По старейшей дороге, которая пересекала Древнюю Русь, мы отправимся к усадьбе учёного-энциклопедиста, ближайшего сподвижника Петра I и самого известного чернокнижника России.
А по пути осмотрим усадьбы промышленников и царских фаворитов, дворцы-призраки и храм, где бывал Лермонтов. Вы раскроете множество тайн Петровской эпохи и восхититесь человеческим гением.
А по пути осмотрим усадьбы промышленников и царских фаворитов, дворцы-призраки и храм, где бывал Лермонтов. Вы раскроете множество тайн Петровской эпохи и восхититесь человеческим гением.
Описание экскурсии
Стромынский тракт — дорога легенд
Вы выясните, где проходил старинный путь, почему его хозяевами были местные бирлюки, какие тайны хранят Медвежьи озёра и что за Лохнесское чудовище в своё время наводило страх на округу.
Усадьба Якова Брюса в Глинках
- Вы пройдёте с экскурсией по главному дому и флигелям усадьбы, где расположен музей Брюса
- Услышите о жизни потомка шотландских королей, соратника Петра I, учёного, дипломата и изобретателя. А также легенды о «железной девке», живой воде, огнедышащем драконе и летних катаниях на коньках
- Полюбуетесь коллекцией старинных часов, древних икон, подлинной мебелью и утварью эпохи
- Осмотрите здание алхимической лаборатории и «волшебный» пруд
- Узнаете о подземных ходах и спрятанных сокровищах
- Рассмотрите загадочные маски на фасаде главного дома — одна из них, по легенде, меняет выражение лица
А также у вас будет свободное время для фотосессии и самостоятельного осмотра усадебных экспозиций.
Обед Петровской эпохи (по желанию)
Вы попробуете блюда начала 18 века: щи петровские, гречневую кашу с куриным биточком, блины с топлёным маслом и медовый взвар со специями.
Усадьба Пехра-Покровское — владения светлейшего князя Александра Меншикова
На прогулке по старому парку вы услышите о головокружительной карьере «Алексашки» Меншикова, любимца Петра I, и заглянете в каменную Покровскую церковь Осипа Бове — изящный храм, похожий на маленький дворец.
Алмазово — подмосковная Венеция промышленников Демидовых
- Вы увидите систему каналов, островов и прудов, а также местную гору Сион, домики причта и флигель для прислуги
- Полюбуетесь Казанской церковью с золотыми куполами и высокой колокольней
- И услышите о родословной и состоянии рода Демидовых
Никольское-Тимонино и Лермонтов
- Вы побываете в усадьбе, куда юный Лермонтов стремился на встречи с возлюбленной
- Раскроете, кому поэт посвятил цикл стихов к «Н. Ф. И.» и как удалось расшифровать инициалы
- Зайдёте в нежно-голубую церковь Иконы Всех Скорбящих Радость, в которой бывал поэт
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса. Дорога в одну сторону занимает около часа
- Все билеты по программе входят в стоимость
- По желанию дополнительно при бронировании оплачивается обед на территории усадьбы Брюса — 830 ₽ на чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды с использованием системы «радиогид» с одноразовыми наушниками
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4960 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Щёлковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «По Стромынскому тракту - к усадьбе чернокнижника Брюса»
Индивидуальная
до 3 чел.
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Узнать о чёртовых куличках, Поганых прудах и скелетах в дворцовых подвалах
Начало: У метро «Китай-город»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7666 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Посольства Москвы: загадки и тайны старинных особняков
Увлекательная прогулка по Москве с рассказами о привидениях и тайнах старинных особняков. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте удивительные истории
Начало: В районе СТ.М. Маяковская
30 мая в 12:00
6 июн в 12:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
Москва сквозь эпохи
Исследовать территорию близ храма Христа Спасителя и найти отголоски истории и современности
Начало: В районе метро Кропоткинская
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 6670 ₽ за человека
4960 ₽ за человека