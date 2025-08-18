Описание тура
Приглашение в путешествие
Мы рады пригласить вас в незабываемое путешествие на самую высокую гору России и Европы. Это приключение пройдет по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан, и откроет перед вами красоту Кавказа.
Что вас ждет?
- Посещение горного озера Гижгит.
- Путешествие через самый высокогорный город России.
- Дегустация нарзана, бьющего из земли, в окружении потрясающих панорам.
- Угощение кавказскими традиционными блюдами: шашлыком, шурпой, лагманом, хычиными и чаем на горных травах.
Баксанское ущелье
Баксанское ущелье — это одно из самых популярных и посещаемых мест в Кабардино-Балкарии. Его верховье, Приэльбрусье, славится своей красотой не только в России, но и за ее пределами. Наш маршрут пройдет через Чегемское ущелье, где вы сможете насладиться природой и историей.
Чегемские водопады
Мы познакомимся с величественными Чегемскими водопадами, высота которых достигает 30 метров. В окрестностях водопадов обитают различные животные, такие как серны и медведи. Даже зимой водопады поражают своей красотой, когда потоки воды покрываются ледяным панцирем.
Аул Эль-Тюбю
В ауле Эль-Тюбю вы найдете уникальный мемориал, посвященный поэту Кайсыну Кулиеву. Стена «Сто шагов к Кайсыну» вдоль тропы ведет к дому поэта, где увековечены его стихотворения. Также вы сможете увидеть некрополь Фердык Кешене, который насчитывает восемь сохранившихся строений.
Парадом Чегем
На парадоме Чегем можно насладиться спокойным бризом, а при хорошей погоде — полетать на параплане с инструктором. Это отличная возможность увидеть окружающие красоты с высоты.
День 2
На второй день мы продолжим наше путешествие, посетив горное озеро Гижгит и проедем через самый высокогорный город России — Тырныауз.
Тырныауз
Этот город, известный своей историей, был построен на добыче вольфрамо-молибденовых руд. Несмотря на трудные времена, Тырныауз остается важной частью Кавказа.
Эльбрус и поляна нарзанов
Эльбрус, самая высокая вершина России и Европы, ждет вас. Вы сможете подняться на канатной дороге до 3850 метров, а при удачных погодных условиях — до 5100 метров. На поляне нарзанов нас ждет живительный нарзан, бьющий прямо из недр.
Возвращение в отель или на ж/д вокзал завершит наше увлекательное путешествие. Мы уверены, что эти дни оставят у вас только положительные эмоции и незабываемые впечатления!
Ежедневно. Время индивидуально.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Тырныауз
- П. Терскол, поляна Азау
- Канатная дорога
- Поляна нарзанов
- Чегемские водопады
- Аул Эль-Тюбю
- Некрополь Фердык Кешене XI-XVIII веков
- Парадом Чегем
- Баксанское ущелье и озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
Что включено
- Все перемещения по маршрутам на комфортном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессионального гида-водителя
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Размещение в отеле 1 ночь (2 х-местный номер) с завтраком (отель «Мун» в Приэльбрусье или аналогичный)
- Личные расходы
- Полет на параплане (4000-6000р. /чел)
- Курортные сборы (150 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- 1. Организатор попросит внести остаток оплаты заранее, Т. К. бронируются номера в гостинице
- 2. Возьмите с собой:
- Удобную одежду, солнцезащитные очки
- Паспорт, свидетельство о рождении (для детей)
- 3. Забираем из городов:
- Минеральные воды
- Пятигорск
- Кисловодск
- Ессентуки
- Железноводск