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Владислав сделал всё, чтобы этот день остался в нашей памяти, как один из самых лучших дней! Всё было четко, по плану, без опозданий/ без заморочек. Владислав развлекал нас всю дорогу. Он отличный рассказчик с чувством юмора, приятный собеседник и надежный водитель! В этот день у меня был день рождения. Владислав подготовился по полной программе: было шампанское, был торт со свечками, фрукты, много поздравлений и пожеланий! В пути останавливались на ГумБаши с отличными видами на дальние дали. На Домбае успели прочувствоать на себе переменчивость погоды - от яркого солнца, до моросящего дождя. В одну минуту на высоте 3000 м появился густой туман. Только что всё было видно далеко и высоко, и вот уже ничего и никого нет. Даже стало немножко жутковато. Спускались под дождем, все вымокли. А внизу по-прежнему светило солнце. На обратном пути была спонтанная остановка возле пасущихся животных. Один ослик (очевидно самый смелый) подошел к нам сам. В награду ему достались яблоки, бананы с дня рождения. После чего он уже не хотел с нами расставаться. Ну, а мы на обратном пути могли ещё долго любоваться прекрасными видами на закат в горах! Большое спасибо ещё раз Владиславу за этот особенный день!!!