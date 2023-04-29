Будем жить среди гор с комфортом, ходить по хребтам и каждый день любоваться панорамами с вершин. Послушаем хруст веток и шишек под ногами, пение водопадов и рек, глубоко вдохнём чистейший воздух с хвойным ароматом. Почувствуем себя сильнее и здоровее после термальных источников и первого подъёма на гору. Пройдёмся по «тропе романтиков», где увидим реликтовые растения, и проведём день на «Ледниковой ферме». Желающие смогут каждый вечер отправляться в гастротур по ресторанам Архыза.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)