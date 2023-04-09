Что вас ожидает:

Место, сочетающее бедность и богатство, традиции и новаторство

Мы с вами пройдемся от Никольских ворот до Никольской башни, посмотрим какие здания до нас дошли, а какие дошли до нас не целиком. Поговорим об историях успеха известных московских фамилий: Кёлер, Феррейн, Борокар, Третьяковы.

Поговорим о Никольской религиозной: Заиконоспассокм монастыре, Николо-греческом. Часовне Пантелеймона и Владимирской церкви, так до нас и не дошедших. Поблагодарим архитектора Барановского за то что обмерил камни собора Казанской иконы Божей матери и зайдем посмотреть Иверскую. Посмотрим место куда пришел пешком через всю страну Михайло Ломоносов и где основали свой первый университет братья Лихуды.

Никольская одновременно еще и торговая. Зайдем в ГУМ, некогда Верхние торговые ряды, посмотреть удачно сохранившейся рекламный ход магазина люксфер. Посмотрим на трущобы некогда фешенебельного ресторана и других строений. Расскажу вам, как гуляли купцы и что делать если ты допился до журавлей. Ну и, конечно, посмотрим какие книги и где продавались на Никольской! Ведь очень долго это был основной товар на этой улице!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.