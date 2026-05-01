Встреча участников в Минеральных Водах или другом городе КМВ, после чего запланирован выезд в Архыз. По прибытии — пеший подъём к знаменитому наскальному Лику Христа, изображению на скале, ставшему символом Архыза. Далее — автомобильный подъём к верхней обзорной площадке Специальной астрофизической обсерватории. Здесь состоится экскурсия с научным сотрудником и осмотр Большого Телескопа Азимутального — одного из крупнейших в мире. С обзорной площадки откроются виды на горные вершины и ущелья Архыза.

После обеда (по желанию, за дополнительную плату) посетим музей под открытым небом — Нижнеархызское городище, бывшую столицу древнего Аланского царства. Здесь сохранились христианские храмы 10 века.

По завершении программы — трансфер в самостоятельно забронированный отель в посёлке Верхний Архыз или Романтик.