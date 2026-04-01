В поездке так хочется охватить всё по максимуму и мы с радостью поможем вам в этом. Встретим в аэропорту и по пути до Кисловодска покажем ухоженный и тихий Железноводск. Он находится в стороне от оживлённой трассы, электрички ходят сюда только по выходным. Здесь всегда спокойно и умиротворённо. Город бережно хранит своё прошлое в исторических памятниках, с которыми вас познакомит гид.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание трансфер

Гид-водитель встретит вас в аэропорту и бережно довезёт по нужному адресу в Кисловодске — или наоборот, заберет вас из Кисловодска и доставит в аэропорт. По дороге вы посетите атмосферный городок, расположенный у самого подножия горы Железной.

Вы совершите часовую прогулку по парку Железноводска — от дворца Эмира Бухарского с необычной архитектурой к нарядной Пушкинской галерее

Продегустируете минеральную воду в бюветах

Сфотографируетесь у уникального фонтана-бюветницы

Спуститесь вниз по каскадной лестнице к городскому озеру, где находятся причудливые макеты местных гор-лакколитов

На экскурсии гид расскажет о метаморфозах названия города, происхождении местных минеральных вод и горах-лакколитах в регионе КМВ.

Организационные детали