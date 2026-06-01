Главный храм Вооружённых сил России — один из самых необычных и символичных храмовых комплексов страны. Вместе мы разберёмся, как создавался этот масштабный мемориал, почему его архитектура наполнена отсылками к истории ВОВ и какие смыслы скрываются в деталях. Вы посетите храмы комплекса, познакомитесь с музейной галереей «Дорога памяти» и по-новому взглянете на связь военной истории, памяти и православной традиции.

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Можно с детьми

Описание экскурсии

9:45 — встреча с гидом и отправление

По дороге гид познакомит вас с историей создания мемориального комплекса и расскажет о его значении.

Мемориальный комплекс «Патриот»

Вы посетите один из самых масштабных памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. Узнаете:

почему Главный храм Вооружённых сил появился именно к 75-летию Победы

что означают символические элементы комплекса

зачем армии нужен собственный храм

кто работал над архитектурным и художественным оформлением мемориала

какие смыслы скрыты в деталях проекта

Главный храм Вооружённых сил России

Посетите нижний храм Святого Владимира и верхний храм Воскресения Христова. Рассмотрите необычную архитектуру, мозаики, витражи и убранство одного из самых обсуждаемых храмов современной России.

Вы узнаете:

почему храм выполнен в цвете патины

какие материалы использовали при строительстве

чем уникальны местные иконы

какую символику несут размеры куполов, колокольни и других элементов

что изображено на витражах и мозаичных панно

какие святые считаются покровителями различных родов войск

какую историю хранит образ Спаса Нерукотворного

Музейный комплекс «Дорога памяти»

После экскурсии вы сможете самостоятельно заглянуть в мультимедийный музей. Познакомитесь с историями участников войны и проверите, есть ли в галерее «Дорога памяти» сведения о ваших родственниках.

18:00 — возвращение в Москву

Ориентировочное время прибытия. Высадка у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали