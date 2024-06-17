В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод

Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
Представьте себе место, где природа сохранила свою первозданную красоту, а встреча с дикими животными не требует долгих поисков. Экскурсия в Джилы-Су из Минеральных Вод предлагает именно такой опыт.

Помимо восхищения величественными
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видами Эльбруса и прогулки к живописному водопаду Султан, вы получите уникальную возможность познакомиться с кавказскими сусликами.

Эти миролюбивые создания не боятся человека, позволяя вам подойти к ним на удивительно близкое расстояние.

Ваше путешествие будет наполнено не только красотой ландшафтов, но и встречами с местными обитателями, делая каждый момент поездки незабываемым

В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Поездка в одно из красивейших мест на Кавказе

В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су. По пути я расскажу об истории, геологии и этнологии края. В частности, вы узнаете в простых терминах, как образовались могучие горы Кавказа, чем интересны традиции и культура кабардинцев, а также другие интересные факты. Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы. И увидев курортный край, поймете, почему его считают настоящей жемчужиной всего региона.

В гости к горным сусликам

Мы отправимся на встречу с очаровательными зверьками — к самым высокогорным, неприхотливым и миролюбивым среди всех сусликов: кавказским или, как их ещё называют, горным эльбрусским. Нам не придется искать их на труднодоступных тропах или сидеть в засаде с биноклем в надежде поймать мгновенье, когда суслик выглянет из норки. На Джилы-Су они буквально повсюду, и, если внимательно присмотреться или обернуться на писк, можно везде увидеть стоящие маленькие столбики. Но мы отправимся к крупнейшей в Приэльбрусье колонии этих зверьков. От стоянки путь займет не более 7 минут — и мы окажемся в семье, где живет более сотни этих очаровашек. Людей они не боятся, поэтому вы сможете подойти к ним близко. Можно взять с собой гостинцы: морковь, яблоки, смесь для грызунов, но больше всего конкретно эти любят семечки.

Кроме сусликов вы увидите других обитателей гор — и орлов, и гигантских воронов, и многих других жителей Приэльбрусья.

Организационные детали

  • При себе нужно иметь воду, удобную обувь, крем от солнца, желательно одежду с длинным рукавом, кепку. На всякий случай, возьмите и куртку — если подует ветер с ледника, то будет прохладно.
  • И не забудьте гостинцы для сусликов:)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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