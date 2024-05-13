Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Авторский тур в Минеральных Водах

Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах

Кавказские горы наполняют энергией и дают ту силу, которой нет в городе.

За три дня мы покажем вам самые вдохновляющие места Приэльбрусья: прокатимся по одной из самых красивых дорог России Джилы Су, полюбуемся Эльбрусом и нетронутыми альпийскими лугами, пофотографируемся рядом с бирюзовым озером Гижгит и расслабимся в термальных источниках Гедуко. Вы попробуете настоящий нарзан и удивитесь, насколько вкусным может быть шашлык из барашка!
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Энергия гор: Джилы-Су, Гижгит и нарзанные источники
Ближайшие даты:
13
мая
14
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В программе есть термальные источники — возьмите с собой купальные принадлежности и полотенца. Также пригодятся пустые бутылочки — мы будем заезжать на родники с чистейшей горной водой, а еще попробуем нарзан.

Будут легкие прогулки, доступные для людей с любым уровнем физической подготовки. Берите с собой удобную одежду и обувь, а еще не забудьте захватить защитные средства от солнца — в горах можно очень быстро обгореть.

Проживание. Будем жить в трех- или четырехзвездочной гостинице в Пятигорске. Размещение двухместное.

Питание. Завтраки в отеле, обеды на природе в формате пикника — обязательно попробуем вкуснейший шашлык из барашка и кавказские блюда.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулки в Пятигорске

Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод и поедем в Пятигорск. Там заселимся в гостиницу — вы сможете разобрать вещи, принять душ и отдохнуть. У вас будет время, чтобы погулять по Пятигорску и подняться по канатной дороге на гору Машук. Вечером встречаемся на ужине — познакомимся и попробуем местные блюда.

2 день

Дорога Джилы Су, нарзаны, альпийские луга и вкуснейший шашлык из барашка

Эльбрус с севера. Завтракаем в отеле и едем в Северное Приэльбрусье по одной из самых живописных дорог России Джилы Су. По пути будем делать остановки, фотографироваться, любоваться Эльбрусом, который виден большую часть пути, и зелеными альпийскими лугами. Попьем целебный нарзан, при желании вы даже сможете принять нарзанную ванну и полежать в этой необычной воде с пузырьками.

Шашлык из барашка. Обед у нас будет на берегу реки с невероятными видами гор. Поедим настоящий карачаевский шашлык из черного барашка — просто пальчики оближешь! После этого вернемся в отель в Пятигорске.

Дорога Джилы Су, нарзаны, альпийские луга и вкуснейший шашлык из барашкаДорога Джилы Су, нарзаны, альпийские луга и вкуснейший шашлык из барашкаДорога Джилы Су, нарзаны, альпийские луга и вкуснейший шашлык из барашкаДорога Джилы Су, нарзаны, альпийские луга и вкуснейший шашлык из барашка
3 день

Южная сторона Эльбруса, места силы, бирюзовое озеро и термы

Место силы. После завтрака в отеле отправимся в сторону Эльбруса теперь уже с другой стороны — с юга. Подберемся к заповедной горе Уллу Тау, которая переводится как «мать-гора». Считается, что здесь исполняются желания. Поднимемся на Докторский перевал, проедем по сказочному лесу и окажемся возле источника с кристально чистой горной водой. Не забудьте взять с собой бутылочки, чтобы набрать воду.

Живописная тропа и пикник. Рядом проходит граница с Грузией, так что нам нужны будут паспорта, чтобы оформить пропуска в погранпункте. Пройдя контроль у пограничников, прогуляемся по тропинке вдоль реки до поляны желаний. После этого устроим пикник с видом на ущелье Адыр-Су, Кавказский хребет и гору Уллу Тау.

Бирюзовое озеро и термальные источники. Подкрепившись, отправимся на озеро Гижгит, которое прославилось необычным цветом воды. На фото бирюзовая гладь смотрится особенно красиво — не нужны никакие фильтры. В завершение дня расслабимся в термальных источниках Гедуко. Не забудьте взять с собой купальники и полотенца.

Дорога домой. Вечером вернемся в Пятигорск. Мы можем отвезти вас к железнодорожному вокзалу Пятигорска либо в аэропорт Минеральные воды. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!

Южная сторона Эльбруса, места силы, бирюзовое озеро и термыЮжная сторона Эльбруса, места силы, бирюзовое озеро и термыЮжная сторона Эльбруса, места силы, бирюзовое озеро и термыЮжная сторона Эльбруса, места силы, бирюзовое озеро и термы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице, 2-х местное размещение
  • Завтраки в отеле
  • Обеды на природе в формате пикника
  • Ужин в ресторане в первый день
  • Все трансферы по программе на комфортных Тойоты Лэнд Крузер или минивэне Тойота Альфард
  • Сопровождение профессионального гида
  • Входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Минеральных вод и обратно
  • Ужин во второй день
  • Покупка сувениров и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеГорыПрирода и пейзажиАктивный отдыхТреккинг и походыВсе туры3-дневные турыДжилы-суПопулярные местаГижгит

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