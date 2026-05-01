Уик-энд в Домбае и Архызе для всей семьи (индивидуальное путешествие)
Подняться к Лику Христа, полюбоваться вершинами и дополнить отдых визитом в обсерваторию
На Западном Кавказе раскинулись популярные курорты — Домбай и Архыз. Едем исследовать их и наслаждаться местной природой.
Вы увидите наскальный Лик Христа, при желании посетите Специальную астрофизическую обсерваторию и осмотрите один читать дальшеуменьшить
из крупнейших телескопов в мире. В Нижнеархызском городище откроется история древнего Аланского царства и храмы 10 века.
В Домбае будет возможность подняться по канатной дороге к панорамам ущелий Домбай-Ульген, Алибек и Аманауз, посетить Тебердинский заповедник и завершить путешествие купанием в термальных источниках.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять удобную одежду и обувь, солнцезащитный крем и очки.
Программа тура по дням
1 день
Архыз: Лик Христа, Астрофизическая обсерватория и древний город
Встреча участников в Минеральных Водах или другом городе КМВ, после чего запланирован выезд в Архыз. По прибытии — пеший подъём к знаменитому наскальному Лику Христа, изображению на скале, ставшему символом Архыза. Далее — автомобильный подъём к верхней обзорной площадке Специальной астрофизической обсерватории. Здесь состоится экскурсия с научным сотрудником и осмотр Большого Телескопа Азимутального — одного из крупнейших в мире. С обзорной площадки откроются виды на горные вершины и ущелья Архыза.
После обеда (по желанию, за дополнительную плату) посетим музей под открытым небом — Нижнеархызское городище, бывшую столицу древнего Аланского царства. Здесь сохранились христианские храмы 10 века.
По завершении программы — трансфер в самостоятельно забронированный отель в посёлке Верхний Архыз или Романтик.
2 день
Домбай: панорамы ущелий и термальные источники
Переезжаем на Домбайскую поляну. Здесь вы сможете подняться по канатной дороге до выбранного уровня, чтобы увидеть величественные панорамы 3 ущелий Домбая: Домбай-Ульген, Алибек и Аманауз. Прогулка по живописным маршрутам позволит насладиться красотой гор Западного Кавказа.
После спуска, по желанию, можно посетить Центральную усадьбу Тебердинского заповедника — особенно интересное место для путешественников с детьми. Далее предусмотрен обед с блюдами кавказской кухни (оплачивается отдельно). Завершением дня станет отдых в комплексе бассейнов с термальной минеральной водой (за доплату), после чего вернёмся в КМВ.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из любого города КМВ и обратно
Услуги гида и экскурсовода
Экскурсии
Что не входит в цену
Переезд до КМВ из вашего города и обратно
Проживание
Питание
Билет на канатную дорогу - до 2700 ₽ с человека (в зависимости от уровня подъёма)
Билеты в обсерваторию и музей «Нижнеархызское городище» - 500 ₽ и 200 ₽ с человека
Входной билет в Тебердинский заповедник - 200 ₽ с человека
Билет в комплекс бассейнов - 700 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Любой из городов КМВ, 7:00
Завершение: Любой из городов КМВ, 21:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Минеральных Водах
На сайте с 2022 года
Мы — семья, я — профессиональный экскурсовод, историк по образованию, муж — опытный водитель. Вдвоём мы много лет проводим индивидуальные экскурсии из Кисловодска и других городов КМВ в Домбай, Эльбрус, Архыз, на Чегемские водопады, в Черекскую теснину и Верхнюю Балкарию. В Элисту, Грозный, Владикавказ. Есть у нас поездки по Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестану, Адыгее, Грузии. Мы знаем весь Кавказ.
