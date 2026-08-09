Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет Басманный район, пожалуй, больше всех остальных частей Москвы ассоциировался с иностранцами на протяжении нескольких веков. Иностранцы здесь селились ещё с XVI века. Маршрут прогулки проходит по Немецкой слободе, району метро Бауманская. Именно здесь юный Пётр I безумно вдохновился европейской культурой. И именно отсюда началась всеобщая европеизация России. Здесь царь нашёл свою любовь — Анну Монс и лучшего друга — Франца Лефорта. Экскурсия начнется у м. Бауманская, где вы узнаете об истории Немецкой слободы. Далее вы пройдете до Аптекарского переулка, где когда-то открылась первая частная аптека Москвы. Затем вы свернете с главной — Бауманской улицы, и пройдетесь по старым переулкам района. Узнаете как здесь жили и чем занимались немцы, голландцы, англичане, французы… В завершении прогулки вы пройдетесь вдоль корпусов бывшего императорского училища (ныне Университет им. Баумана), несколько корпусов которого построил гений модерна — Лев Кекушев, замешав в архитектуре все многонациональное прошлое района. Здесь же вы увидите главный корпус университета — бывший слободский дворец, и дворец, построенный Петром I для своего друга Франца Лефорта. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Организационные моменты • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.

Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?

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Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.

Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We

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Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456». 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.

Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.