Из Москвы - в Ржев, ставку Сталина и главный храм Вооружённых Сил в Кубинке
За один день вы побываете в главном храме Вооружённых Сил — третьем по величине в России. Увидите грандиозный мемориал Советскому солдату, открытый к 75-летию Победы. Побываете в избе Сталина, где хранятся личные вещи вождя.
И погуляете по Ржеву — раскольничей столице, которую населяли обладатели огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли.
Описание экскурсии
Мне кажется порою, что солдаты, С кровавых не пришедшие полей, Не в землю эту полегли когда-то, А превратились в белых журавлей.
Расул Гамзатов
Что вас ожидает
Главный храм Вооружённых Сил РФ в Кубинке
Колоссальный собор был возведён всего за два года и стал духовным символом Победы России. В его облике зашифрованы тайные символы и даты Великой Отечественной войны, при оформлении использованы фрагменты настоящих орудий и военные реликвии, а ступени отлиты из переплавленного оружия вермахта.
Обзорная экскурсия по Ржеву
Вы увидите редкие довоенные памятники — дом купца Образцовых, красивейшее здание Государственного банка в стиле модерн, напоминающее дворец с остроконечной башней, старейший Оковецкий собор.
И узнаете:
как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами
как призрачный князь Владимир Ржев охранял и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги
почему местный житель чуть не пленил самого Наполеона
как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и «после»
почему девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве
Монумент Советскому солдату
Левитановские пейзажи Ржева колоссальный монумент — вы полюбуетесь могучей фигурой русского воина, которого словно несёт на крыльях памяти стая журавлей.
Изба Сталина
В домике в селе Хорошево Сталин встретился с командующим Калининским фронтом и отдал приказ о первом победном салюте в честь взятия Орла и Белгорода.
Вы познакомитесь с обстановкой комнаты, почти не изменившейся с памятного визита вождя
Увидите его личные вещи — китель, ордена
И посмотрите военные фотографии, документы, карты
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе
В стоимость входят входные билеты и радиогиды, обед оплачивается дополнительно по желанию при бронировании — 600 ₽
Дорога до Кубинки — 1 ч, дорога до Ржева — около 3 ч, обратный путь — около 3 ч
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Стандартный билет
4890 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме.
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.