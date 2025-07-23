Встреча и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды в 11:00 и поедем заселятся в глэмпинг или комфортабельный отель на КМВ.

Экскурсия по винодельне. Немного отдохнув и разобрав вещи, отправимся на винодельню в долине реки Кума. История виноградных плантаций берёт начало здесь ещё с конца 19 века — тогда эти места облюбовали итальянцы и назвали гору Monte di Cammello (в переводе на русский «гора Верблюда»). Вы узнаете историю винодельни, побываете в винном погребе увидите, как в дубовых бочках и металлических ёмкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с закупоренными бутылками белых, розовых, красных и игристых вин.

Гастрономические вкусности После этого отправимся в дегустационный зал — вы сможете попробовать несколько сортов белого, розового и красного сухих вин и научитесь в них разбираться. А затем вернемся в отель.