Отправляйтесь в увлекательную поездку на внедорожнике по живописной и гостеприимной Кабардино-Балкарии.
Вы увидите романский замок с винным погребом, узнаете, почему замок Жабоевых называют замком людоеда, посетите водопад Тыжинты и Аушигерские термальные источники. И, конечно, сделаете впечатляющие фотографии на Языке дракона.
Вы увидите романский замок с винным погребом, узнаете, почему замок Жабоевых называют замком людоеда, посетите водопад Тыжинты и Аушигерские термальные источники. И, конечно, сделаете впечатляющие фотографии на Языке дракона.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание мастер-класса
Приглашаем вас провести замечательное время в поездке на внедорожнике в живописную и гостеприимную Кабардино-Балкарию. Мы вам покажем природные памятники, которые обязательно нужно увидеть, чтобы потом было с чем сравнить.
Замок Шато-Эркен
Внешне он выглядит как французский замок XI-XII веков в романском стиле. Это — высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Главной особенностью является расположение замка на воде, а подвальной его части — на глубине 20 метров ниже уровня воды искусственного озера. Здесь расположен огромный винный погреб, с шикарным сортиментом вин. Хранятся они в идеальных условиях, в затемненных помещениях, с температурой от 11 до 18 градусов С и оптимальной влажностью воздуха — 75-85%.
Черекская теснина и Язык дракона
Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезем вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Башни и древние поселения
Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с XVII века, и с ее подножия взглянете на окрестные аулы. Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати. Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалеку находится система укреплений X-XI вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озера
Мы доберемся до знаменитых древних озер, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет! Горячие источники «Аушигер» в КБРАушигерские термальные источники — один из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики, уникальный объект, подаренный природой, который несет в себе красоту и здоровье. Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Он также является неким обогревателем вод, которые идут из недр земли.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шато-Эркен
- Черекская теснина и Язык дракона
- Башни и древние поселения
- Голубые озера
- Горячие источники «Аушигер» в КБР
Что включено
- Транспортное и экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Питание
- Термальные источники Аушигер
- Эко сбор Шато Эркен 50 р с человека
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- После внесения предоплаты напишите адрес по которому Вас забирать на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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