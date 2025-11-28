Когда-то Патриаршие были отдалённой и ремесленной частью города. Мы проследим историю района и разберёмся, как это место стало престижным.
Одним из наших героев станет архитектор Фёдор Шехтель, вы увидите лучшие его постройки — украшение Москвы. И узнаете, кто жил в этих домах.
Одним из наших героев станет архитектор Фёдор Шехтель, вы увидите лучшие его постройки — украшение Москвы. И узнаете, кто жил в этих домах.
Описание экскурсии
Мы пройдём по переулкам Патриарших:
- Ермолаевскому — обсудим, как зарождался архитектурный стиль модерн.
- Большому Патриаршему — вы увидите имитацию дикого камня и узнаете, сколько за это заплатили владельцы.
- Спиридоньевскому — встретим дом, построенный для советского министерства финансов.
Вы узнаете:
- почему этот район стал элитным.
- какой дом извозчики путали с кирхой или синагогой.
- какие цветы любит модерн.
- как крепостной крестьянин стал миллионером.
Организационные детали
- Мы можем сделать паузу и выпить чашечку кофе.
- Экскурсия проходит на улице. Мы не заходим внутрь домов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На аллее архитектора Шехтеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 50 туристов
Я просто обожаю Москву! За годы работы гидом показала город путешественникам из разных уголков мира. И даже если ты житель столицы, мне есть что тебе рассказать. Я закончила исторический факультет,
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Мини-группа
до 10 чел.
Непарадная Москва: что кроется в переулках?
Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, гуляя по её тихим переулкам. Увидите граффити, старинные люки и узнаете тайны местных жителей
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: в пятницу и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
5 дек в 12:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
5 домов на Патриарших прудах
Начало: Аллея Архитектора Шехтеля, у креста
Расписание: Экскурсия проходит на улице. Внутрь домов доступ отсутствует.
Сегодня в 09:00
1 дек в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Патриаршие пруды: переплетение судеб
Прогулка по старинным улицам Москвы. Погрузитесь в атмосферу прошлого и современности Патриарших
Начало: У станции метро «Тверская»
1 янв в 11:30
2 янв в 11:30
5800 ₽ за всё до 5 чел.