Главный храм Вооружённых сил России — один из самых необычных и символичных храмовых комплексов страны.
Вместе мы разберёмся, как создавался этот масштабный мемориал, почему его архитектура наполнена отсылками к истории ВОВ и какие смыслы скрываются в деталях.
Вы посетите храмы комплекса, познакомитесь с музейной галереей «Дорога памяти» и по-новому взглянете на связь военной истории, памяти и православной традиции.
Вместе мы разберёмся, как создавался этот масштабный мемориал, почему его архитектура наполнена отсылками к истории ВОВ и какие смыслы скрываются в деталях.
Вы посетите храмы комплекса, познакомитесь с музейной галереей «Дорога памяти» и по-новому взглянете на связь военной истории, памяти и православной традиции.
Описание экскурсии
9:45 — встреча с гидом и отправление
По дороге гид познакомит вас с историей создания мемориального комплекса и расскажет о его значении.
Мемориальный комплекс «Патриот»
Вы посетите один из самых масштабных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Узнаете:
- почему Главный храм Вооружённых сил появился именно к 75-летию Победы
- что означают символические элементы комплекса
- зачем армии нужен собственный храм
- кто работал над архитектурным и художественным оформлением мемориала
- какие смыслы скрыты в деталях проекта
Главный храм Вооружённых сил России
Посетите нижний храм Святого Владимира и верхний храм Воскресения Христова. Рассмотрите необычную архитектуру, мозаики, витражи и убранство одного из самых обсуждаемых храмов современной России.
Вы узнаете:
- почему храм выполнен в цвете патины
- какие материалы использовали при строительстве
- чем уникальны местные иконы
- какую символику несут размеры куполов, колокольни и других элементов
- что изображено на витражах и мозаичных панно
- какие святые считаются покровителями различных родов войск
- какую историю хранит образ Спаса Нерукотворного
Музейный комплекс «Дорога памяти»
После экскурсии вы сможете самостоятельно заглянуть в мультимедийный музей. Познакомитесь с историями участников войны и проверите, есть ли в галерее «Дорога памяти» сведения о ваших родственниках.
18:00 — возвращение в Москву
Ориентировочное время прибытия. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и билеты в музеи
- На территории комплекса есть кафе и трапезная, где вы сможете пообедать в свободное время
- После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию. Сумма вычета не превысит ту, что вы заплатили
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый
|3390 ₽
|Пенсионеры
|3340 ₽
|Дети от 6 до 16 лет
|3340 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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