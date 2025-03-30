На этой экскурсии вы узнаете, как начиналось величие московского театра и как развивалась система образования.
Прогулка от Театральной площади до Александровского сада подарит вам возможность увидеть археологический музей под открытым небом и Никольские торговые ряды. Оцените архитектуру царь-аптеки и узнайте о выдающемся главе города Алексееве. Посетите выставку в ГУМ и узнайте, как он менялся в 20 веке
Прогулка от Театральной площади до Александровского сада подарит вам возможность увидеть археологический музей под открытым небом и Никольские торговые ряды. Оцените архитектуру царь-аптеки и узнайте о выдающемся главе города Алексееве. Посетите выставку в ГУМ и узнайте, как он менялся в 20 веке
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Увидеть Театральную площадь
- 🏛 Посетить археологический музей
- 🛍 Прогуляться по ГУМу
- 📚 Узнать о Никольской улице
- 🏰 Оценить архитектуру царь-аптеки
- 👨💼 Услышать о Николае Алексееве
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Москве - май и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а туристов меньше, чем в летние месяцы. Апрель и октябрь также подойдут для прогулок, но возможны дожди и прохлада. Зимой и летом посещение возможно, но зимой холодно, а летом много туристов и жарко.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Александровский сад
- ГУМ
- Синодальная типография
- Никольские торговые ряды
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по сердцу города — от Театральной площади до Александровского сада. Посетим археологический музей под открытым небом и пройдём по улице, которую построили на частные деньги. Заглянем на выставку в ГУМ, увидим Синодальную типографию и Никольские торговые ряды.
Я расскажу:
- Как зарождался театр в России и к чему он пришёл сейчас
- Почему Никольскую называют улицей Просвещения и при чём тут лев и единорог
- Как менялся ГУМ в 20 веке и куда делся ров на Красной площади
- Что такое Московская городская дума и кто такой Николай Алексеев — упрямец или благодетель
- Как пропала, а потом чудом нашлась уникальная картина
Организационные детали
- Для вашего удобства на экскурсии я использую радиогиды
- В ГУМе вы можете посетить Гастроном № 1 — я выделю немного времени на это
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Театральная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 268 туристов
Я дипломированный гид. Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Хорошо знаю город и могу интересно о нём рассказать. Экскурсия проходит с радиогидами, чтобы всем участникам было комфортно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
30 мар 2025
Экскурсия понравилась. Много интересного услышала, нового для себя. Маршрут не большой по протяжённости, но очень удачно наполнен содержательно. Мария очень приятный в общении человек, с удовольствием отвечает на вопросы, советует. Приятным сюрпризом стал подарочек с подборкой музеев.
Н
Наталия
10 мар 2025
Спасибо, у Марии - одна из лучших экскурсий, а мы побывали на многих. Профессиональные знания, увлеченность, которая передается всем участникам, ставим самую высокую оценку, обязательно закажем экскурсии Марии еще не раз.
М
Михаил
10 мар 2025
Отличная экскурсия! 2,5 часа пролетели незаметно за интересным рассказом!
Л
Любовь
24 фев 2025
Мария молодец! Очень интересно и профессионально рассказывала, не не хватило общей идеи экскурсии. Получилась хорошая обзорная, а хотелось тематическую 🥹
Elena
30 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу Марии за прекрасно и с пользой проведенное время. За позитив, и за знания, которыми она с удовольствием делится со своими туристами. Время пролетело незаметно.
Н
Наталия
20 янв 2025
Потрясающая экскурсия, впечатление от которой не испортила даже дождливая погода! Время пролетело незаметно. Мария рассказала много интересного и ответила на все интересующие вопросы. Видно, что человек очень любит свое дело и вкладывается всей душой. Рекомендую!!!
Юлия
7 янв 2025
Отличная экскурсия для москвичей! Раскрывает интересные факты из истории мест, пройденных десятки раз. Где сейчас магазин фарфора была инновационная для своего времени аптека, в интерьере ресторана - историческая мозаика, и так далее.
Мария рассказывает об этом доступно; было ощущение ПРОГУЛКИ с очень увлеченным темой собеседником, а не стандартной экскурсии.
Спасибо!
Мария рассказывает об этом доступно; было ощущение ПРОГУЛКИ с очень увлеченным темой собеседником, а не стандартной экскурсии.
Спасибо!
Н
Наташа
6 янв 2025
Отличная прогулка-экскурсия! Мария глубоко погружена в материал, при этом не «мучает» избытком дат, названий, деталей. Все было в меру и по делу. Хочу попасть на другие маршруты гида.
Э
Элина
29 дек 2024
Все было отлично. Гид супер. Очень интересно рассказывает, всем рекомендую сходить и насладиться данной экскурсией)
Ирина
29 дек 2024
Мария - отличный гид. Не заметила, как время прошло на экскурсии. Подача материала отличная☝🏻
Ольга
29 дек 2024
Это не первая экскурсия на которой я была у Марии, что само уже знак качества.
Прогуляться по красивому центры, узнать интересные истории.
Не нудно, продумано- настоящий отдых.
Ну и не могу не отметить, Мария прекрасный рассказчик.
Прогуляться по красивому центры, узнать интересные истории.
Не нудно, продумано- настоящий отдых.
Ну и не могу не отметить, Мария прекрасный рассказчик.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборМосква только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы и услышать их историю
Начало: У метро «Таганская»
Сегодня в 10:00
15 сен в 10:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.