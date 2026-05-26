По старейшей дороге, которая пересекала Древнюю Русь, мы отправимся к усадьбе учёного-энциклопедиста, ближайшего сподвижника Петра I и самого известного чернокнижника России. А по пути осмотрим усадьбы промышленников и царских фаворитов, дворцы-призраки и храм, где бывал Лермонтов. Вы раскроете множество тайн Петровской эпохи и восхититесь человеческим гением.

Описание экскурсии

Стромынский тракт — дорога легенд

Вы выясните, где проходил старинный путь, почему его хозяевами были местные бирлюки, какие тайны хранят Медвежьи озёра и что за Лохнесское чудовище в своё время наводило страх на округу.

Усадьба Якова Брюса в Глинках

Вы пройдёте с экскурсией по главному дому и флигелям усадьбы, где расположен музей Брюса

Услышите о жизни потомка шотландских королей, соратника Петра I, учёного, дипломата и изобретателя. А также легенды о «железной девке», живой воде, огнедышащем драконе и летних катаниях на коньках

Полюбуетесь коллекцией старинных часов, древних икон, подлинной мебелью и утварью эпохи

Осмотрите здание алхимической лаборатории и «волшебный» пруд

Узнаете о подземных ходах и спрятанных сокровищах

Рассмотрите загадочные маски на фасаде главного дома — одна из них, по легенде, меняет выражение лица

А также у вас будет свободное время для фотосессии и самостоятельного осмотра усадебных экспозиций.

Обед Петровской эпохи (по желанию)

Вы попробуете блюда начала 18 века: щи петровские, гречневую кашу с куриным биточком, блины с топлёным маслом и медовый взвар со специями.

Усадьба Пехра-Покровское — владения светлейшего князя Александра Меншикова

На прогулке по старому парку вы услышите о головокружительной карьере «Алексашки» Меншикова, любимца Петра I, и заглянете в каменную Покровскую церковь Осипа Бове — изящный храм, похожий на маленький дворец.

Алмазово — подмосковная Венеция промышленников Демидовых

Вы увидите систему каналов, островов и прудов, а также местную гору Сион, домики причта и флигель для прислуги

Полюбуетесь Казанской церковью с золотыми куполами и высокой колокольней

И услышите о родословной и состоянии рода Демидовых

Никольское-Тимонино и Лермонтов

Вы побываете в усадьбе, куда юный Лермонтов стремился на встречи с возлюбленной

Раскроете, кому поэт посвятил цикл стихов к «Н. Ф. И.» и как удалось расшифровать инициалы

Зайдёте в нежно-голубую церковь Иконы Всех Скорбящих Радость, в которой бывал поэт

