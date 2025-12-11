Два в одном: горнолыжные курорты Архыза и Домбая
Опробовать трассы двух комплексов, решить, где виды лучше, а снег мягче, и расслабиться в источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал и аэропорт, 13:30-14:...
1 фев в 12:30
8 фев в 12:30
63 200 ₽ за человека
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
31 дек в 12:30
4 янв в 12:30
66 990 ₽ за человека
Горнолыжный Архыз для новичков и профессионалов
Ощутить восторг, спускаясь со склонов, прогуляться на вершину скалы и отдохнуть в горячих источниках
Начало: Минеральные Воды, ж/д. вокзал или аэропорт, 13:30-...
8 фев в 12:30
15 фев в 12:30
58 000 ₽ за человека
