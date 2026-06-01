В программе — усадьба Валуево, где гулял Пушкин, а потом снимали «Гусарскую балладу» и «Войну и мир».
Село Филимонки с уникальным храмом в романо-готическом стиле — неожиданный архитектурный поворот для Подмосковья.
Село Филимонки с уникальным храмом в романо-готическом стиле — неожиданный архитектурный поворот для Подмосковья.
Описание экскурсии
9:00 — cбор группы, отправление
9:00–9:45 — путевой рассказ гида
ВЫ узнаете, что связывает Пушкина, Мусина-Пушкина и «Слово о полку Игореве»
9:45-11:00 — усадьба Валуево
- Прогулка по ландшафтному парку в английском стиле
- Каскад из трёх прудов — Красного, Золотого и Тёмного
- Таинственные гроты и французский сад, заложенный ещё при Толстых
- Парадный двор и внешний осмотр дворца
11:00–12:00 — переезд к Зосимовой пустыни
12:00–13:15 — Троице-Одигитриева Зосимова пустынь (женский монастырь)
- Храм Живоначальной Троицы, возведённый над могилой преподобного Зосимы Верховского
- Ковчег с частицами Креста Господня и мощами святых
- Чудотворный список иконы Божией Матери Одигитрия
- Монастырская трапезная: можно купить продукцию подсобного хозяйства и выпечку
13:15–14:00 — обед
14:00–14:30 — переезд в село Филимонки
14:30–15:15 — храм Святой Троицы в Филимонках
Уникальная архитектура в романо-готическом стиле — редкость для Подмосковья.
15:15–15:30 — переезд в усадьбу Старо-Никольское
15:30–16:30 — старинная усадьба Старо-Никольское
- Внешний осмотр великолепного особняка в стиле ампир: стройные пилястры, лепнина, изящный бельведер
- Экскурсионная прогулка по дорожкам барского парка. Рассказ о роде Мусиных-Пушкиных и возрождении усадьбы из руин
- Храм Святого Духа. Первое упоминание — 1339 год
16:30–17:30 — возвращение в Москву
Организационные детали
- Едем на автобусе туристического класса
- Вам раздадут устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости
- Дополнительно оплачивается обед с мастер-классом — 980 ₽ (по желанию, при бронировании программы)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4790 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около станции метро «Тропарёво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 1095 туристов
Компания основана в 1997 году. Сегодня мы одни из лидеров экскурсионного туризма в России: в арсенале 7000 экскурсий и туров по России, ближнему и дальнему зарубежью. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, интересными и при этом доступными.
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