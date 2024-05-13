Место силы. После завтрака в отеле отправимся в сторону Эльбруса теперь уже с другой стороны — с юга. Подберемся к заповедной горе Уллу Тау, которая переводится как «мать-гора». Считается, что здесь исполняются желания. Поднимемся на Докторский перевал, проедем по сказочному лесу и окажемся возле источника с кристально чистой горной водой. Не забудьте взять с собой бутылочки, чтобы набрать воду.

Живописная тропа и пикник. Рядом проходит граница с Грузией, так что нам нужны будут паспорта, чтобы оформить пропуска в погранпункте. Пройдя контроль у пограничников, прогуляемся по тропинке вдоль реки до поляны желаний. После этого устроим пикник с видом на ущелье Адыр-Су, Кавказский хребет и гору Уллу Тау.

Бирюзовое озеро и термальные источники. Подкрепившись, отправимся на озеро Гижгит, которое прославилось необычным цветом воды. На фото бирюзовая гладь смотрится особенно красиво — не нужны никакие фильтры. В завершение дня расслабимся в термальных источниках Гедуко. Не забудьте взять с собой купальники и полотенца.

Дорога домой. Вечером вернемся в Пятигорск. Мы можем отвезти вас к железнодорожному вокзалу Пятигорска либо в аэропорт Минеральные воды. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!