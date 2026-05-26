По Стромынскому тракту - к усадьбе чернокнижника Брюса

Мистика Петровской эпохи, старинные усадьбы и легенды Подмосковья (из Москвы)
По старейшей дороге, которая пересекала Древнюю Русь, мы отправимся к усадьбе учёного-энциклопедиста, ближайшего сподвижника Петра I и самого известного чернокнижника России.

А по пути осмотрим усадьбы промышленников и царских фаворитов, дворцы-призраки и храм, где бывал Лермонтов. Вы раскроете множество тайн Петровской эпохи и восхититесь человеческим гением.
Описание экскурсии

Стромынский тракт — дорога легенд

Вы выясните, где проходил старинный путь, почему его хозяевами были местные бирлюки, какие тайны хранят Медвежьи озёра и что за Лохнесское чудовище в своё время наводило страх на округу.

Усадьба Якова Брюса в Глинках

  • Вы пройдёте с экскурсией по главному дому и флигелям усадьбы, где расположен музей Брюса
  • Услышите о жизни потомка шотландских королей, соратника Петра I, учёного, дипломата и изобретателя. А также легенды о «железной девке», живой воде, огнедышащем драконе и летних катаниях на коньках
  • Полюбуетесь коллекцией старинных часов, древних икон, подлинной мебелью и утварью эпохи
  • Осмотрите здание алхимической лаборатории и «волшебный» пруд
  • Узнаете о подземных ходах и спрятанных сокровищах
  • Рассмотрите загадочные маски на фасаде главного дома — одна из них, по легенде, меняет выражение лица

А также у вас будет свободное время для фотосессии и самостоятельного осмотра усадебных экспозиций.

Обед Петровской эпохи (по желанию)
Вы попробуете блюда начала 18 века: щи петровские, гречневую кашу с куриным биточком, блины с топлёным маслом и медовый взвар со специями.

Усадьба Пехра-Покровское — владения светлейшего князя Александра Меншикова

На прогулке по старому парку вы услышите о головокружительной карьере «Алексашки» Меншикова, любимца Петра I, и заглянете в каменную Покровскую церковь Осипа Бове — изящный храм, похожий на маленький дворец.

Алмазово — подмосковная Венеция промышленников Демидовых

  • Вы увидите систему каналов, островов и прудов, а также местную гору Сион, домики причта и флигель для прислуги
  • Полюбуетесь Казанской церковью с золотыми куполами и высокой колокольней
  • И услышите о родословной и состоянии рода Демидовых

Никольское-Тимонино и Лермонтов

  • Вы побываете в усадьбе, куда юный Лермонтов стремился на встречи с возлюбленной
  • Раскроете, кому поэт посвятил цикл стихов к «Н. Ф. И.» и как удалось расшифровать инициалы
  • Зайдёте в нежно-голубую церковь Иконы Всех Скорбящих Радость, в которой бывал поэт

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе туристического класса. Дорога в одну сторону занимает около часа
  • Все билеты по программе входят в стоимость
  • По желанию дополнительно при бронировании оплачивается обед на территории усадьбы Брюса — 830 ₽ на чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды с использованием системы «радиогид» с одноразовыми наушниками

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Щёлковская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1080 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.

