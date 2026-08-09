Описание экскурсии
Улица Воздвиженка — одна из старейших улиц города, с давних времен она начиналась от самых стен Кремля и служила дорогой на Смоленск. За свою многовековую историю улица сменила несколько названий, но из-за когда-то распологавшегося здесь Крестовоздвиженского монастыря так и осталась Воздвиженкой. Ваш маршрут начнется на площади около Троицкой и Кутафьей башен Кремля. Вы увидите внушительное здание Манежа — Центрального выставочного зала, и бывший доходный дом князя Гагарина. Затем вы пройдете до Музея архитектуры, прогуляетесь по тихим дворикам бывшей усадьбы и услышите историю этого места. Большую часть Воздвиженки занимает Российская государственная библиотека. Вы ощутите величие здания в стиле «сталинский ампир» и узнаете, как связаны московские храмы и главная библиотека страны. У дворца Шереметевых вы услышите самую романтичную историю любви Москвы. Дом, увековеченный в произведениях Льва Толстого, где когда-то жил его дед, и роскошные усадьбы купеческой семьи Морозовых — все это ждет вас на Воздвиженке. Но, как часто бывает, самое интересное прячется за парадными фасадами. Если немного свернуть в тихие переулочки, можно найти много интересного и необычного, от палат XVII века до великолепного «маршальского» дома, на котором не сосчитать мемориальных табличек с именами известных людей. Во время прогулки вы узнаете о том, как Воздвиженка менялась с течением времени, и конечно же, о людях, живших здесь, и их судьбах. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая большая библиотека России
- Особняк Морозова в мавританском стиле
- Дом Шереметевых
- Дом Пашкова
- Кутафья башня Кремля
- Кинотеатр «Худоожественный»
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Воздвиженка, 1
Завершение: Арбатская площадь, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
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