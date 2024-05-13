Зарядиться красотой кавказских пейзажей и расслабиться в целебных термальных ваннах
За три дня мы покажем вам самые вдохновляющие места Приэльбрусья: прокатимся по одной из самых красивых дорог России Джилы Су, полюбуемся Эльбрусом и нетронутыми альпийскими лугами, пофотографируемся рядом с бирюзовым озером Гижгит и расслабимся в термальных источниках Гедуко. Вы попробуете настоящий нарзан и удивитесь, насколько вкусным может быть шашлык из барашка!
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Описание
Организационные детали
В программе есть термальные источники — возьмите с собой купальные принадлежности и полотенца. Также пригодятся пустые бутылочки — мы будем заезжать на родники с чистейшей горной водой, а еще попробуем нарзан.
Будут легкие прогулки, доступные для людей с любым уровнем физической подготовки. Берите с собой удобную одежду и обувь, а еще не забудьте захватить защитные средства от солнца — в горах можно очень быстро обгореть.
Проживание. Будем жить в трех- или четырехзвездочной гостинице в Пятигорске. Размещение двухместное.
Питание. Завтраки в отеле, обеды на природе в формате пикника — обязательно попробуем вкуснейший шашлык из барашка и кавказские блюда.
Программа тура по дням
Встреча и прогулки в Пятигорске
Мы встретим вас в аэропорту Минеральных вод и поедем в Пятигорск. Там заселимся в гостиницу — вы сможете разобрать вещи, принять душ и отдохнуть. У вас будет время, чтобы погулять по Пятигорску и подняться по канатной дороге на гору Машук. Вечером встречаемся на ужине — познакомимся и попробуем местные блюда.
Дорога Джилы Су, нарзаны, альпийские луга и вкуснейший шашлык из барашка
Эльбрус с севера. Завтракаем в отеле и едем в Северное Приэльбрусье по одной из самых живописных дорог России Джилы Су. По пути будем делать остановки, фотографироваться, любоваться Эльбрусом, который виден большую часть пути, и зелеными альпийскими лугами. Попьем целебный нарзан, при желании вы даже сможете принять нарзанную ванну и полежать в этой необычной воде с пузырьками.
Шашлык из барашка. Обед у нас будет на берегу реки с невероятными видами гор. Поедим настоящий карачаевский шашлык из черного барашка — просто пальчики оближешь! После этого вернемся в отель в Пятигорске.
Южная сторона Эльбруса, места силы, бирюзовое озеро и термы
Место силы. После завтрака в отеле отправимся в сторону Эльбруса теперь уже с другой стороны — с юга. Подберемся к заповедной горе Уллу Тау, которая переводится как «мать-гора». Считается, что здесь исполняются желания. Поднимемся на Докторский перевал, проедем по сказочному лесу и окажемся возле источника с кристально чистой горной водой. Не забудьте взять с собой бутылочки, чтобы набрать воду.
Живописная тропа и пикник. Рядом проходит граница с Грузией, так что нам нужны будут паспорта, чтобы оформить пропуска в погранпункте. Пройдя контроль у пограничников, прогуляемся по тропинке вдоль реки до поляны желаний. После этого устроим пикник с видом на ущелье Адыр-Су, Кавказский хребет и гору Уллу Тау.
Бирюзовое озеро и термальные источники. Подкрепившись, отправимся на озеро Гижгит, которое прославилось необычным цветом воды. На фото бирюзовая гладь смотрится особенно красиво — не нужны никакие фильтры. В завершение дня расслабимся в термальных источниках Гедуко. Не забудьте взять с собой купальники и полотенца.
Дорога домой. Вечером вернемся в Пятигорск. Мы можем отвезти вас к железнодорожному вокзалу Пятигорска либо в аэропорт Минеральные воды. На этом наше путешествие заканчивается — до новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице, 2-х местное размещение
- Завтраки в отеле
- Обеды на природе в формате пикника
- Ужин в ресторане в первый день
- Все трансферы по программе на комфортных Тойоты Лэнд Крузер или минивэне Тойота Альфард
- Сопровождение профессионального гида
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Минеральных вод и обратно
- Ужин во второй день
- Покупка сувениров и личные расходы