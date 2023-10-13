Индивидуальный трансфер из Москвы: Посещение Мемориала советскому солдату
Друзья, предлагаем вам увлекательное автопутешествие к Мемориалу героям-панфиловцам («Подвигу 28») и Мемориалу советскому солдату.
Это отличная возможность за 1 день посетить несколько мест воинской славы и погрузиться в атмосферу военных лет.
Это отличная возможность за 1 день посетить несколько мест воинской славы и погрузиться в атмосферу военных лет.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Мемориалу героям-панфиловцам («Подвигу 28»)
- Мемориалу советскому солдату
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мемориал героям-панфиловцам («Подвигу 28»)
За широкой бетонной плитой, символизирующей оборонительный рубеж, стоят монументальные десятиметровые фигуры бойцов-истребителей танков 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии И. В. Панфилова.
Мемориал советскому солдату
Во время ВОВ, за 17 месяцев немецкой оккупации, Ржев был разрушен до основания. Из почти сорокатысячного населения города и области выжило только 362 человека.
В памяти советского солдата и советских граждан Ржевская дуга осталась «ржевской мясорубкой».
Мемориальный комплекс имеет световое и звуковое оформление. Работает музейный павильон со стеклянным полом.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Москвы и обратно
- Посещение достопримечательностей
- Что не входит
- Кафе
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- ул. Красная пресня, д. 23
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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