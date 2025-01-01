8 дней
Покатушки на склонах Эльбруса и Чегета с вечеринками, бассейном и баней
Обкатать снежные трассы, побывать на самой высокогорной станции в Европе и расслабиться в источниках
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
1 янв в 16:00
16 фев в 16:00
38 500₽ за человека
8 дней
Горнолыжная тусовка на двух курортах Кавказа: Архыз и Домбай
Пронестись по склонам гор, прокатиться на лошадях и отдохнуть в бане, источниках и барах
Начало: Ж. - д. вокзал или аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
44 500₽ за человека
8 дней
Катание на склонах Архыза и Домбая, конная прогулка и барбекю-вечеринка
Покорить снежные трассы лучших горнолыжных курортов и расслабиться в термах
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
2 мар в 16:00
54 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На 8 дней»
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