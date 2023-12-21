Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Индивидуальный трансфер в Минеральных Водах

С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок

В поездке так хочется охватить всё по максимуму. С радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Кисловодска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Кисловодске. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.

  • Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
  • Продегустируете минеральную воду в бюветах
  • Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
  • Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Suzuki Grand Vitara XL-7 limited. Есть детские кресла.
  • Если захотите, по пути можно заехать в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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