Вас ждёт увлекательный исторический роман, в котором помимо важных событий есть и любовь, и интрига, и неожиданные повороты сюжета. Мы прогуляемся среди многовековых лип и сосен по старинному английскому парку с живописными прудами, гротами и богатым архитектурным ансамблем. Вы познакомитесь с яркими моментами из жизни владельцев усадьбы, с их бытом и нравами.

Описание экскурсии

Кружево дорожек старинного парка

Мы пройдём по парадному двору усадьбы и полюбуемся архитектурой 18–19 века. Погуляем по живописному берегу реки Ликовы, петляя среди изящных фонарей и раскидистых деревьев, которые помнят Карамзина, Вяземских, Гагариных, Святополк-Четвертинских, и, возможно, самого Пушкина.

Именитые владельцы

Начиная с 14 века владельцами земли Покровское-Валуево были знатные боярские и дворянские роды. Яркие моменты их жизни тесно переплетаются с важными, героическими, а порой загадочными страницами истории государства: война, реформы, интриги и заговоры — обо всём этом поговорим на экскурсии.

Пётр Андреевич Толстой и его фортуна

Обсудим одного из влиятельнейших владельцев Валуево — Петра Толстого. Он участвовал в сложных дипломатических миссиях, выполнял личные поручения членов императорской семьи и был жалован графским титулом. Однако скончался в изгнании на Соловках, будучи лишённым всех должностей и наград. Вы узнаете, что случилось и почему фортуна изменила опытному дипломату.

Прошлое и настоящее усадьбы

Я расскажу вам необыкновенно трогательную историю любви графа Владимира Мусина-Пушкина и юной красавицы, дочери выборгского губернатора Эмилии Шернвалль. Ну и, конечно, не оставлю без внимания сегодняшний день усадьбы — её санаторно-курортную жизнь.

Организационные детали