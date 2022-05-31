Улица Воздвиженка — одна из старейших улиц города, с давних времен она начиналась от самых стен Кремля и служила дорогой на Смоленск. За свою многовековую историю улица сменила несколько названий, но из-за когда-то распологавшегося здесь Крестовоздвиженского монастыря так и осталась Воздвиженкой.

Ваш маршрут начнется на площади около Троицкой и Кутафьей башен Кремля. Вы увидите внушительное здание Манежа — Центрального выставочного зала, и бывший доходный дом князя Гагарина. Затем вы пройдете до Музея архитектуры, прогуляетесь по тихим дворикам бывшей усадьбы и услышите историю этого места.

Большую часть Воздвиженки занимает Российская государственная библиотека. Вы ощутите величие здания в стиле «сталинский ампир» и узнаете, как связаны московские храмы и главная библиотека страны.

У дворца Шереметевых вы услышите самую романтичную историю любви Москвы. Дом, увековеченный в произведениях Льва Толстого, где когда-то жил его дед, и роскошные усадьбы купеческой семьи Морозовых — все это ждет вас на Воздвиженке.

Но, как часто бывает, самое интересное прячется за парадными фасадами. Если немного свернуть в тихие переулочки, можно найти много интересного и необычного, от палат XVII века до великолепного «маршальского» дома, на котором не сосчитать мемориальных табличек с именами известных людей.

Во время прогулки вы узнаете о том, как Воздвиженка менялась с течением времени, и конечно же, о людях, живших здесь, и их судьбах.

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).