1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У Воскресенских ворот
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: у станции метро «Шаболовская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
- ААлександра4 июня 2024Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
- ИИрина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
- ККсения29 мая 2024Шикарная экскурсия! Мы заказывали данный квест для целого класса, с нами было 2 экскурсовода, без внимания не остался никто. Понравилось всем, и детям, и учителю, и родителям! Очень рекомендую!
- РРита28 мая 2024Дети аплолировали по завершении экскурсии! Мария Павловна очень обаятельный, чуткий и безусловно глубоко знающий свою тему человек. Действительно удалось пережить как это "было и как стало". Образы словно оживали перед нашим взором. Интересно было и детям, и взрослым) Рекомендую!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Сегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывала, мы под большим впечатлением. Очень добрая, вежливая, умная, очень легко доносит информацию, время пролетело незаметно. Планируем посетить другие маршруты Марии.
- ААнна20 мая 2024Брали индивидуальную экскурсию с родителями, они давно не были в Москве и хотелось познакомить их с основными достопримечательностями столицы. Маршрут нам понравился, как и сам рассказ про историю города и его главные исторические даты. Спасибо большое!
- ВВасилиса20 мая 2024Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
- ТТатьяна14 мая 2024Мы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. Прекрасный человек, который горит свои
- ИИрина13 мая 2024Большое спасибо гиду Наталье, было оч интересно не только детям, но и взрослым. Погода нас подвела немного, но Наталья быстро ориентировалась и выстраивала программу, чтобы мы не замерзли:)
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монетный Двор»
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