Авторская экскурсия «От Охотного ряда до ГУМа» по торговому центру Москвы

Приглашаю вас на авторскую прогулку по самому торговому центру Москвы.

На экскурсии мы с вами поговорим о торговле в городе в 18-19 веках и заглянем в самое знаменитое заведение — Верхние торговые ряды (или ГУМ).
Авторская экскурсия «От Охотного ряда до ГУМа» по торговому центру Москвы
Описание экскурсии

Москва торговая На моей экскурсии я расскажу вам историю торговли в Москве, начиная с Охотного ряда и заканчивая модными Пассажами и магазинами. Мы познакомимся с самым известным магазином — ГУМ. Гуляя по его этажам, найдем все артефакты 19 века, а также узнаем, что за ресторан располагался в Рядах и как шуба спасла магазин от закрытия. Поговорим о Диоре, моде и жилых квартирах в этом магазине. Услышим малоизвестные факты о московском ГУМе: Как ветхие лавчонки превратились в крупнейший в Европе магазин. Важная информация: Одевайтесь удобно и по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Охотный ряд
  • Красная площадь
  • ГУМ
  • Никольская улица
Что включено
  • Услуги гида, радиогиды, наушники.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (сувениры, перекус, газ. вода)
  • При группе более 10 человек дополнительный участник оплачивается отдельно +500р за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, Д.1. Памятник Жукову
Завершение: ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Одевайтесь удобно и по погоде
Отзывы и рейтинг

S
Svetlana
27 окт 2025
Экскурсия «От Охотного ряда до ГУМа» нам понравилась. Ольга построила свой рассказ и нашу прогулку так, что мы по другому посмотрели на давно известные нам здания, улицы. Было много интересных
читать дальше

деталей из истории и быта торговой Москвы. Много нового узнали про историю ГУМа. Ольга дает информацию так, что ты не устаешь, интересно на протяжении всей экскурсии. Не хочу раскрывать все детали, просто рекомендую очень интересную, познавательную, не утомительную прогулку с хорошим экскурсоводом как для москвичей, так и для гостей Москвы😀!

