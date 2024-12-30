5 дней

Устроить пикник с шашлыками в горах, увидеть Эльбрус во всей красе и погулять по Кисловодску

Начало: Минеральные Воды, встретим вас в аэропорту или на ...

«Заедем на удивительное озеро Гижгит, поражающее своей бирюзовой водой»