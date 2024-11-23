Авторская экскурсия по усадьбе-санаторию «Валуево»
Познакомиться с местом, где черпали вдохновение наши гениальные соотечественники
Вас ждёт увлекательный исторический роман, в котором помимо важных событий есть и любовь, и интрига, и неожиданные повороты сюжета.
Мы прогуляемся среди многовековых лип и сосен по старинному английскому парку с живописными прудами, гротами и богатым архитектурным ансамблем. Вы познакомитесь с яркими моментами из жизни владельцев усадьбы, с их бытом и нравами.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30
Описание экскурсии
Кружево дорожек старинного парка
Мы пройдём по парадному двору усадьбы и полюбуемся архитектурой 18–19 века. Погуляем по живописному берегу реки Ликовы, петляя среди изящных фонарей и раскидистых деревьев, которые помнят Карамзина, Вяземских, Гагариных, Святополк-Четвертинских, и, возможно, самого Пушкина.
Именитые владельцы
Начиная с 14 века владельцами земли Покровское-Валуево были знатные боярские и дворянские роды. Яркие моменты их жизни тесно переплетаются с важными, героическими, а порой загадочными страницами истории государства: война, реформы, интриги и заговоры — обо всём этом поговорим на экскурсии.
Пётр Андреевич Толстой и его фортуна
Обсудим одного из влиятельнейших владельцев Валуево — Петра Толстого. Он участвовал в сложных дипломатических миссиях, выполнял личные поручения членов императорской семьи и был жалован графским титулом. Однако скончался в изгнании на Соловках, будучи лишённым всех должностей и наград. Вы узнаете, что случилось и почему фортуна изменила опытному дипломату.
Прошлое и настоящее усадьбы
Я расскажу вам необыкновенно трогательную историю любви графа Владимира Мусина-Пушкина и юной красавицы, дочери выборгского губернатора Эмилии Шернвалль. Ну и, конечно, не оставлю без внимания сегодняшний день усадьбы — её санаторно-курортную жизнь.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается входной билет на территорию усадьбы — 150 ₽ за чел.
Общая протяжённость маршрута не превышает 2 км. По факту экскурсия длится — 1 час 45 мин., пожалуйста, запланируйте своё время
Программа включает только внешний осмотр. После экскурсии вы сможете посетить уютное кафе и отведать разнообразные блюда, приготовленные по-домашнему вкусно, или просто выпить чашечку горячего чай с ароматной сдобой
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Я журналист, телерадиоведущая, член Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, аккредитованный комиссией Комитета по туризму города Москвы специалист.
Мой первый опыт в качестве экскурсовода состоялся 20 лет тому назад на радиостанции «Ретро читать дальше
FM»: я была автором и ведущей программы о путешествиях «Саквояж». Тогда я рассказывала всё больше о заморских красотах и только со временем поняла, что всё самое ценное — рядом. Буду рада показать вам родной город!