Экскурсии по пещерам Минеральных Вод

Найдено 1 экскурсия в категории «Пещеры» в Минеральных Водах, цена 5300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
12 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Начало: Ваш адрес в Минеральных водах
«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Г
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Спасибо огромное! Все очень понравилось!!! Очень удобный сайт, быстрое бронирование, компетентные работники! Великолепная поездка! Впечатлений на недели! Рекомендую!
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О
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Благодарим Алексея за высокий профессионализм и шикарную поездку. Мы увидели больше, чем ожидали, узнали многое о новом для нас регионе. Дети (8 и 11) довольны, и сил у них хватило на всё.
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А
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Изумительные по красоте локации: перевал с видами на большой Кавказский хребет и Эльбрус, сырные пещеры, озеро и конечно же Домбай. Нам повезло с погодой - было ясно и тепло. Гид Руслан заботился о каждом члене группы, рассказывал интересные факты
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Б
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Прекрасная поездка. Четвëртого января 2026-года молодой человек Камиль подъехал к подъезду минута в минуту, и начался наш Самый Лучший День.
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Камиль оказался компанейским, с чувством юмора человеком. Прекрасный рассказчик, знает историю своего края, и любит еë, отличный водитель, и экскурсовод прекрасный. Всю дорогу показывал красоты и рассказывал про природу Северного Кавказа. На самых красивых точках маршрута, где горы особенно хороши останавливался, давал сделать фото. Когда пришло время перекусить завëз на ферму, где нас накормили местными блюдами по очень разумной цене. По приезду в Домбай всех проконсультироввл, обеспечил билетами, проводил до подъëмника. По окончании нашего путешествия на вершину, строго в определëнное время посадил группу в машину, и тронулись в Кисловодск. Прекрасный тур, виды умопомрачительные, Северный Кавказ прекрасен. Спасибо организаторам, Камиль, и соседям по поездке. Нас было семь человек из разных городов России. Вишенка на торте. В завершении поездки Камиль угостил всех облепиховым чудесным чаем, который супруга рано утром заварила специально для туристов, т. е. для нас. Ещё раз огромное спасибо за чудесную поездку на прекрасный Домбай.

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Е
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Отличная экскурсия. Повезло с группой, с погодой и особено с гидом Владиславом. Очень позитивный человек, помогал всем в поездке, очень интересно все рассказывал. И шутил с нами и пел. А Домбай это просто красота неимоверная.
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М
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Здравствуйте! Прекрасная экскурсия! Замечательный гид Дмитрий!
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Г
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Поездка на Домбай состоялась 12.09.2025. Группа (9 человек) подобралась хорошая, было весело и было о чем поговорить в пути. Гид
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Владислав сделал всё, чтобы этот день остался в нашей памяти, как один из самых лучших дней! Всё было четко, по плану, без опозданий/ без заморочек. Владислав развлекал нас всю дорогу. Он отличный рассказчик с чувством юмора, приятный собеседник и надежный водитель! В этот день у меня был день рождения. Владислав подготовился по полной программе: было шампанское, был торт со свечками, фрукты, много поздравлений и пожеланий! В пути останавливались на ГумБаши с отличными видами на дальние дали. На Домбае успели прочувствоать на себе переменчивость погоды - от яркого солнца, до моросящего дождя. В одну минуту на высоте 3000 м появился густой туман. Только что всё было видно далеко и высоко, и вот уже ничего и никого нет. Даже стало немножко жутковато. Спускались под дождем, все вымокли. А внизу по-прежнему светило солнце. На обратном пути была спонтанная остановка возле пасущихся животных. Один ослик (очевидно самый смелый) подошел к нам сам. В награду ему достались яблоки, бананы с дня рождения. После чего он уже не хотел с нами расставаться. Ну, а мы на обратном пути могли ещё долго любоваться прекрасными видами на закат в горах! Большое спасибо ещё раз Владиславу за этот особенный день!!!

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М
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Прекрасно организованная экскурсия. Мы увидели все, что было заявлено. Выдался чудесный день. Гид Алексей прекрасно раскрыл тему путешествий по Карачаево-Черкесии.
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К
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Бомбическая поездка и экскурсия!!!! Погода, компания и прекрасный гид Владислав!!!! Божественные виды!!! Атмосфера в Шоанинском храме и на Домбаи впечатлила
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до слёз!!! Мы много где бывали и есть с чем сравнить! Сказать красиво, ничего не сказать. Спасибо ребята!!!! Молодому и знающему свой край гиду Владиславу удачи и Процветания! До встречи в следующем году! Гости из Валдая.

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О
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
Понравилось все! Спасибо Дмитрию за прекрасные впечатления!
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Всего 33 отзыва в Минеральных Водах в категории "Пещеры"

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