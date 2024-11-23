Авторская экскурсия по усадьбе-санаторию «Валуево»

Познакомиться с местом, где черпали вдохновение наши гениальные соотечественники
Вас ждёт увлекательный исторический роман, в котором помимо важных событий есть и любовь, и интрига, и неожиданные повороты сюжета.

Мы прогуляемся среди многовековых лип и сосен по старинному английскому парку с живописными прудами, гротами и богатым архитектурным ансамблем. Вы познакомитесь с яркими моментами из жизни владельцев усадьбы, с их бытом и нравами.
Авторская экскурсия по усадьбе-санаторию «Валуево»
Авторская экскурсия по усадьбе-санаторию «Валуево»
Авторская экскурсия по усадьбе-санаторию «Валуево»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30

Описание экскурсии

Кружево дорожек старинного парка

Мы пройдём по парадному двору усадьбы и полюбуемся архитектурой 18–19 века. Погуляем по живописному берегу реки Ликовы, петляя среди изящных фонарей и раскидистых деревьев, которые помнят Карамзина, Вяземских, Гагариных, Святополк-Четвертинских, и, возможно, самого Пушкина.

Именитые владельцы

Начиная с 14 века владельцами земли Покровское-Валуево были знатные боярские и дворянские роды. Яркие моменты их жизни тесно переплетаются с важными, героическими, а порой загадочными страницами истории государства: война, реформы, интриги и заговоры — обо всём этом поговорим на экскурсии.

Пётр Андреевич Толстой и его фортуна

Обсудим одного из влиятельнейших владельцев Валуево — Петра Толстого. Он участвовал в сложных дипломатических миссиях, выполнял личные поручения членов императорской семьи и был жалован графским титулом. Однако скончался в изгнании на Соловках, будучи лишённым всех должностей и наград. Вы узнаете, что случилось и почему фортуна изменила опытному дипломату.

Прошлое и настоящее усадьбы

Я расскажу вам необыкновенно трогательную историю любви графа Владимира Мусина-Пушкина и юной красавицы, дочери выборгского губернатора Эмилии Шернвалль. Ну и, конечно, не оставлю без внимания сегодняшний день усадьбы — её санаторно-курортную жизнь.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается входной билет на территорию усадьбы — 150 ₽ за чел.
  • Общая протяжённость маршрута не превышает 2 км. По факту экскурсия длится — 1 час 45 мин., пожалуйста, запланируйте своё время
  • Программа включает только внешний осмотр. После экскурсии вы сможете посетить уютное кафе и отведать разнообразные блюда, приготовленные по-домашнему вкусно, или просто выпить чашечку горячего чай с ароматной сдобой

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На территории усадьбы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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