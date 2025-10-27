Приглашаю вас на авторскую прогулку по самому торговому центру Москвы.
На экскурсии мы с вами поговорим о торговле в городе в 18-19 веках и заглянем в самое знаменитое заведение — Верхние торговые ряды (или ГУМ).
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииМосква торговая На моей экскурсии я расскажу вам историю торговли в Москве, начиная с Охотного ряда и заканчивая модными Пассажами и магазинами. Мы познакомимся с самым известным магазином — ГУМ. Гуляя по его этажам, найдем все артефакты 19 века, а также узнаем, что за ресторан располагался в Рядах и как шуба спасла магазин от закрытия. Поговорим о Диоре, моде и жилых квартирах в этом магазине. Услышим малоизвестные факты о московском ГУМе: Как ветхие лавчонки превратились в крупнейший в Европе магазин. Важная информация: Одевайтесь удобно и по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Охотный ряд
- Красная площадь
- ГУМ
- Никольская улица
Что включено
- Услуги гида, радиогиды, наушники.
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, перекус, газ. вода)
- При группе более 10 человек дополнительный участник оплачивается отдельно +500р за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, Д.1. Памятник Жукову
Завершение: ГУМ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Одевайтесь удобно и по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Svetlana
27 окт 2025
Экскурсия «От Охотного ряда до ГУМа» нам понравилась. Ольга построила свой рассказ и нашу прогулку так, что мы по другому посмотрели на давно известные нам здания, улицы. Было много интересных
Входит в следующие категории Москвы
