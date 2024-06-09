Описание экскурсии

Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера Нас с вами ждёт невероятно зрелищный маршрут с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. Начнём с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены. Затем отправимся в Верхнюю Балкарию — к Голубому озеру, известному как Церик-Кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я расскажу вам о тайнах балкарских озёр, глубина одного из которых достигает 300 метров. Скалистое ущелье и древние башни После этого нас ждёт путь по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами. Вы услышите печальные истории тех, кто следовал по узким дорогам вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели. Отсюда поедем дальше в аул Кюнлюм и осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала XVII-XVIII веков. Термальные источники и рыцарский замок После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет от +40 до +50°C. Далее мы заедем в необыкновенное место. Замок Шато-Эркен был построен совсем недавно, но по красоте он не уступает рыцарским средневековым цитаделям. Особое очарование ему расположение посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус.