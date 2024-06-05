Экскурсии в Монетный двор в Москве

Найдено 6 экскурсий в категории «Монетный Двор» в Москве, цены от 850 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
У стен Московского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная экскурсия: У стен Московского Кремля с экспертным гидом
Откройте для себя сокровенные уголки Москвы, познакомьтесь с историей и легендами, скрытыми за стенами Кремля
Начало: Боровицкая площадь, памятник кн. Владимиру
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
9 000 за всё до 5 чел.
«Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
147 отзывов
«Тайны Красной площади»: уникальный квест для детей с историческими загадками
Услышать истории средневековой Москвы, отгадать загадки и получить сувенир
Начало: Около Кутафьей башни
9 июня в 13:00
10 июня в 10:00
7 200 за всё до 7 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день и час
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000 за всё до 9 чел.
9 секретов Никольской улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 10 чел.
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
3 отзыва
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У Воскресенских ворот
Расписание: во вторник и воскресенье в 11:00, в среду в 14:00
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
850 за человека
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: у станции метро «Шаболовская»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
    Прекрасная экскурсия! Мария - очень интересный, спокойный и доброжелательный экскурсовод. Были с детьми - всё понятно, интересно, на любые вопросы детей отвечали, по времени оптимально - 1.5 часа, много узнали и не устали ходить. Рекомендую! Спасибо!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    9 секретов Никольской улицы
    Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
    Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получилиОчень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    «Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
    Шикарная экскурсия! Мы заказывали данный квест для целого класса, с нами было 2 экскурсовода, без внимания не остался никто. Понравилось всем, и детям, и учителю, и родителям! Очень рекомендую!
  • Р
    Рита
    28 мая 2024
    Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
    Дети аплолировали по завершении экскурсии! Мария Павловна очень обаятельный, чуткий и безусловно глубоко знающий свою тему человек. Действительно удалось пережить как это "было и как стало". Образы словно оживали перед нашим взором. Интересно было и детям, и взрослым) Рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    21 мая 2024
    Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
    Сегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывала, мы под большим впечатлением. Очень добрая, вежливая, умная, очень легко доносит информацию, время пролетело незаметно. Планируем посетить другие маршруты Марии.
    Сегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывалаСегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывалаСегодня с дочкой 10 лет были на прекрасной экскурсии по Красной площади. Мария очень интересно рассказывала
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    У стен Московского Кремля
    Брали индивидуальную экскурсию с родителями, они давно не были в Москве и хотелось познакомить их с основными достопримечательностями столицы. Маршрут нам понравился, как и сам рассказ про историю города и его главные исторические даты. Спасибо большое!
  • В
    Василиса
    20 мая 2024
    Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
    Спасибо большое Алле за экскурсию: очень интересные факты, и из современности, и из истории, индивидуальный подход (поменяли маршрут исходя из наших интересов), моим друзьям очень понравилось, будем ждать других похожих экскурсий)
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2024
    «Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
    Мы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. Прекрасный человек, который горит свои
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    делом. Умеет работать с детьми и заинтересовать их. Мы получили огромное удовольствие. Взрослые тоже узнали много нового и остались довольны. Большое спасибо за Ваш труд и работу!!! Тысячи благодарностей)

    Мы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. ПрекрасныйМы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. ПрекрасныйМы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. ПрекрасныйМы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. ПрекрасныйМы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. ПрекрасныйМы 13 мая посетили экскурсию - квест для детей 9-10 лет. Нашим экскурсоводом была Наталья. Прекрасный
  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    «Тайны Красной площади»: экскурсия-квест для детей
    Большое спасибо гиду Наталье, было оч интересно не только детям, но и взрослым. Погода нас подвела немного, но Наталья быстро ориентировалась и выстраивала программу, чтобы мы не замерзли:)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Монетный Двор»

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