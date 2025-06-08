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пролетела незаметно за увлекательный рассказами об окрестностях, через которые мы проезжали. По пути мы остановились и прогулялись по городу Бронницы, тоже богатому своей историей и знаменитыми жителями. В Коломне Мария увлекательно рассказывала об истории города, Кремля и других достопримечательностях. Мы посетили незабываемые иммерсивные экскурсии:"Музей пастилы" и "Калачная". Ощутили полное погружение в историческую атмосферу, отведали вкусных калачей и попробовали пастилу по оригинальному рецепту 19 века. День пролетел незаметно и было жаль заканчивать наше путешествие и расставаться с замечательным гидом. Но будем надеяться на следующую встречу с Марией (уже наметили маршруты). Очень рекомендуем этого гида, как прекрасного организатора, профессионала, знающего историю, лёгкого в общении человека! От всей души благодарим!