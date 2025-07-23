Мы будем исследовать горы, водопады и долины через местную кухню: пробовать разные виды шашлыков и сыра, наслаждаться настоящим вином и удивляться необычным сочетаниям в блюдах от шеф-поваров. Вы увидите Эльбрус, проедете по живописной дороге Джилы-Су и попробуете нарзан из источников.
Описание тура
Организационные детали
С собой вам понадобится удобная одежда и обувь.
Питание. В программу включены завтраки, обеды и пикники в красивых местах. Обязательно отведаем шашлыки и продегустриуем вино на винодельне.
Транспорт. Комфортабельные внедорожники Toyota Land Cruiser.
Возраст участников. 12+.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физической подготовки.
Мы можем организовать тур в любые удобные для вас даты под запрос.
Программа тура по дням
Глэмпинг, винодельня и гастрономический ужин
Встреча и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Минеральные Воды в 11:00 и поедем заселятся в глэмпинг или комфортабельный отель на КМВ.
Экскурсия по винодельне. Немного отдохнув и разобрав вещи, отправимся на винодельню в долине реки Кума. История виноградных плантаций берёт начало здесь ещё с конца 19 века — тогда эти места облюбовали итальянцы и назвали гору Monte di Cammello (в переводе на русский «гора Верблюда»). Вы узнаете историю винодельни, побываете в винном погребе увидите, как в дубовых бочках и металлических ёмкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с закупоренными бутылками белых, розовых, красных и игристых вин.
Гастрономические вкусности После этого отправимся в дегустационный зал — вы сможете попробовать несколько сортов белого, розового и красного сухих вин и научитесь в них разбираться. А затем вернемся в отель.
Джилы-Су, водопады и шашлыки в горах
Скалы Аватара и три водопада. Позавтракаем и поедем в Джилы-Су. Это одна из самых живописных дорог России. Заедем в место, которое в народе называют скалами Аватара, и полюбуемся горой Тузлук. Вы сможете попробовать целебный нарзан и погулять по тропинкам у водопадов Каракая-Су, Султан, Кызыл-Су.
Пикник и горы. Обед у нас будет необычный: устроим пикник в живописном месте, поедим шашлык, местный сыр и вино. А потом отправимся на плато Шаджатмаз на высоту 2100 метров над уровнем моря. Нагулявшись, вернемся в отель.
Чегемские водопады, озеро Гижгит и средневековый некрополь Эль-Тюбю
Знаменитые водопады и средневековый некрополь. После завтрака выезжаем на Чегемские водопады. Это жемчужина Кабардино-Балкарии, место притяжения для путешественников и гостей. Потом заедем в загадочное поселение Эль-Тюбю, которое называют центром балкарской истории. Здесь находится город мертвых Фардык — некрополь с восемью усыпальницами.
Пикник, водопад и небесное озеро. Заглянем в старинную усадьбу, где родился и вырос народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Кулиев, и полюбуемся водопадом Абай-Су неподалеку. Устроим пикник у подножия горы Тихтенген, а потом, преодолев перевал Актопрак, отправимся к озеру Гижгит — огромный водоём небесного цвета. После такого насыщенного дня вернемся в отель.
Плато Бермамыт: фантастические виды, отличные кадры и пикник
Долины и облака. Сегодня нас ждёт одно из самых красивых мест на Кавказе — плато Бермамыт. От этих видов приходишь в невероятный восторг — даже не верится, что эти причудливые скалы, долины и пушистые облака реальны! Отсюда отлично видно Эльбрус: полюбуемся снежными макушками, посмотрим на скалы Монаха и каменный амфитеатр.
Пикник и дорога домой. Здесь же устроим лёгкий пикник с видом на всё это великолепие. Вы сможете сделать эффектные фотографии. Обед у нас будет в местном кафе с блюдами кавказской кухни. А потом поедем в Минеральные Воды — на этом наше путешествие заканчивается. Выбирайте рейсы с вылетом позже 20:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|65 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды, пикники в горах
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по маршруту
- Все входные билеты на маршруте
Что не входит в цену
- Проезд/ перелёт до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение
- Ужины
- Стоимость тура - 59 000 ₽/чел при наборе группы 4 человека. Если группа меньше или больше человек, сделаем перерасчёт
Отзывы и рейтинг
Посетили много очень красивых мест под рассказы Романа о местных обычаях и достопримечтельностях, поели местной еды из небольших кафе в горах.
Огромное спасибо Людмиле и Роману. Тур очень рекомендую.