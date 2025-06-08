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Экскурсии в Кострому из Москвы

Найдено 7 экскурсий в категории «Кострома» в Москве, цены от 5000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: в Сергиев Посад
Погрузитесь в атмосферу духовного очищения и обновления в Сергиевом Посаде. Окунание в святые источники подарит вам незабываемые ощущения
Начало: У м. ВДНХ
Завтра в 06:00
3 авг в 06:00
14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
На машине
11 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Назад в СССР: советские музеи под Клином
Погрузиться в атмосферу эпохи в путешествии по необычным местам Подмосковья
Начало: У метро "Филатов луг" или "Саларьево"
5 авг в 08:00
6 авг в 08:00
23 450 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
На машине
На микроавтобусе
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
Отправиться на день в древний, уютный и вкусный подмосковный город
Начало: Ст. метро «Котельники»
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
18 200 ₽ за всё до 3 чел.
Звенигород и Новый Иерусалим
На автобусе
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Звенигород и Новый Иерусалим
Познакомиться с историей Звенигорода и увидеть его главные достопримечательности в поездке из Москвы
Начало: У СТ.М. «Улица 1905 года»
24 авг в 08:30
14 сен в 08:30
5000 ₽ за человека
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
На машине
7.5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Автопешеходная экскурсия «Звенигород и его сокровища»
Прокатиться по старинному городу и приоткрыть «дверь в прошлое» на его улочках
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
17 820 ₽19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Москвы - в Ярославль, Сергиев Посад и Переславль-Залесский
Три города - одна обширная история с легендами и живыми рассказами местных гидов
4 авг в 08:30
5 авг в 08:30
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мотопаломничество в Гремячий ключ
На мотоцикле
5.5 часов
Индивидуальная
Мотопаломничество в Гремячий ключ
Однодневное путешествие из Москвы к монастырю и святому источнику
Начало: У станции метро «ВДНХ»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
21 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Все понравилось, спасибо Ирине за вдохновение на окунание в купель и собственный пример, это было круто!
  • А
    Андрей
    14 мая 2025
    Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
    Большое спасибо Марии за познавательно экскурсию по прекрасному городу Коломна. Наше путешествие началось на окраине Москвы и дорога до Коломны
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    пролетела незаметно за увлекательный рассказами об окрестностях, через которые мы проезжали. По пути мы остановились и прогулялись по городу Бронницы, тоже богатому своей историей и знаменитыми жителями. В Коломне Мария увлекательно рассказывала об истории города, Кремля и других достопримечательностях. Мы посетили незабываемые иммерсивные экскурсии:"Музей пастилы" и "Калачная". Ощутили полное погружение в историческую атмосферу, отведали вкусных калачей и попробовали пастилу по оригинальному рецепту 19 века. День пролетел незаметно и было жаль заканчивать наше путешествие и расставаться с замечательным гидом. Но будем надеяться на следующую встречу с Марией (уже наметили маршруты). Очень рекомендуем этого гида, как прекрасного организатора, профессионала, знающего историю, лёгкого в общении человека! От всей души благодарим!

  • И
    Ирина
    2 января 2025
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя в историю этих мест. Ирина увлеченный, любознательный и легкий в общении человек, нам очень повезло! Спасибо большое!
    Были на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебяБыли на экскурсии 28.12.24. Понравился формат индивидуального общения с экскурсоводом, спокойно, тактично и доходчиво погружает тебя
  • О
    Оксана
    3 ноября 2024
    Дар святых источников: в Сергиев Посад за очищением и обновлением
    Спасибо Ирине и вашей команде за замечательную экскурсию! Мы с сыном были настолько ошеломлены всем, что жалею, что задавали мало вопросов. Ирина очень тактичный и хороший собеседник. В следующий раз обязательно поедем с Ириной.
  • Я
    Яна
    10 марта 2024
    Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
    Огромная благодарность Марии за прекрасную прогулку по Коломне. Было очень интересно и познавательно. Надеюсь, в скором времени еще куда-нибудь вместе поедем.
  • А
    Анастасия
    28 декабря 2023
    Назад в СССР: советские музеи под Клином
    Давно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалели. Всё было очень интересно и комфортно. Как с членом семьи ехали. У детей огромное впечатление от фабрики игрушек и дома Чайковского. Хотят ещё летом туда вернуться.
    Давно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалелиДавно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалелиДавно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалелиДавно мечтали побывать в Клину. Нашла экскурсию семейную с Дмитрием и ни капли не пожалели
  • М
    Марина
    27 декабря 2023
    Назад в СССР: советские музеи под Клином
    Не люблю писать отзывы, да и сама не очень им верю, но тут решила отступить от правил. Были с Дмитрием
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    на экскурсии еще в июне месяце. Все очень понравилось. Экскурсия будет интересна для любого возраста. Людям постарше она даст возможность вспомнить молодость, окунуться в воспоминания. Для тех кто помоложе - узнать как мы жили, хоты бы приблизительно) Были на экскурсии с внуком 13 лет, он в восторге. Особенно от музея "Советская дача". И на по узкоколейке покатался, и чаем напоили, и дали возможность выиграть приз. Чем не красота Очень рекомендую к посещению, не пожалеете

  • А
    Анна
    9 июня 2022
    Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
    случайно освободившийся день, случайным образом выбранная экскурсия (в Коломне бывала неоднократно ранее).. Случайности не случайны. . я очень рада знакомству
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    с Марией). Осталась я очень довольна прогулкой, сопровождавшейся оптимизмом, жизнерадостностью, клиентоориентированностью, гибкостью в общении Марии.. Все четко, маршрут и график по согласованию (варианты на выбор).. Поездка проходила из Москвы на машине гида. Удобно. Мария аккуратный водитель и интересный рассказчик, но при этом умеет слушать и слышать). Почти 12 часов приятных эмоций, отличные впечатления! Буду рада новым встречам!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кострома»

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  3. Экскурсия из Москвы в Коломну через Бронницы за приятной беседой
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  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
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Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
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