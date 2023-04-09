Блеск и нищета Никольской

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Добро пожаловать на Никольскую улицу — одну из самых уникальных исторических улиц Москвы. Эта улица находится в самом сердце столицы и полна контрастов.

Здесь можно увидеть исторические здания, которые сохранились с XVIII века, и современные бутики и рестораны. Но это не все, что делает Никольскую улицу такой уникальной. В прошлом, Никольская улица была местом, где жили бедняки, просящие милостыню.

Однако, сегодня, эта улица привлекает и обеспеченных, и не очень богатых людей, которые приходят сюда, чтобы насладиться широким выбором развлечений, покупок и осмотром красивых зданий старой Москвы.
Блеск и нищета Никольской
Блеск и нищета Никольской
Блеск и нищета Никольской
Блеск и нищета Никольской
Блеск и нищета Никольской
Блеск и нищета Никольской
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Что вас ожидает:

  • Никольская улица:
  • Аптека Кёлера
  • Аптека Феррейна
  • Славянский Базар
  • Чижевское подворье
  • Заиконоспасский монастырь
  • Славяно-греко-латинскую академию
  • Синодальную типографию
  • Старый монетный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Место, сочетающее бедность и богатство, традиции и новаторство
Мы с вами пройдемся от Никольских ворот до Никольской башни, посмотрим какие здания до нас дошли, а какие дошли до нас не целиком. Поговорим об историях успеха известных московских фамилий: Кёлер, Феррейн, Борокар, Третьяковы.
Поговорим о Никольской религиозной: Заиконоспассокм монастыре, Николо-греческом. Часовне Пантелеймона и Владимирской церкви, так до нас и не дошедших. Поблагодарим архитектора Барановского за то что обмерил камни собора Казанской иконы Божей матери и зайдем посмотреть Иверскую. Посмотрим место куда пришел пешком через всю страну Михайло Ломоносов и где основали свой первый университет братья Лихуды.
Никольская одновременно еще и торговая. Зайдем в ГУМ, некогда Верхние торговые ряды, посмотреть удачно сохранившейся рекламный ход магазина люксфер. Посмотрим на трущобы некогда фешенебельного ресторана и других строений. Расскажу вам, как гуляли купцы и что делать если ты допился до журавлей. Ну и, конечно, посмотрим какие книги и где продавались на Никольской! Ведь очень долго это был основной товар на этой улице!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малый Черкасский переулок, 1 / 3с1, Москва
Завершение: Никольская улица, 5 / 1с3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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