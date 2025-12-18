За один день вы побываете в главном храме Вооружённых Сил — третьем по величине в России. Увидите грандиозный мемориал Советскому солдату, открытый к 75-летию Победы. Побываете в избе Сталина, где хранятся личные вещи вождя. И погуляете по Ржеву — раскольничей столице, которую населяли обладатели огромных капиталов, пеньковые и хлебные короли.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю эту полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Расул Гамзатов

Что вас ожидает

Главный храм Вооружённых Сил РФ в Кубинке

Колоссальный собор был возведён всего за два года и стал духовным символом Победы России. В его облике зашифрованы тайные символы и даты Великой Отечественной войны, при оформлении использованы фрагменты настоящих орудий и военные реликвии, а ступени отлиты из переплавленного оружия вермахта.

Обзорная экскурсия по Ржеву

Вы увидите редкие довоенные памятники — дом купца Образцовых, красивейшее здание Государственного банка в стиле модерн, напоминающее дворец с остроконечной башней, старейший Оковецкий собор.

И узнаете:

как связано выражение «попасть впросак» со знаменитыми ржевскими канатами

как призрачный князь Владимир Ржев охранял и зачем ему каждую ночь выставляли сапоги

почему местный житель чуть не пленил самого Наполеона

как Великая Отечественная война разделила историю города на «до» и «после»

почему девяносто процентов старообрядцев Тверской области жили именно во Ржеве

Монумент Советскому солдату

Левитановские пейзажи Ржева колоссальный монумент — вы полюбуетесь могучей фигурой русского воина, которого словно несёт на крыльях памяти стая журавлей.

Изба Сталина

В домике в селе Хорошево Сталин встретился с командующим Калининским фронтом и отдал приказ о первом победном салюте в честь взятия Орла и Белгорода.

Вы познакомитесь с обстановкой комнаты, почти не изменившейся с памятного визита вождя

Увидите его личные вещи — китель, ордена

И посмотрите военные фотографии, документы, карты

Организационные детали