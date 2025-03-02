Инструктор проведён вводное обучение, желающие смогут
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: инвентарь для катания (можете везти свой или арендовать на месте), комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы — нельзя), термобельё/свитер-водолазка из синтетики или нейлона, не из хлопка, шампка, перчкатки, маска (балаклава), носки, зимняя обувь, средства личной гигиены, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна, мобильный телефон, зарядки, термос, рюкзак/сумка.
После внесения предоплаты на сайте (15 ), необходимо связаться с организатором и перевести вторую часть предоплаты напрямую — на бронирование жилья, транспорта и другие расходы. В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия, данная сумма не возвращается. Но если вы найдёте себе замену (другого человека) в тур — возврат 100.
Проживание. Будем жить в 3-звёздочной гостинице «Таулу» с видом на горы в центре всесезонного курорта Домбай (3 ночи). На территории есть кафе с национальными блюдами, место для хранения спортивного инвентаря. Расстояние до канатных дорог – 50-300 метров. На 4 ночи остановимся в 4-звёздочном отеле «Гранд Шале» в селе Архыз. На территории есть ресторан, баня с бассейном. Подъёмники находятся в 10 минутах на машине. 2-3-местное размещение с удобствами в номере.
Питание. В программу включены 7 завтраков. Остальное питание — самостоятельно за доплату.
Уровень сложности. Тур активный. Доступен как для новичков, так и для опытных сноубордистов и горнолыжников.
Программа тура по дням
Минеральные Воды - Архыз
В 16:00 встречаемся в Минеральных Водах и отправляемся на обед в кафе. После чего переезжаем в посёлок Архыз, где остановимся в отеле на 4 ночи. По дороге заедем на ужин в ресторан (около 20:30) и в пункт проката снаряжения. Заселимся ближе к 22:00.
Горнолыжный курорт в Архызе
Обычно будем завтракать в 8:30, иногда раньше, если это нужно по программе. Все завтраки подаются в ресторанах отелей.
В Архызе будем жить в 10 минутах на машине от подъёмников — каждое утро и вечер в определённое время нас будет встречать и отвозить водитель на микроавтобусе. Около 6-7 часов в день будет на катание. Сегодня познакомимся со знаменитыми трассами Архыза. Горнолыжный курорт идеально подходит как для новичков, так и для опытных. Перед началом катания инструктор проведёт для всех групповое обучение. Желающие смогут взять дополнительные уроки. Пообедать и отдохнуть вы сможете в любом кафе курорта — есть всё необходимое для вашего комфортного времяпрепровождения.
Вечером соберёмся вместе на ужин в ресторане.
День катания и баня
С 09:00 до 16:00 проводим на склонах Архыза — тренируемся на учебном и изучаем более сложные. Желающие за доплату смогут прокатиться на снегоходах и ватрушках, полетать на парапланах, отправиться на экскурсию на джипах.
После ужина расслабимся в бане (3 часа).
Конная прогулка, переезд в Домбай и прогулка по экотропе
После завтрака прокатимся на лошадях вдоль реки. В 12:00 выезжаем из отеля и направляемся в Домбай — курортный посёлок среди гор. По пути сделаем остановки в магазине и кафе. Жить будем с видом на вершины и совсем недалеко от подъёмников — в любое время вы сможете закончить катание и дойти до дома. В посёлке полно кафешек и ресторанов, где желающие смогут отведать кавказской кухни.
Сегодня прогуляемся по экотропе и зайдём в пункт проката.
Горнолыжный курорт в Домбае
Горнолыжный комплекс расположен на территории Тебердинского заповедника, его окружают более 10 горных вершин! Трассы находятся на горе Мусса-Ачитара, высота которой превышает 3000 метров. Все склоны укатываются ратраками, резких перепадов нет. Погода, благодаря расположению курорта, преимущественно солнечная. Есть трассы как для новичков, так и для опытных сноубордистов и горнолыжников.
Вечером вновь соберёмся на ужин в ресторане, после чего устроим тусовку в барах Домбая.
День катания и вечерняя тусовка
Весь день проведём на склонах! Желающие за доплату смогут воспользоваться дополнительными услугами и развлечениями курортного посёлка. Вечером вновь устроим тусовку и разведаем другие бары.
День катания, водопады и вечеринка
До 15:00 будем кататься, после чего отправимся в лёгкий треккинг к водопадам. Прогуляемся по снежному лесу и изведанной тропе (около 1 часа). В 19:00 соберёмся в ресторане на финальный ужин, поделимся впечатлениями и продолжим в барах.
Домбай - термальные источники - Минеральные Воды
В 08:30 отправляемся в Минеральные Воды. По дороге заедем на термальные источники «Жемчужина Кавказа» — комплекс с 8 бассейнами с различной температурой воды. Есть отдельные 3 бассейна только для женщин. Источники благотворно воздействует на весь организм. Идеальное завершение путешествия!
Ближе к 16:30 приедем в город, проводим вас в аэропорт и на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Минеральных Вод и обратно
- Трансферы от отеля до подъёмников утром и вечером в Архызе
- Переезд из Архыза в Домбай
- Проживание
- Завтраки
- Вечеринки с барбекю и глинтвейном
- Баня
- Термальные источники
- Конная прогулка
- Групповое обучение от инструктора по горным лыжам и сноуборду (2 часа)
- Групповая аптечка
- Скидки на занятия с инструктором, скипассы и аренду снаряжения
- Сопровождение гидом
- Памятный подарок каждому
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание
- Скипассы - около 2000 рублей в день (безлимит)
- Аренда снаряжения
- Дополнительные занятия с инструктором