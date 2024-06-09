Прикоснитесь к невероятной красоте горного региона, посмотрите на стремительные водопады, прозрачные озёра и стада диких яков. Насладитесь теплыми термальными водами, целебным нарзаном и пикником в идиллическом месте.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Аул Верхняя Балкария
- Язык Тролля
- Замок Шато-Эркен
- Термальные источники Аушигер
Описание экскурсии
Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера Нас с вами ждёт невероятно зрелищный маршрут с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. Начнём с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Затем отправимся в Верхнюю Балкарию — к Голубому озеру, известному как Церик-Кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я расскажу вам о тайнах балкарских озёр, глубина одного из которых достигает 300 метров. Скалистое ущелье и древние башни После этого нас ждёт путь по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами. Вы услышите печальные истории тех, кто следовал по узким дорогам вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели. Отсюда поедем дальше в аул Кюнлюм и осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала XVII-XVIII веков. Термальные источники и рыцарский замок После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет от +40 до +50°C. Далее мы заедем в необыкновенное место. Замок Шато-Эркен был построен совсем недавно, но по красоте он не уступает рыцарским средневековым цитаделям. Особое очарование ему расположение посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.
каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озера
- Черекская теснина
- Аул Верхняя Балкария
- Язык Тролля
- Замок Шато-Эркен
- Термальные источники Аушигер
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Вход в термальные источники - 200 руб. /чел. за 1 час
- Питание - примерно 300-500 руб. средний чек
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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