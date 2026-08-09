Что вы можете увидеть 🤩

Пройдетесь по улицам, где юный Пётр I вдохновлялся европейской культурой. Узнаете, насколько говорящими могут быть названия улиц. Полюбуетесь сохранившимися шедеврами модерна Льва Кекушева. Впечатлитесь Слободским и Лефортовским дворцами.
Описание экскурсии
Что вас ждет Басманный район, пожалуй, больше всех остальных частей Москвы ассоциировался с иностранцами на протяжении нескольких веков. Иностранцы здесь селились ещё с XVI века. Маршрут прогулки проходит по Немецкой слободе, району метро Бауманская. Именно здесь юный Пётр I безумно вдохновился европейской культурой. И именно отсюда началась всеобщая европеизация России. Здесь царь нашёл свою любовь — Анну Монс и лучшего друга — Франца Лефорта. Экскурсия начнется у м. Бауманская, где вы узнаете об истории Немецкой слободы. Далее вы пройдете до Аптекарского переулка, где когда-то открылась первая частная аптека Москвы. Затем вы свернете с главной — Бауманской улицы, и пройдетесь по старым переулкам района. Узнаете как здесь жили и чем занимались немцы, голландцы, англичане, французы… В завершении прогулки вы пройдетесь вдоль корпусов бывшего императорского училища (ныне Университет им. Баумана), несколько корпусов которого построил гений модерна — Лев Кекушев, замешав в архитектуре все многонациональное прошлое района. Здесь же вы увидите главный корпус университета — бывший слободский дворец, и дворец, построенный Петром I для своего друга Франца Лефорта. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона). Организационные моменты • Это самостоятельная экскурсия без гида, вы можете начинать в любое время.
- Что делать, если я не получил SMS с экскурсией или что-то пошло не так?
- Звоните или пишите в Whats.
- App на +7 (812) 602 74-95.
- Я скачал приложение, но экскурсия не показывается. Что делать? 1.
Откройте письмо от Sputnik8, которое вы получили при покупке тура, 6-значный номер заказа в письме, добавьте перед кодом буквы «SP» — это ваш код для экскурсии в приложении We
Go
Trip. Т. е. для заказа 123456, код будет «SP123456». 2. Введите этот код в разделе «Мои экскурсии». 3. Скачивайте экскурсию и отправляйтесь в путешествие, как будете готовы.
Как моя семья или друзья откроют экскурсию? Просто отправьте СМС со ссылкой людям, которые идут с вами на экскурсию, они тоже смогут скачать экскурсию.
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Немецкая слобода
- Улицы, где юный Пётр I вдохновлялся европейской культурой
- Шедевры модерна Льва Кекушева
- Слободской дворец
- МГТУ ИМ.Н.Э. Баумана
- Лефортовский дворец
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Проход к месту, где когда-то делали сладости для греческого и сербского королей
- Подсказка, как отыскать дом, где жила фаворитка Петра I Анна Монс
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Бауманская
Завершение: Старокирочный переулок
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
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