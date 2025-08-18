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Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус (1 ночь)»

Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус (1 ночь)»
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус (1 ночь)»
Индивидуальный тур «Чегемское ущелье + Эльбрус (1 ночь)»
Ближайшие даты:
24
июл25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл
Время начала: 07:30

Описание тура

Приглашение в путешествие

Мы рады пригласить вас в незабываемое путешествие на самую высокую гору России и Европы. Это приключение пройдет по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан, и откроет перед вами красоту Кавказа.

Что вас ждет?

  • Посещение горного озера Гижгит.
  • Путешествие через самый высокогорный город России.
  • Дегустация нарзана, бьющего из земли, в окружении потрясающих панорам.
  • Угощение кавказскими традиционными блюдами: шашлыком, шурпой, лагманом, хычиными и чаем на горных травах.

Баксанское ущелье

Баксанское ущелье — это одно из самых популярных и посещаемых мест в Кабардино-Балкарии. Его верховье, Приэльбрусье, славится своей красотой не только в России, но и за ее пределами. Наш маршрут пройдет через Чегемское ущелье, где вы сможете насладиться природой и историей.

Чегемские водопады

Мы познакомимся с величественными Чегемскими водопадами, высота которых достигает 30 метров. В окрестностях водопадов обитают различные животные, такие как серны и медведи. Даже зимой водопады поражают своей красотой, когда потоки воды покрываются ледяным панцирем.

Аул Эль-Тюбю

В ауле Эль-Тюбю вы найдете уникальный мемориал, посвященный поэту Кайсыну Кулиеву. Стена «Сто шагов к Кайсыну» вдоль тропы ведет к дому поэта, где увековечены его стихотворения. Также вы сможете увидеть некрополь Фердык Кешене, который насчитывает восемь сохранившихся строений.

Парадом Чегем

На парадоме Чегем можно насладиться спокойным бризом, а при хорошей погоде — полетать на параплане с инструктором. Это отличная возможность увидеть окружающие красоты с высоты.

День 2

На второй день мы продолжим наше путешествие, посетив горное озеро Гижгит и проедем через самый высокогорный город России — Тырныауз.

Тырныауз

Этот город, известный своей историей, был построен на добыче вольфрамо-молибденовых руд. Несмотря на трудные времена, Тырныауз остается важной частью Кавказа.

Эльбрус и поляна нарзанов

Эльбрус, самая высокая вершина России и Европы, ждет вас. Вы сможете подняться на канатной дороге до 3850 метров, а при удачных погодных условиях — до 5100 метров. На поляне нарзанов нас ждет живительный нарзан, бьющий прямо из недр.

Возвращение в отель или на ж/д вокзал завершит наше увлекательное путешествие. Мы уверены, что эти дни оставят у вас только положительные эмоции и незабываемые впечатления!

Ежедневно. Время индивидуально.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Гижгит
  • Баксанское ущелье
  • Тырныауз
  • П. Терскол, поляна Азау
  • Канатная дорога
  • Поляна нарзанов
  • Чегемские водопады
  • Аул Эль-Тюбю
  • Некрополь Фердык Кешене XI-XVIII веков
  • Парадом Чегем
  • Баксанское ущелье и озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак
Что включено
  • Все перемещения по маршрутам на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
  • Обеды и ужины
  • Размещение в отеле 1 ночь (2 х-местный номер) с завтраком (отель «Мун» в Приэльбрусье или аналогичный)
  • Личные расходы
  • Полет на параплане (4000-6000р. /чел)
  • Курортные сборы (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По Вашему адресу в указанных городах
Завершение: Ваш адрес в указанных городах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • 1. Организатор попросит внести остаток оплаты заранее, Т. К. бронируются номера в гостинице
  • 2. Возьмите с собой:
  • Удобную одежду, солнцезащитные очки
  • Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
  • 3. Забираем из городов:
  • Минеральные воды
  • Пятигорск
  • Кисловодск
  • Ессентуки
  • Железноводск
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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