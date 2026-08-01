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Диалог, что длится веками: Грузия и Армения из городов КМВ, Нальчика и Владикавказа

Главное в Тбилиси и Ереване, Военно-Грузинская дорога, Севан, Арарат и древние армянские храмы
Вы проследуете по Военно-Грузинской дороге.

Здесь скалы встают стеной, небо кажется осязаемым, а каждый изгиб серпантина внезапно открывает всё новые панорамы. Погуляете по Тбилиси, где хочется рассматривать детали.

Пузатые серные бани, выцветшие
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вывески, ажурные балконы, перекинутые через перила ковры — и атмосфера на каждом шагу. В Ереване, укутанном в бархат розового туфа, увидите совсем иные картины. Тут строгая геометрия улиц и сдержанные фасады, а змейки лестниц вьются навстречу Арарату. Объедете монастыри и храмы, где молитва застыла в камне.

В Эчмиадзине и Хор Вирапе вспомните Григория Просветителя, в Гегарде полюбуетесь резными хачкарами, в Гарни — колоннами дохристианского периода. А напоследок заглянете в зеркало Севана — и будто безмолвно поставите точку в долгом пути.

Диалог, что длится веками: Грузия и Армения из городов КМВ, Нальчика и Владикавказа
Диалог, что длится веками: Грузия и Армения из городов КМВ, Нальчика и Владикавказа
Диалог, что длится веками: Грузия и Армения из городов КМВ, Нальчика и Владикавказа

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: загранпаспорта, в том числе и на детей, паспорт РФ, свидетельство о рождении детей (младше 18 лет), наличные или карта иностранного банка.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Грузию

В ночь выезжаем к грузинской границе. По пути заберём вас из Лермонтова, Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, Минеральных Вод, Железноводска, Нальчика или Владикавказа.

Дорога в ГрузиюДорога в Грузию
2 день

Военно-Грузинская дорога, Тбилиси

К границе прибудем утром, пройдём все формальности. Продолжим путь по Военно-Грузинской дороге и увидим все её знаковые точки: Дарьяльское ущелье, Казбеги, Крестовый перевал, арку Дружбы, крепость Ананури, Жинвальское водохранилище.

После полудня заселимся в отель, отдохнём и пойдём гулять по Старому Тифлису. Осмотрим крепость Нарикала, мост Мира, театр марионеток Габриадзе, серные бани, храмы и другие достопримечательности Тбилиси.

Военно-Грузинская дорога, ТбилисиВоенно-Грузинская дорога, ТбилисиВоенно-Грузинская дорога, Тбилиси
3 день

Ереван

Берём ланч-боксы с завтраком и едем в Армению. По прибытии отправимся гулять по Еревану и изучим всё самое интересное в столице — лестницу Каскад, площади Республики и Свободы и многое другое. Вечером — размещение в номерах, по желанию и за доплату — ужин в национальном ресторане с музыкальной программой.

ЕреванЕреванЕреван
4 день

Монастыри и храмы Армении

Впереди — насыщенный день и знакомство со святынями. Посетим древние монастыри Эчмиадзин, Хор Вирап и Гегард. Обсудим их прошлое и реликвии, полюбуемся библейским Араратом. Также увидим языческий храм Гарни античных времён, а вечером вернёмся в Ереван.

Монастыри и храмы АрменииМонастыри и храмы АрменииМонастыри и храмы Армении
5 день

Дегустация коньяка, озеро Севан

Освобождаем номера и с вещами движемся дальше. Посетим дегустацию на коньячном заводе. А также съездим к голубой жемчужине Армении — высокогорному озеру Севан. На берегу осмотрим монастырь Севанаванк и направимся сначала к грузинской, а затем российской границам. Возвращение к точке старта — следующим утром.

Дегустация коньяка, озеро СеванДегустация коньяка, озеро СеванДегустация коньяка, озеро Севан

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
1-местное проживание43 900 ₽
За одного при 2- или 3-местном размещении34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Услуги гидов
  • Экскурсии по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • Обеды, ужины, дегустация
  • Входные билеты
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Города КМВ / Нальчик / Владикавказ, после 21:00
Завершение: Владикавказ / Нальчик / города КМВ, на следующий день после выезда, после 6:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В туризме с 2008 года. Приглашаем в туры по Кавказу. Грузия, Армения, Дагестан, Горная Адыгея — прекрасные регионы для отличного отдыха.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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