов
-
15%
33 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
6 мар в 06:30
6290 ₽7400 ₽ за человека
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод)
На машине
13 часов
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод)
Путешествие по Северной Осетии обещает удивительные открытия: от древних крепостей до термальных источников. Уникальные пейзажи и история ждут вас
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 07:30
6 мар в 07:30
28 500 ₽30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Галиат - кавказский аналог Мачу-Пикчу, и окунитесь в мир природы и истории
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
29 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Северная Осетия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод;
  2. Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод);
  3. Три ущелья Северной Осетии + Даргавс (из Минеральных вод);
  4. Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Минеральных Вод.
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Эльбрус;
  2. Самое главное;
  3. Гижгит;
  4. Домбай;
  5. Приэльбрусье;
  6. Чегемские водопады;
  7. Парк Цветник;
  8. Плато Бермамыт;
  9. Перевал Гум-Баши;
  10. Гора Змейка.
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в марте 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Северная Осетия" можно забронировать 4 экскурсии от 6200 до 29 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Северная Осетия», 73 ⭐ отзыва, цены от 6200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май