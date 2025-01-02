Сегодня поднимемся на высоту более 2500 метров над уровнем моря — к белоснежным вершинам и безлюдным местам. Треккинг на 12,1 км с набором почти 1000 м высоты. Берём с собой сытный обед-пикник, заряженные камеры, треккинговые палки и отличное настроение на 6-8 часов хода. Наша цель максимум — древний храм Мят-Сели. Цель минимум (5,2 км, 390 м набор высоты) — беседка на горе.

Решение, идти ли дальше до храма, принимает инструктор, опираясь на погодные условия и подготовку участников группы.

Начнём подъём на плато Столовой горы от села Бейни, где мы уже были. Священная вершина изображена на гербе Республики Ингушетия и Владикавказа. Полюбуемся панорамой курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. В ясную погоду виден и пятитысячник Казбек.

Нагулявшись и восхитившись видами, вернёмся в гостиницу.