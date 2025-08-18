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Описание тура

Приглашение в путешествие

Мы рады пригласить вас в незабываемое путешествие на самую высокую гору России и Европы. Это приключение пройдет по живописному Баксанскому ущелью, вдоль реки Баксан, и откроет перед вами красоту Кавказа.

Что вас ждет?

Посещение горного озера Гижгит.

Путешествие через самый высокогорный город России.

Дегустация нарзана, бьющего из земли, в окружении потрясающих панорам.

Угощение кавказскими традиционными блюдами: шашлыком, шурпой, лагманом, хычиными и чаем на горных травах.

Баксанское ущелье

Баксанское ущелье — это одно из самых популярных и посещаемых мест в Кабардино-Балкарии. Его верховье, Приэльбрусье, славится своей красотой не только в России, но и за ее пределами. Наш маршрут пройдет через Чегемское ущелье, где вы сможете насладиться природой и историей.

Чегемские водопады

Мы познакомимся с величественными Чегемскими водопадами, высота которых достигает 30 метров. В окрестностях водопадов обитают различные животные, такие как серны и медведи. Даже зимой водопады поражают своей красотой, когда потоки воды покрываются ледяным панцирем.

Аул Эль-Тюбю

В ауле Эль-Тюбю вы найдете уникальный мемориал, посвященный поэту Кайсыну Кулиеву. Стена «Сто шагов к Кайсыну» вдоль тропы ведет к дому поэта, где увековечены его стихотворения. Также вы сможете увидеть некрополь Фердык Кешене, который насчитывает восемь сохранившихся строений.

Парадом Чегем

На парадоме Чегем можно насладиться спокойным бризом, а при хорошей погоде — полетать на параплане с инструктором. Это отличная возможность увидеть окружающие красоты с высоты.

День 2

На второй день мы продолжим наше путешествие, посетив горное озеро Гижгит и проедем через самый высокогорный город России — Тырныауз.

Тырныауз

Этот город, известный своей историей, был построен на добыче вольфрамо-молибденовых руд. Несмотря на трудные времена, Тырныауз остается важной частью Кавказа.

Эльбрус и поляна нарзанов

Эльбрус, самая высокая вершина России и Европы, ждет вас. Вы сможете подняться на канатной дороге до 3850 метров, а при удачных погодных условиях — до 5100 метров. На поляне нарзанов нас ждет живительный нарзан, бьющий прямо из недр.

Возвращение в отель или на ж/д вокзал завершит наше увлекательное путешествие. Мы уверены, что эти дни оставят у вас только положительные эмоции и незабываемые впечатления!