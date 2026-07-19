Три места, три судьбы, и одна общая черта — беззаветное служение Отечеству.
Вы увидите Вязьму — большой форпост России, где уцелела лишь одна башня кремля, но и она хранит дух былой мощи. Заглянете в музей адмирала Нахимова, который в Синопском сражении не потерял кораблей. И посетите усадьбу Хмелита, где Грибоедов списал героев «Горе от ума» с завсегдатаев балов.
Вы увидите Вязьму — большой форпост России, где уцелела лишь одна башня кремля, но и она хранит дух былой мощи. Заглянете в музей адмирала Нахимова, который в Синопском сражении не потерял кораблей. И посетите усадьбу Хмелита, где Грибоедов списал героев «Горе от ума» с завсегдатаев балов.
Описание экскурсии
Обзорная экскурсия по Вязьме
- Вы увидите Троицкий собор и Спасскую башню на Соборном холме — всё, что осталось от Вяземского кремля
- Заглянете в трёхшатровую церковь Одигитрии с каменным кружевом в Иоанно-Предтеченском монастыре
- Погуляете по городу, и по уцелевшим фрагментам сложите картину прошлого
- Осмотрите барельефы на стеле «Город воинской славы» и вычислите послевоенные здания, которые притворяются 200-летними
Музей П. С. Нахимова
Павел Степанович прослужил во флоте 40 лет и успел поучаствовать в 34 морских кампаниях. Музей открыли к 200-летию со дня рождения флотоводца.
- На первом этаже — семейная история: родословная, документы о крещении, реконструированная комната из усадьбы Нахимовых и вещи, переданные в коллекцию его потомками
- На втором — морская служба: корабельные шпангоуты, модель фрегата «Паллада», приборы и ордена, муляж фуражки и записной книжки
Музей А. С. Грибоедова
Хмелита — родовое гнездо Грибоедовых, бело-голубой дворец в стиле елизаветинского барокко.
- Вы пройдёте по парадным залам и анфиладам комнат и познакомитесь с особенностями дворянской жизни 19 века
- Мы раскроем, какая связь есть между текстом «Горе от ума» и усадебным укладом, как запрещённый текст расходился в рукописях и почему писатель так и не увидел его на сцене
Самостоятельная прогулка по парку (май — октябрь)
- Обойдёте главный дом: широкие парадные лестницы, белые колонны, ризалиты с фронтонами, лепное убранство
- Сходите к Казанской церкви в усадебном парке, и постоите у глади усадебного пруда
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер, билеты в музеи
- Дополнительно оплачивается обед в кафе — 770 ₽ (оплата при покупке экскурсии)
- Мы можем изменять порядок посещения локаций
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|6690 ₽
|Пенсионеры
|6490 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|6490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Адмирал и драматург: морской устав и бессмертная комедия»
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборЭкскурсия в музей-панораму «Бородинская битва» в Москве
Недаром помнит вся Россия про день Бородина
Начало: У входа в музей
Завтра в 12:30
21 июл в 10:30
от 7100 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия в Москве по музею «В Тишине»
Погрузитесь в уникальный мир тишины и откройте для себя новые способы общения без слов в музее «В Тишине». Это незабываемый опыт
Начало: Ул. Пятницкая, 76
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
1307 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Москвы в Коломну и её необычные музеи
Узнать и полюбить древний город, побывать на экскурсиях-спектаклях, полакомиться пастилой и калачами
22 июл в 09:00
24 июл в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
21 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
6690 ₽ за человека