Встречаемся в Минеральных Водах или в одном из городов Кавказских Минеральных Вод и отправляемся в путь через живописный перевал Гум-Баши. С высоты около 2000 метров откроются величественные панорамы Кавказа. При ясной погоде можно будет увидеть Эльбрус и острые пики гор, уходящие в облака.

По дороге сделаем остановку в уютном этно-кафе, где согреемся и перекусим, после чего продолжим путь к Домбаю. По прибытии разместимся в отеле, поужинаем и прогуляемся по заснеженному курорту, наслаждаясь атмосферой зимнего горного отдыха.

В новогоднем заезде, 31 декабря, нас ждёт подготовка к праздничному банкету и встреча Нового 2026 года. В другие даты можно будет провести вечер у костра, посмотреть кино под открытым небом и просто отдохнуть в компании единомышленников.