Большая Никитская улица – одна из древнейших улиц Москвы, первое упоминание о ней относится к XV в. Свое название она получила по Никитскому женскому монастырю, стоявшему на месте нынешней подстанции метро. С древности ее населяли представители разных социальных слоев – от опричников во времена Ивана Грозного, до аристократии и интеллигенции. Улица прекрасно сохранилась, на ней стоят красивые дома XVIII-XX вв., принадлежавшие известным аристократическим семействам (Орловым, Брюсам, Шаховским), каждый из которых со своей интересной историей.