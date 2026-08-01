К границе прибудем утром, пройдём все формальности. Продолжим путь по Военно-Грузинской дороге и увидим все её знаковые точки: Дарьяльское ущелье, Казбеги, Крестовый перевал, арку Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище.

После полудня заселимся в отель, отдохнём и пойдём гулять по Старому Тифлису. Осмотрим крепость Нарикала, мост Мира, театр марионеток Габриадзе, серные бани, храмы и другие достопримечательности Тбилиси.