Добро пожаловать на Никольскую улицу — одну из самых уникальных исторических улиц Москвы. Эта улица находится в самом сердце столицы и полна контрастов.
Здесь можно увидеть исторические здания, которые сохранились с XVIII века, и современные бутики и рестораны. Но это не все, что делает Никольскую улицу такой уникальной. В прошлом, Никольская улица была местом, где жили бедняки, просящие милостыню.
Однако, сегодня, эта улица привлекает и обеспеченных, и не очень богатых людей, которые приходят сюда, чтобы насладиться широким выбором развлечений, покупок и осмотром красивых зданий старой Москвы.
Здесь можно увидеть исторические здания, которые сохранились с XVIII века, и современные бутики и рестораны. Но это не все, что делает Никольскую улицу такой уникальной. В прошлом, Никольская улица была местом, где жили бедняки, просящие милостыню.
Однако, сегодня, эта улица привлекает и обеспеченных, и не очень богатых людей, которые приходят сюда, чтобы насладиться широким выбором развлечений, покупок и осмотром красивых зданий старой Москвы.
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Что вас ожидает:
- Никольская улица:
- Аптека Кёлера
- Аптека Феррейна
- Славянский Базар
- Чижевское подворье
- Заиконоспасский монастырь
- Славяно-греко-латинскую академию
- Синодальную типографию
- Старый монетный двор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Место, сочетающее бедность и богатство, традиции и новаторство
Мы с вами пройдемся от Никольских ворот до Никольской башни, посмотрим какие здания до нас дошли, а какие дошли до нас не целиком. Поговорим об историях успеха известных московских фамилий: Кёлер, Феррейн, Борокар, Третьяковы.
Поговорим о Никольской религиозной: Заиконоспассокм монастыре, Николо-греческом. Часовне Пантелеймона и Владимирской церкви, так до нас и не дошедших. Поблагодарим архитектора Барановского за то что обмерил камни собора Казанской иконы Божей матери и зайдем посмотреть Иверскую. Посмотрим место куда пришел пешком через всю страну Михайло Ломоносов и где основали свой первый университет братья Лихуды.
Никольская одновременно еще и торговая. Зайдем в ГУМ, некогда Верхние торговые ряды, посмотреть удачно сохранившейся рекламный ход магазина люксфер. Посмотрим на трущобы некогда фешенебельного ресторана и других строений. Расскажу вам, как гуляли купцы и что делать если ты допился до журавлей. Ну и, конечно, посмотрим какие книги и где продавались на Никольской! Ведь очень долго это был основной товар на этой улице!
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Малый Черкасский переулок, 1 / 3с1, МоскваЗавершение: Никольская улица, 5 / 1с3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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