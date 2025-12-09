Вы подниметесь на вершину
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации:
Возьмите удобную обувь, тёплую куртку, головной убор, перчатки, солнцезащитные очки, купальные принадлежности для бани и хорошее настроение.
Программа тура по дням
Переезд в Домбай
Встречаемся в Минеральных Водах или в одном из городов Кавказских Минеральных Вод и отправляемся в путь через живописный перевал Гум-Баши. С высоты около 2000 метров откроются величественные панорамы Кавказа. При ясной погоде можно будет увидеть Эльбрус и острые пики гор, уходящие в облака.
По дороге сделаем остановку в уютном этно-кафе, где согреемся и перекусим, после чего продолжим путь к Домбаю. По прибытии разместимся в отеле, поужинаем и прогуляемся по заснеженному курорту, наслаждаясь атмосферой зимнего горного отдыха.
В новогоднем заезде, 31 декабря, нас ждёт подготовка к праздничному банкету и встреча Нового 2026 года. В другие даты можно будет провести вечер у костра, посмотреть кино под открытым небом и просто отдохнуть в компании единомышленников.
Гора Мусса-Ачитара и Теберда
Сегодня поднимемся на вершину Мусса-Ачитара (3200 м), откуда открываются одни из самых захватывающих панорам Кавказа — горные пики, ущелья и долины раскинуты словно на ладони.
1 января с нами будет работать фотограф, поэтому можно заранее вдохновиться идеями из Pinterest и подготовить образы для съёмки. После обеда спустимся вниз и отправимся в Теберду, где прокатимся на лошадях карачаевской породы. Затем посетим Тебердинский национальный парк и познакомимся с его обитателями.
На ужин заедем в форелевое хозяйство, попробуем свежую рыбу и поделимся впечатлениями дня (за доплату). Вечером вернёмся в Домбай, чтобы прогуляться и отдохнуть.
Переезд в Архыз: храм 10 века и Белый водопад
После завтрака выезжаем в Архыз. Дорога займёт несколько часов, но мы сделаем остановки в живописных местах. Поднимемся на гору Шоана, где расположен действующий храм 10 века. Отсюда открывается захватывающий вид на долину.
В Архызе нас ждёт обед, а затем — заезд на мощных квадроциклах к Белому водопаду. Маршрут подарит настоящий драйв и море впечатлений. После возвращения размещаемся в отеле и ужинаем ароматным карачаевским шашлыком.
Курорт «Романтик»
После завтрака едем в туристическую часть Архыза — «Романтик». Здесь сосредоточены основные развлечения курорта: канатные дороги, горнолыжные трассы, школы для начинающих и уютные кафе. До 17 часов проводим время на склонах — катаемся, гуляем, наслаждаемся свежим воздухом.
Тем, кто захочет вернуться раньше, помогут гиды — они всегда на связи и приедут при необходимости. Вечером нас ждёт баня в отеле — отличный способ расслабиться после активного дня.
Нижний Архыз: обсерватория и Лик Христа
После завтрака выезжаем в Нижний Архыз. Здесь нас ждёт экскурсия в обсерваторию Российской академии наук, где астрофизики расскажут о космосе и новейших открытиях.
Затем по желанию можно подняться к Лику Христа — наскальной иконе, найденной сравнительно недавно. Это место производит сильное впечатление. После обеда отправляемся в сторону Минеральных Вод.
Для тех, у кого запланирован вылет в этот же день, рекомендуется брать билеты не ранее 18:00. Если решите остаться дольше, организаторы помогут с трансфером.
До новых встреч на Кавказе!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|66 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужин с шашлыком
- Трансфер из/до аэропорта (для участников из Краснодара будет организован общий трансфер по запросу)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в Обсерваторию РАН
- Экосборы в национальных парках
- Катание на лошадях в Домбае
- Заезд на квадроциклах в Архызе
- Баня
- Информационная поддержка, помощь в организации билетов
Что не входит в цену
- Перелёт до Минеральных Вод и обратно
- Остальное питание (от 700 ₽)
- Новогодний банкет (8 000 ₽)
- Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе (от 3 500 ₽)
- Обучение катанию на лыжах или сноуборде (от 5 000 ₽)