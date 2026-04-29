Автостопом по советскому кино: квест-экскурсия в Москве без гида

Эпоха позднесоветского кино — самая тёплая в отечественном кинематографе. Приглашаем вас на прогулку по улицам, которые стали родными для миллионов зрителей.
Вы узнаете, где прятались «джентльмены удачи», по какому принципу Рязанов заселял героев в кино, что связывает фильмы Бондарчука и Гайдая, где и как пересекались Булгаков и Шахназаров. И многое другое!
Описание квеста
- Вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка приложения не нужна.
- Маршрут пройдёт по Маяковской, Тверской и Трубной улицам.
- Каждая точка квеста — новая загадка.
- Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик.
- Плохо знаете город — не беда. Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не ориентирования на улицах.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Маяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Москве
Я создаю авторские городские мобильные квесты. Они сделают ваши прогулки ещё более интересными. Позволят узнать многое о городе, пройти по незнакомым улицам и всё это — в любое удобное время для вас, без гида, в своей компании!
5
Основано на 1 отзыве
Л
В целом всё понравилось, многие точки не самые очевидные, это прям отлично. Квест большой, много фильмов и точек, поэтому ходили прилично, но маршрут в основном не слишком многолюдный, идти было комфортно. Спасибо!
