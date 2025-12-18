Мои заказы

А превратились в белых журавлей…

Из Москвы - в Ржев, ставку Сталина и главный храм Вооружённых Сил в Кубинке
За один день вы побываете в главном храме Вооружённых Сил — третьем по величине в России. Увидите грандиозный мемориал Советскому солдату, открытый к 75-летию Победы. Побываете в избе Сталина, где хранятся личные вещи вождя.

И погуляете по Ржеву — раскольничей столице, которую населяли обладатели огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли.
Описание экскурсии

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Расул Гамзатов

Что вас ожидает

Главный храм Вооружённых Сил РФ в Кубинке

Колоссальный собор был возведён всего за два года и стал духовным символом Победы России. В его облике зашифрованы тайные символы и даты Великой Отечественной войны, при оформлении использованы фрагменты настоящих орудий и военные реликвии, а ступени отлиты из переплавленного оружия вермахта.

Обзорная экскурсия по Ржеву

Вы увидите редкие довоенные памятники — дом купца Образцовых, красивейшее здание Государственного банка в стиле модерн, напоминающее дворец с остроконечной башней, старейший Оковецкий собор.

И узнаете:

  • как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами
  • как призрачный князь Владимир Ржев охранял и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги
  • почему местный житель чуть не пленил самого Наполеона
  • как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и «после»
  • почему девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве

Монумент Советскому солдату

Левитановские пейзажи Ржева колоссальный монумент — вы полюбуетесь могучей фигурой русского воина, которого словно несёт на крыльях памяти стая журавлей.

Изба Сталина

В домике в селе Хорошево Сталин встретился с командующим Калининским фронтом и отдал приказ о первом победном салюте в честь взятия Орла и Белгорода.

  • Вы познакомитесь с обстановкой комнаты, почти не изменившейся с памятного визита вождя
  • Увидите его личные вещи — китель, ордена
  • И посмотрите военные фотографии, документы, карты

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • В стоимость входят входные билеты и радиогиды, обед оплачивается дополнительно по желанию при бронировании — 600 ₽
  • Дорога до Кубинки — 1 ч, дорога до Ржева — около 3 ч, обратный путь — около 3 ч
  • С вами будет один из гидов нашей команды

