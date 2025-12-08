Мои заказы

Рассекая белоснежные склоны Архыза и Домбая: активный тур с комфортом для профи и новичков

Покорить снежные трассы лучших горнолыжных курортов и погреться в термальных источниках
Мы объединили в этом туре лучшие горнолыжные курорты — «Архыз» и «Домбай»! Вас ждут катание на склонах, жаркая баня и глинтвейн для расслабления. После активной недели отдохнём, нежась в горячих
источниках.

Каждый день будем отвозить вас к трассам и забирать обратно, а в Домбае и вовсе можно дойти от отеля до курорта пешком! Тур подойдёт катальщикам любого уровня: на курортах есть трассы разной сложности, начиная от самых простых, если вы только учитесь стоять на доске или лыжах, и заканчивая маршрутами для профессионалов. Для качественного отдыха выбрали комфортабельные отели.

Описание тура

Организационные детали

Тайминг в туре примерный, может меняться из-за погодных, дорожных условий и состояния группы.

Что взять с собой?
Инвентарь для катания. (Везти свое или арендовать на месте.)
Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя!
Термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон).
Шапка, перчатки, маска (балаклава).
Носки с запасом.
Зимняя обувь.
Средства личной гигиены: банные принадлежности.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней).
Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка.
Термос, перекус в виде батончика.
Рюкзак/сумка.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

В 16:00 встретим вас в аэропорту Минеральных Вод, заедем перекусить в кафе и отправимся в Архыз. Остановимся в посёлке, где вы сможете подобрать снаряжение. В 22:00 заселимся в гостиницу и познакомимся.

2 день

Первое катание

Позавтракаем в 8:30 и поедем на гору, от нашего отеля ехать около 10 минут. До 16:00 будем покорять снежные склоны, фотографироваться и наслаждаться видами. Затем отвезём вас в гостиницу, а в 19:00 вместе пойдём в ресторан на ужин.

3 день

Покоряем снежные трассы

Завтракаем и с 9:00 до 16:00 катаем на склонах горнолыжного курорта. После ужина попаримся в баньке.

4 день

Привет, Домбай

После завтрака выселимся из отеля, а в 12:30 поедем в Домбай. По дороге будем делать остановки, чтобы перекусить и купить необходимое. Прибудем в 17:00, заселимся в номера и пойдём ужинать. Рядом с отелем есть пункт проката оборудования.

5 день

Катаем на склонах «Домбая»

После завтрака пешком прогуляемся до горнолыжного курорта. До 16:00 — время для катания. Вернёмся в отель, поужинаем в 19:00, а затем пойдём гулять и заглянем в местные бары.

6 день

Катаем на склонах «Домбая»

Программа повторяет 5-й день.

7 день

Катаем на склонах «Домбая»

Программа повторяет 5-й день.

8 день

Купание в термах и отъезд

Встанем в 7:00, позавтракаем и отправимся в Минеральные Воды. Прибудем на термальные источники «Жемчужина Кавказа», где вы сможете окунуться в горячие воды, расслабиться и отдохнуть после насыщенной недели. Купание в термах включено в стоимость. Здесь пообедаем и к 14:30 доставим вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков, глинтвейн
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансферы по маршруту
  • Купание в термальных источниках
  • Баня
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Услуги инструктора
  • Ски-пассы и прокат снаряжения - около 2000-3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальше

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

