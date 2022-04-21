Большая Никитская улица: легенды и современность

Большая Никитская улица

Индивидуальная
Большая Никитская улица: легенды и современность
Большая Никитская улица: легенды и современность
Большая Никитская улица: легенды и современность
Большая Никитская улица: легенды и современность
Большая Никитская улица: легенды и современность
Большая Никитская улица: легенды и современность
Большая Никитская улица: легенды и современность

Что вас ожидает 🤩

  • Храм муч. Татианы
  • Зоологический музей
  • Дом графов Орловых
  • Особняк С. Меншикова
  • Синодальное училище
  • Здание Московской Консерватории
  • Храм "Малое Вознесение"
  • Театр им. В. Маяковского
  • Геликон-Опера
  • ТАСС
  • Усадьба Суворовых
  • Храм "Большое Вознесение"
  • Храм преп. Федора Судита
  • Особняк Лопатиной
  • Усадьба Соллогубов и др
Большая Никитская улица – одна из древнейших улиц Москвы, первое упоминание о ней относится к XV в. Свое название она получила по Никитскому женскому монастырю, стоявшему на месте нынешней подстанции метро. С древности ее населяли представители разных социальных слоев – от опричников во времена Ивана Грозного, до аристократии и интеллигенции. Улица прекрасно сохранилась, на ней стоят красивые дома XVIII-XX вв., принадлежавшие известным аристократическим семействам (Орловым, Брюсам, Шаховским), каждый из которых со своей интересной историей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Охотный ряд, выход № 1
Завершение: Садовая-Кудринская улица, м. Баррикадная
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 11 ч.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно, с 11 ч.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏛История и архитектура🙏Религиозные⛪️Монастыри, церкви, храмыУлицы и переулки

Еще несколько похожих предложений в Москве

Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Анна
Нет отзывов
Совершенно не секретно - прогулка по Тверской улице
Мы прогуляемся по главной улице города - от того места, где она раньше начиналась, до старой городской границы
от 3 500 за 1-7 чел.
Мясницкая улица: ремесленная, дворянская, купеческая
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Надежда
4.6
8 отзывов
Мясницкая улица: ремесленная, дворянская, купеческая
Экскурсия по улице Мясницкой - «одной из древнейших и красивейших» улиц Москвы, о которой поэт Сергей Соловьёв написал
500 за 1 человека
Городские легенды Москвы
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Дарим
Нет отзывов
Городские легенды Москвы
Послушать легенды и истории о Москве
2 253 за 1 человека
За кулисами Большого театра
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
Мос-Тур
4.2
5 отзывов
За кулисами Большого театра
Как живет Большой Театр за кулисами
3 000 за 1 человека
В Большой театр
1 час 15 минут
🚶 Пешая
Групповая
Дарим
4.7
76 отзывов
В Большой театр
Гид проведет вас за кулисы знаменитого Большого театра
3 500 за 1 человека
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Drink&Go
5
5 отзывов
Очень популярно сейчас
Историческая экскурсия по питейным улицам Москвы с посещением баров
Экскурсия с элементами квеста, на которой за 2,5 часа мы с Вами не только прогуляемся по главным питейным улицам
от 6 000 за 1-6 чел.
По улицам столичным, по самым по центральным
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
По улицам столичным, по самым по центральным
Приглашаю вас в путешествие по центральным улицам Столицы, каждая из которых представляет собой настоящее архитектурное
от 10 000 за 1-10 чел.
Мясницкая: легенды и были
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Надежда
5
8 отзывов
Мясницкая: легенды и были
Погулять по одной из самых красивых улиц Москвы, узнать ее историю и полюбоваться старинными домами
500 за 1 человека
Экскурсия по Тверской улице для школьников
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена
4.6
7 отзывов
Экскурсия по Тверской улице для школьников
Найти непередаваемую атмосферу старой Москвы на прогулке по главной улице столицы
от 4 000 за 1-8 чел.
Легенды и мифы сталинских высоток
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Георгий
5
7 отзывов
Легенды и мифы сталинских высоток
ВИП-экскурсия по истории строительства «семи сестер» с лучшим гидом Москвы
22 500 за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
AroundTour
Нет отзывов
Индивидуальная экскурсия по Никольской улице с посещением Большого театра
5 537 за 1 человека
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лера
Нет отзывов
Мясницкая улица. Изысканная архитектура
Дорогие друзья, я приглашаю вас в путешествие по одной из самых красивых улиц нашего города - Мясницкой
от 10 000 за 1-10 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ