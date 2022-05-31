Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы

Воздвиженка

Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы
Воздвиженка: аудиопрогулка по старейшей улице Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Самая большая библиотека России
  • Особняк Морозова в мавританском стиле
  • Дом Шереметевых
  • Дом Пашкова
  • Кутафья башня Кремля
  • Кинотеатр «Худоожественный»
Улица Воздвиженка — одна из старейших улиц города, с давних времен она начиналась от самых стен Кремля и служила дорогой на Смоленск. За свою многовековую историю улица сменила несколько названий, но из-за когда-то распологавшегося здесь Крестовоздвиженского монастыря так и осталась Воздвиженкой.
Ваш маршрут начнется на площади около Троицкой и Кутафьей башен Кремля. Вы увидите внушительное здание Манежа — Центрального выставочного зала, и бывший доходный дом князя Гагарина. Затем вы пройдете до Музея архитектуры, прогуляетесь по тихим дворикам бывшей усадьбы и услышите историю этого места.
Большую часть Воздвиженки занимает Российская государственная библиотека. Вы ощутите величие здания в стиле «сталинский ампир» и узнаете, как связаны московские храмы и главная библиотека страны.
У дворца Шереметевых вы услышите самую романтичную историю любви Москвы. Дом, увековеченный в произведениях Льва Толстого, где когда-то жил его дед, и роскошные усадьбы купеческой семьи Морозовых — все это ждет вас на Воздвиженке.
Но, как часто бывает, самое интересное прячется за парадными фасадами. Если немного свернуть в тихие переулочки, можно найти много интересного и необычного, от палат XVII века до великолепного «маршальского» дома, на котором не сосчитать мемориальных табличек с именами известных людей.
Во время прогулки вы узнаете о том, как Воздвиженка менялась с течением времени, и конечно же, о людях, живших здесь, и их судьбах.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Воздвиженка, 1
Завершение: Арбатская площадь, 14
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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