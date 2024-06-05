И Ирина 9 секретов Никольской улицы Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!

А Александра Красная площадь: было - стало (в мини-группе) Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!

И Ирина 9 секретов Никольской улицы Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.

К Ксения «Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей Шикарная экскурсия! Мы заказывали данный квест для целого класса, с нами было 2 экскурсовода, без внимания не остался никто. Понравилось всем, и детям, и учителю, и родителям! Очень рекомендую!

Р Рита Красная площадь: было - стало (в мини-группе) Дети аплолировали по завершении экскурсии! Мария Павловна очень обаятельный, чуткий и безусловно глубоко знающий свою тему человек. Действительно удалось пережить как это "было и как стало". Образы словно оживали перед нашим взором. Интересно было и детям, и взрослым) Рекомендую!

Е Екатерина Красная площадь: было - стало (в мини-группе) Сегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывала, мы под большим впечатлением. Очень добрая, вежливая, умная, очень легко доносит информацию, время пролетело незаметно. Планируем посетить другие маршруты Марии.

А Анна У стен Московского Кремля Брали индивидуальную экскурсию с родителями, они давно не были в Москве и хотелось познакомить их с основными достопримечательностями столицы. Маршрут нам понравился, как и сам рассказ про историю города и его главные исторические даты. Спасибо большое!

В Василиса Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)

Т Татьяна «Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей читать дальше делом. Умеет работать с детьми и заинтересовать их. Мы получили огромное удовольствие. Взрослые тоже узнали много нового и остались довольны. Большое спасибо за Ваш труд и работу!!! Тысячи благодарностей) Мы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. Прекрасный человек, который горит свои