Большая Никитская улица – одна из древнейших улиц Москвы, первое упоминание о ней относится к XV в. Свое название она получила по Никитскому женскому монастырю, стоявшему на месте нынешней подстанции метро. С древности ее населяли представители разных социальных слоев – от опричников во времена Ивана Грозного, до аристократии и интеллигенции. Улица прекрасно сохранилась, на ней стоят красивые дома XVIII-XX вв., принадлежавшие известным аристократическим семействам (Орловым, Брюсам, Шаховским), каждый из которых со своей интересной историей.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Охотный ряд, выход № 1
Завершение: Садовая-Кудринская улица, м. Баррикадная
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 11 ч.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.