Описание экскурсии Москва торговая На моей экскурсии я расскажу вам историю торговли в Москве, начиная с Охотного ряда и заканчивая модными Пассажами и магазинами. Мы познакомимся с самым известным магазином — ГУМ. Гуляя по его этажам, найдем все артефакты 19 века, а также узнаем, что за ресторан располагался в Рядах и как шуба спасла магазин от закрытия. Поговорим о Диоре, моде и жилых квартирах в этом магазине. Услышим малоизвестные факты о московском ГУМе: Как ветхие лавчонки превратились в крупнейший в Европе магазин. Важная информация: Одевайтесь удобно и по погоде.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Охотный ряд

Красная площадь

ГУМ

Никольская улица Что включено Услуги гида, радиогиды, наушники. Что не входит в цену Личные расходы (сувениры, перекус, газ. вода)

Где начинаем и завершаем? Начало: Красная площадь, Д.1. Памятник Жукову Завершение: ГУМ Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.