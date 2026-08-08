Мини-группа
до 8 чел.
Из Минеральных вод в сказочный Домбай: перевал Гумбаши, Сырные пещеры
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«Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника»
Расписание: каждый день в 07:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Г
Спасибо огромное! Все очень понравилось!!! Очень удобный сайт, быстрое бронирование, компетентные работники! Великолепная поездка! Впечатлений на недели! Рекомендую!
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О
Благодарим Алексея за высокий профессионализм и шикарную поездку. Мы увидели больше, чем ожидали, узнали многое о новом для нас регионе. Дети (8 и 11) довольны, и сил у них хватило на всё.
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А
Изумительные по красоте локации: перевал с видами на большой Кавказский хребет и Эльбрус, сырные пещеры, озеро и конечно же Домбай. Нам повезло с погодой - было ясно и тепло. Гид Руслан заботился о каждом члене группы, рассказывал интересные факты
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Б
Прекрасная поездка. Четвëртого января 2026-года молодой человек Камиль подъехал к подъезду минута в минуту, и начался наш Самый Лучший День.
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Е
Отличная экскурсия. Повезло с группой, с погодой и особено с гидом Владиславом. Очень позитивный человек, помогал всем в поездке, очень интересно все рассказывал. И шутил с нами и пел. А Домбай это просто красота неимоверная.
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М
Здравствуйте! Прекрасная экскурсия! Замечательный гид Дмитрий!
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Г
Поездка на Домбай состоялась 12.09.2025. Группа (9 человек) подобралась хорошая, было весело и было о чем поговорить в пути. Гид
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М
Прекрасно организованная экскурсия. Мы увидели все, что было заявлено. Выдался чудесный день. Гид Алексей прекрасно раскрыл тему путешествий по Карачаево-Черкесии.
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К
Бомбическая поездка и экскурсия!!!! Погода, компания и прекрасный гид Владислав!!!! Божественные виды!!! Атмосфера в Шоанинском храме и на Домбаи впечатлила
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О
Понравилось все! Спасибо Дмитрию за прекрасные впечатления!
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Всего 33 отзыва в Минеральных Водах в категории "Пещеры"
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