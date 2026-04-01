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Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску

С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Кисловодска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
5
6 отзывов
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску

Описание трансфер

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Кисловодске — или наоборот, заберет вас из Кисловодска и доставит в аэропорт. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.

  • Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
  • Продегустируете минеральную воду в бюветах
  • Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
  • Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на комфортабельных иномарках с кондиционером. Есть детские кресла
  • Если захотите, по пути можно заехать в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 ₽/чел.
  • Мы можем организовать трансфер также от места вашего проживания в аэропорт
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1966 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Лариса
Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску. Экскурсия по Пятигорску была добавлена по отдельному тарифу — + 5 000 руб.

Виктор —
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очень эрудированный специалист: рассказывает много интересного, без «воды», всё по делу. Может подробно говорить и об архитектуре, и об исторических фактах, и о технических деталях (например, о прокладке труб для минеральной питьевой воды). Полностью концентрируется на туристах, не отвлекается на посторонние моменты. Речь громкая и чёткая, манеры вежливые.

Отдельно отмечу: когда мы проходили мимо других экскурсионных групп, люди невольно оборачивались и с интересом прислушивались к его рассказу.

Посетили все заявленные места. Однозначно рекомендую.

Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску.
Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску.
Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску.
Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску.
Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску.
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Алсу
все понравилось. Была длительная пересадка в Минеральных Водах. хорошо провели время, посмотрели окрестности, вкусно покушали и вернулись в аэропорт. Спасибо за экскурсию!
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Татьяна
Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с места пребывания, выгуляли, культурно обогатили, накормили и в аэропорту высадили)))
Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с
Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с
Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с
Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с
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С
Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
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Наталия
Благодарю Виктора за чудесную экскурсию! Такого трансфера в аэропорт у меня в жизни еще не было! Как здорово в компании приятного человека за несколько часов до вылета прикоснуться к еще
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одному чуду этих мест. Прекрасный парк Железноводска, чудесное озеро, солнце-это то, без чего нельзя возвращаться в морозную Москву! Виктор очень внимательный, заботливый и много знающий гид. Приятная грамотная речь, не утомительный рассказ про край и его города по дороге-то что не хватало для полноты картины и впечатлений! Благодарю вас, Виктор, за чудесную экскурсию! С удовольствием порекомендую вас своим друзьям!

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Д
Экскурсия понравилась, было познавательно и непринужденно
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Входит в следующие категории Минеральных Вод

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