Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Басманный район, пожалуй, больше всех остальных частей Москвы ассоциировался с иностранцами на протяжении нескольких веков. Иностранцы здесь селились ещё с XVI века.

Маршрут прогулки проходит по Немецкой слободе, району метро Бауманская. Именно здесь юный Пётр I безумно вдохновился европейской культурой. И именно отсюда началась всеобщая европеизация России. Здесь царь нашёл свою любовь — Анну Монс и лучшего друга — Франца Лефорта.

Экскурсия начнется у м. Бауманская, где вы узнаете об истории Немецкой слободы. Далее вы пройдете до Аптекарского переулка, где когда-то открылась первая частная аптека Москвы. Затем вы свернете с главной — Бауманской улицы, и пройдетесь по старым переулкам района. Узнаете как здесь жили и чем занимались немцы, голландцы, англичане, французы…

В завершении прогулки вы пройдетесь вдоль корпусов бывшего императорского училища (ныне Университет им. Баумана), несколько корпусов которого построил гений модерна — Лев Кекушев, замешав в архитектуре все многонациональное прошлое района. Здесь же вы увидите главный корпус университета — бывший слободский дворец, и дворец, построенный Петром I для своего друга Франца Лефорта.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Организационные моменты