Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад
Погрузитесь в атмосферу духовного очищения и обновления в Сергиевом Посаде. Окунание в святые источники подарит вам незабываемые ощущения
Начало: У м. ВДНХ
Завтра в 06:00
3 авг в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 18 чел.
Звенигород и Новый Иерусалим
Познакомиться с историей Звенигорода и увидеть его главные достопримечательности в поездке из Москвы
Начало: У СТ.М. «Улица 1905 года»
24 авг в 08:30
14 сен в 08:30
5000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
Прокатиться по старинному городу и приоткрыть «дверь в прошлое» на его улочках
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
17 820 ₽
19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
4 авг в 08:30
5 авг в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Мотопаломничество в Гремячий ключ
Однодневное путешествие из Москвы к монастырю и святому источнику
Начало: У станции метро «ВДНХ»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
21 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 июня 2025Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!
- ААндрей14 мая 2025Большое спасибо Марии за познавательно экскурсию по прекрасному городу Коломна. Наше путешествие началось на окраине Москвы и дорога до Коломны
- ИИрина2 января 2025Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
- ООксана3 ноября 2024Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
- ЯЯна10 марта 2024Огромная благодарность Марии за прекрасную прогулку по Коломне. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, в скором времени еще куда-нибудь вместе поедем.
- ААнастасия28 декабря 2023Давно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалели. Всё было очень интересно и комфортно. Как с членом семьи ехали. У детей огромное впечатление от фабрики игрушек и дома Чайковского. Хотят ещё летом туда вернуться.
- ММарина27 декабря 2023Не люблю писать отзывы, да и сама не очень им верю, но тут решила отступить от правил. Были с Дмитрием
- ААнна9 июня 2022случайно освободившийся день, случайным образом выбранная экскурсия (в Коломне бывала неоднократно ранее).. Случайности не случайны. . я очень рада знакомству
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кострома»
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