4 дня
На Кавказ на Новый год: поляна Азау, некрополь Даргавс, Кармадонское и Баксанское ущелья
Увидеть Эльбрус во всей красе, полюбоваться озером Гижгит и погулять по городу мёртвых
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал в г. Минеральные Воды, 7:0...
«Встретим вас в одном из городов КМВ и отправимся на озеро Гижгит»
30 дек в 10:00
35 000₽ за человека
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
1 мая в 12:00
8 мая в 12:00
42 800₽ за человека
5 дней
Джип-тур по Приэльбрусью: Чегет, озеро Гижгит и плато Бермамыт
Устроить пикник с шашлыками в горах, увидеть Эльбрус во всей красе и погулять по Кисловодску
Начало: Минеральные Воды, встретим вас в аэропорту или на ...
«Заедем на удивительное озеро Гижгит, поражающее своей бирюзовой водой»
1 янв в 16:00
54 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Гижгит»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в декабре 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Гижгит" можно забронировать 3 тура от 35 000 до 54 500.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Гижгит», цены от 35000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль