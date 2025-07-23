Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт

Попробовать настоящий кавказский шашлык и разобраться в сортах вина на винодельне
Открыть для себя новое место через еду, которую там готовят — это новое направление, набирающее всё большую популярность.

Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров. Вы увидите Эльбрус, проедете по живописной дороге Джилы-Су и попробуете нарзан из источников.
5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

С собой вам понадобится удобная одежда и обувь.

Питание. В программу включены завтраки, обеды и пикники в красивых местах. Обязательно отведаем шашлыки и продегустриуем вино на винодельне.

Транспорт. Комфортабельные внедорожники Toyota Land Cruiser.

Возраст участников. 12+.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физической подготовки.

Мы можем организовать тур в любые удобные для вас даты под запрос.

Программа тура по дням

1 день

Глэмпинг, винодельня и гастрономический ужин

Встреча и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды в 11:00 и поедем заселятся в глэмпинг или комфортабельный отель на КМВ.

Экскурсия по винодельне. Немного отдохнув и разобрав вещи, отправимся на винодельню в долине реки Кума. История виноградных плантаций берёт начало здесь ещё с конца 19 века — тогда эти места облюбовали итальянцы и назвали гору Monte di Cammello (в переводе на русский «гора Верблюда»). Вы узнаете историю винодельни, побываете в винном погребе увидите, как в дубовых бочках и металлических ёмкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с закупоренными бутылками белых, розовых, красных и игристых вин.

Гастрономические вкусности После этого отправимся в дегустационный зал — вы сможете попробовать несколько сортов белого, розового и красного сухих вин и научитесь в них разбираться. А затем вернемся в отель.

2 день

Джилы-Су, водопады и шашлыки в горах

Скалы Аватара и три водопада. Позавтракаем и поедем в Джилы-Су. Это одна из самых живописных дорог России. Заедем в место, которое в народе называют скалами Аватара, и полюбуемся горой Тузлук. Вы сможете попробовать целебный нарзан и погулять по тропинкам у водопадов Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су.

Пикник и горы. Обед у нас будет необычный: устроим пикник в живописном месте, поедим шашлык, местный сыр и вино. А потом отправимся на плато Шаджатмаз на высоту 2100 метров над уровнем моря. Нагулявшись, вернемся в отель.

3 день

Чегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-Тюбю

Знаменитые водопады и средневековый некрополь. После завтрака выезжаем на Чегемские водопады. Это жемчужина Кабардино-Балкарии, место притяжения для путешественников и гостей. Потом заедем в загадочное поселение Эль-Тюбю, которое называют центром балкарской истории. Здесь находится город мертвых Фардык — некрополь с восемью усыпальницами.

Пикник, водопад и небесное озеро. Заглянем в старинную усадьбу, где родился и вырос народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев, и полюбуемся водопадом Абай-Су неподалеку. Устроим пикник у подножия горы Тихтенген, а потом, преодолев перевал Актопрак, отправимся к озеру Гижгит — огромный водоём небесного цвета. После такого насыщенного дня вернемся в отель.

4 день

Плато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикник

Долины и облака. Сегодня нас ждёт одно из самых красивых мест на Кавказе — плато Бермамыт. От этих видов приходишь в невероятный восторг — даже не верится, что эти причудливые скалы, долины и пушистые облака реальны! Отсюда отлично видно Эльбрус: полюбуемся снежными макушками, посмотрим на скалы Монаха и каменный амфитеатр.

Пикник и дорога домой. Здесь же устроим лёгкий пикник с видом на всё это великолепие. Вы сможете сделать эффектные фотографии. Обед у нас будет в местном кафе с блюдами кавказской кухни. А потом поедем в Минеральные Воды — на этом наше путешествие заканчивается. Выбирайте рейсы с вылетом позже 20:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник65 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды, пикники в горах
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту
  • Все входные билеты на маршруте
Что не входит в цену
  • Проезд/ перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • 1-местное размещение
  • Ужины
  • Стоимость тура - 59 000 ₽/чел при наборе группы 4 человека. Если группа меньше или больше человек, сделаем перерасчёт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
Завершение: Аэропорт Минеральные Воды, после 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1090 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Отзывы и рейтинг

Т
Захватывающие виды и восхитительный шашлык (особенно из баранины) от Романа - это если в двух словах описать тур.
Посетили много очень красивых мест под рассказы Романа о местных обычаях и достопримечтельностях, поели местной еды из небольших кафе в горах.
Огромное спасибо Людмиле и Роману. Тур очень рекомендую.
Никита
Много вкусной еды и красивые горы. Гид Роман готовил нам потрясающую баранину на обед с видом на Эльбрус. Рекомендую 👍
