Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе

Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Вы отправитесь в путешествие по 2 главным жемчужинам Карачаево-Черкесии — Домбаю и Архызу. Вас ждут панорамные перевалы, вид на Эльбрус и прогулки по заснеженным улицам горных курортов.

Вы подниметесь на вершину
Мусса-Ачитара, чтобы увидеть Кавказ с высоты 3200 метров, прокатитесь на лошадях в Теберде и заглянете в Тебердинский национальный парк. В Архызе посетите древний храм 10 века, а затем совершите заезд на квадроциклах к Белому водопаду. Насладитесь ароматным шашлыком и вечерней баней. В Нижнем Архызе побываете в обсерватории РАН и сможете увидеть знаменитый Лик Христа на скале.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации:
Возьмите удобную обувь, тёплую куртку, головной убор, перчатки, солнцезащитные очки, купальные принадлежности для бани и хорошее настроение.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Домбай

Встречаемся в Минеральных Водах или в одном из городов Кавказских Минеральных Вод и отправляемся в путь через живописный перевал Гум-Баши. С высоты около 2000 метров откроются величественные панорамы Кавказа. При ясной погоде можно будет увидеть Эльбрус и острые пики гор, уходящие в облака.

По дороге сделаем остановку в уютном этно-кафе, где согреемся и перекусим, после чего продолжим путь к Домбаю. По прибытии разместимся в отеле, поужинаем и прогуляемся по заснеженному курорту, наслаждаясь атмосферой зимнего горного отдыха.

В новогоднем заезде, 31 декабря, нас ждёт подготовка к праздничному банкету и встреча Нового 2026 года. В другие даты можно будет провести вечер у костра, посмотреть кино под открытым небом и просто отдохнуть в компании единомышленников.

2 день

Гора Мусса-Ачитара и Теберда

Сегодня поднимемся на вершину Мусса-Ачитара (3200 м), откуда открываются одни из самых захватывающих панорам Кавказа — горные пики, ущелья и долины раскинуты словно на ладони.

1 января с нами будет работать фотограф, поэтому можно заранее вдохновиться идеями из Pinterest и подготовить образы для съёмки. После обеда спустимся вниз и отправимся в Теберду, где прокатимся на лошадях карачаевской породы. Затем посетим Тебердинский национальный парк и познакомимся с его обитателями.

На ужин заедем в форелевое хозяйство, попробуем свежую рыбу и поделимся впечатлениями дня (за доплату). Вечером вернёмся в Домбай, чтобы прогуляться и отдохнуть.

3 день

Переезд в Архыз: храм 10 века и Белый водопад

После завтрака выезжаем в Архыз. Дорога займёт несколько часов, но мы сделаем остановки в живописных местах. Поднимемся на гору Шоана, где расположен действующий храм 10 века. Отсюда открывается захватывающий вид на долину.

В Архызе нас ждёт обед, а затем — заезд на мощных квадроциклах к Белому водопаду. Маршрут подарит настоящий драйв и море впечатлений. После возвращения размещаемся в отеле и ужинаем ароматным карачаевским шашлыком.

4 день

Курорт «Романтик»

После завтрака едем в туристическую часть Архыза — «Романтик». Здесь сосредоточены основные развлечения курорта: канатные дороги, горнолыжные трассы, школы для начинающих и уютные кафе. До 17 часов проводим время на склонах — катаемся, гуляем, наслаждаемся свежим воздухом.

Тем, кто захочет вернуться раньше, помогут гиды — они всегда на связи и приедут при необходимости. Вечером нас ждёт баня в отеле — отличный способ расслабиться после активного дня.

5 день

Нижний Архыз: обсерватория и Лик Христа

После завтрака выезжаем в Нижний Архыз. Здесь нас ждёт экскурсия в обсерваторию Российской академии наук, где астрофизики расскажут о космосе и новейших открытиях.

Затем по желанию можно подняться к Лику Христа — наскальной иконе, найденной сравнительно недавно. Это место производит сильное впечатление. После обеда отправляемся в сторону Минеральных Вод.

Для тех, у кого запланирован вылет в этот же день, рекомендуется брать билеты не ранее 18:00. Если решите остаться дольше, организаторы помогут с трансфером.

До новых встреч на Кавказе!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужин с шашлыком
  • Трансфер из/до аэропорта (для участников из Краснодара будет организован общий трансфер по запросу)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в Обсерваторию РАН
  • Экосборы в национальных парках
  • Катание на лошадях в Домбае
  • Заезд на квадроциклах в Архызе
  • Баня
  • Информационная поддержка, помощь в организации билетов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Минеральных Вод и обратно
  • Остальное питание (от 700 ₽)
  • Новогодний банкет (8 000 ₽)
  • Билеты на канатные дороги в Домбае и Архызе (от 3 500 ₽)
  • Обучение катанию на лыжах или сноуборде (от 5 000 ₽)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по договорённости в течение дня)
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, около 17:30 (возможна корректировка времени)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Проводим авторские туры по продуманным до мелочей маршрутам, наполняем путешествия интересными активностями. Добавляем нотку душевности, местного колорита и быта, приправляем юмором, финалим рилсом на память. Итог — все счастливы!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

