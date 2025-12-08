Рассекая белоснежные склоны Архыза и Домбая: активный тур с комфортом для профи и новичков
Покорить снежные трассы лучших горнолыжных курортов и погреться в термальных источниках
Мы объединили в этом туре лучшие горнолыжные курорты — «Архыз» и «Домбай»! Вас ждут катание на склонах, жаркая баня и глинтвейн для расслабления. После активной недели отдохнём, нежась в горячих источниках.
источниках.
Каждый день будем отвозить вас к трассам и забирать обратно, а в Домбае и вовсе можно дойти от отеля до курорта пешком! Тур подойдёт катальщикам любого уровня: на курортах есть трассы разной сложности, начиная от самых простых, если вы только учитесь стоять на доске или лыжах, и заканчивая маршрутами для профессионалов. Для качественного отдыха выбрали комфортабельные отели.
Описание тура
Организационные детали
Тайминг в туре примерный, может меняться из-за погодных, дорожных условий и состояния группы.
Что взять с собой? Инвентарь для катания. (Везти свое или арендовать на месте.) Комплект зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя! Термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон). Шапка, перчатки, маска (балаклава). Носки с запасом. Зимняя обувь. Средства личной гигиены: банные принадлежности. Документы и деньги. Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней). Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. Термос, перекус в виде батончика. Рюкзак/сумка.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и заселение
В 16:00 встретим вас в аэропорту Минеральных Вод, заедем перекусить в кафе и отправимся в Архыз. Остановимся в посёлке, где вы сможете подобрать снаряжение. В 22:00 заселимся в гостиницу и познакомимся.
2 день
Первое катание
Позавтракаем в 8:30 и поедем на гору, от нашего отеля ехать около 10 минут. До 16:00 будем покорять снежные склоны, фотографироваться и наслаждаться видами. Затем отвезём вас в гостиницу, а в 19:00 вместе пойдём в ресторан на ужин.
3 день
Покоряем снежные трассы
Завтракаем и с 9:00 до 16:00 катаем на склонах горнолыжного курорта. После ужина попаримся в баньке.
4 день
Привет, Домбай
После завтрака выселимся из отеля, а в 12:30 поедем в Домбай. По дороге будем делать остановки, чтобы перекусить и купить необходимое. Прибудем в 17:00, заселимся в номера и пойдём ужинать. Рядом с отелем есть пункт проката оборудования.
5 день
Катаем на склонах «Домбая»
После завтрака пешком прогуляемся до горнолыжного курорта. До 16:00 — время для катания. Вернёмся в отель, поужинаем в 19:00, а затем пойдём гулять и заглянем в местные бары.
6 день
Катаем на склонах «Домбая»
Программа повторяет 5-й день.
7 день
Катаем на склонах «Домбая»
Программа повторяет 5-й день.
8 день
Купание в термах и отъезд
Встанем в 7:00, позавтракаем и отправимся в Минеральные Воды. Прибудем на термальные источники «Жемчужина Кавказа», где вы сможете окунуться в горячие воды, расслабиться и отдохнуть после насыщенной недели. Купание в термах включено в стоимость. Здесь пообедаем и к 14:30 доставим вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
74 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
7 завтраков, глинтвейн
Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала
Трансферы по маршруту
Купание в термальных источниках
Баня
Групповая аптечка
Сопровождение гида
Что не входит в цену
Билеты до Минеральных Вод и обратно
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение
Услуги инструктора
Ски-пассы и прокат снаряжения - около 2000-3000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 16:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые и нестандартные локации.
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».