В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Кисловодска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.
Описание трансфер
Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Кисловодске — или наоборот, заберет вас из Кисловодска и доставит в аэропорт. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.
- Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее
- Продегустируете минеральную воду в бюветах
- Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы
- Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов
На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на комфортабельных иномарках с кондиционером. Есть детские кресла
- Если захотите, по пути можно заехать в кафе. Обед оплачивается дополнительно — от 500 ₽/чел.
- Мы можем организовать трансфер также от места вашего проживания в аэропорт
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1966 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид Виктор встретил нас в аэропорту г. Минеральные Воды и провёл экскурсии по Железноводску и Пятигорску. Экскурсия по Пятигорску была добавлена по отдельному тарифу — + 5 000 руб.
Виктор —
Виктор —
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все понравилось. Была длительная пересадка в Минеральных Водах. хорошо провели время, посмотрели окрестности, вкусно покушали и вернулись в аэропорт. Спасибо за экскурсию!
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Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с места пребывания, выгуляли, культурно обогатили, накормили и в аэропорту высадили)))
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С
Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
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Благодарю Виктора за чудесную экскурсию! Такого трансфера в аэропорт у меня в жизни еще не было! Как здорово в компании приятного человека за несколько часов до вылета прикоснуться к еще
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Д
Экскурсия понравилась, было познавательно и непринужденно
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