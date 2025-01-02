Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице

Узнать историю 10 башенных комплексов, увидеть средневековые орнаменты и святилища
Не только Осетия славится башнями, многие уникальные памятники архитектуры спрятаны в самой маленькой республике России — в Ингушетии. Мы включили в программу и популярные оборонно-сторожевые комплексы — «Эрзи», «Эгиках» и
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«Вовнушки». И менее известные крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги», «Хани», «Фалхан» и «Мицхал».

Вы увидите удивительное наслоение культур и вековых пластов — древний христианский храм со средневековыми грузинскими орнаментами. Полюбуетесь водопадами Ингушетии и почувствуете контраст температур в термальных источниках.

Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Священная земля ингушей: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) посещение региона возможно только по пропуску в пограничную зону. Оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). Для оформления пропуска у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание. В гостиничном комплексе «Армхи» в 2-, 3-местных номерах с удобствами. Выдают полотенца. Есть Wi-Fi. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня, обеды-пикники во время треккингов и ужины с 1-го дня.

Дети. От 7 лет.

Уровень сложности. Маршрут является треккинговым и подходит начинающим туристам. Будем ходить по лесным тропам и грунтовым дорогам. Перепад высот — до 430 метров. Общий километраж — 51,4 км. Рекомендуем взять треккинговые палки и разношенную треккинговую обувь.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и переезд в Ингушетию

Переезд в Ингушетию из Минеральных Вод займёт около 4 часов. По дороге сделаем остановку в кафе на обед и на термальных источниках, где комфортно искупаться даже в зимние морозы. Купальные принадлежности необходимо заранее достать и взять с собой в салон микроавтобуса. Ближе к вечеру разместимся в гостинице.

Термальные источники и переезд в ИнгушетиюТермальные источники и переезд в ИнгушетиюТермальные источники и переезд в Ингушетию
2 день

Башни, снежники и водопады Джейрахского ущелья

Пройдём 14,5 км, перепад высот 1580-1950 м, продолжительность 7-8 часов.

После сытного завтрака посетим аул и крепость Бейни. Башенных комплексов и памятников архитектуры в нашем путешествии будет предостаточно! По дороге к крепости Фуртоуг и одноимённому водопаду Джейрахское ущелье порадует нас заснеженными вершинами, среди которых будет красоваться и пятитысячник Казбек. Восхитимся 12-метровым частично замёрзшим потоком воды — Менделеевским или Фуртоугским водопадом — на склоне священной Столовой горы. Запланирована остановка на обед-пикник.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Башни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущельяБашни, снежники и водопады Джейрахского ущелья
3 день

Салгинское ущелье

Пройдём 12,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность 7-8 часов.

После завтрака доедем к началу треккингового маршрута на сегодня — Салгинскому ущелью. Здесь находится уникальная сторожевая башня Магой-Джел. Далее увидим крепостные ансамбли: «Лялах», «Гу», «Салги» и «Хани». Насладимся хвойным лесом, тишиной и полюбуемся горной рекой. Вечером вернёмся в гостиницу.

Салгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущельеСалгинское ущелье
4 день

Башенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментами

Пройдём 6,5 км, продолжительность 8-9 часов.

Порадуем сегодня себя облегчённым треккингом и насыщенным на достопримечательности днём. Рассмотрим башенные комплексы — «Эрзи» и «Эгикал». Полюбуемся панорамой священной вершины мест с Цей-Лоамского перевала. Проедем Ассинское ущелье, которое украшает бирюзовая река. Увидим древний христианский храм Тхаба-Ерды со средневековыми грузинскими орнаментами на стенах — удивительное наслоение культур и вековых пластов. Завершим день осмотром уникального памятника ингушской архитектуры — комплекса оборонно-сторожевых башен «Вовнушки».

Башенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментамиБашенные комплексы, живописные панорамы и древний храм с орнаментами
5 день

Священная гора Ингушетии

Сегодня поднимемся на высоту более 2500 метров над уровнем моря — к белоснежным вершинам и безлюдным местам. Треккинг на 12,1 км с набором почти 1000 м высоты. Берём с собой сытный обед-пикник, заряженные камеры, треккинговые палки и отличное настроение на 6-8 часов хода. Наша цель максимум — древний храм Мят-Сели. Цель минимум (5,2 км, 390 м набор высоты) — беседка на горе.

Решение, идти ли дальше до храма, принимает инструктор, опираясь на погодные условия и подготовку участников группы.

Начнём подъём на плато Столовой горы от села Бейни, где мы уже были. Священная вершина изображена на гербе Республики Ингушетия и Владикавказа. Полюбуемся панорамой курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. В ясную погоду виден и пятитысячник Казбек.

Нагулявшись и восхитившись видами, вернёмся в гостиницу.

Священная гора ИнгушетииСвященная гора ИнгушетииСвященная гора ИнгушетииСвященная гора ИнгушетииСвященная гора Ингушетии
6 день

Владикавказ и завершение в Минеральных Водах

После завтрака выезжаем из гостиницы в сторону Минеральных Вод. По дороге заедем во Владикавказ, где прогуляемся по украшенной пешеходной улице. Желающие могут остаться во Владикавказе. Тур завершается в Минеральных Водах (16:00-17:00).

Владикавказ и завершение в Минеральных ВодахВладикавказ и завершение в Минеральных ВодахВладикавказ и завершение в Минеральных Водах

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет66 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Переезды по программе
  • Входные билеты в заповедник и на все объекты по программе
  • Термальные источники
  • Работа инструктора-проводника
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 19 800 рублей за весь тур с человека
  • Обед в первый день в дороге
  • Страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж/д вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, 16:00-17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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