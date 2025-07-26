Огни мегаполиса отражаются в спокойных водах, а исторические улицы оживают в свете фонарей… На теплоходе по Москве-реке и на автобусе по центру города — это будет многогранное путешествие. Вы узнаете, какие легенды скрывают мосты и набережные, по которым когда-то проезжали цари и князья, как менялся облик столицы от старинных палат до современных высоток.

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Описание экскурсии

По воде

Мы встретим вас на автобусе недалеко от станции метро «Белорусская» и отправимся к метро «Китай-город» — и уже от ближайшей пристани теплоход плавно понесёт вас вдоль знаковых мест столицы.

Гид расскажет истории о Красной площади, Кремле и Соборной набережной, а вы насладитесь видами на парк Зарядье, Храм Христа Спасителя и легендарный Дом на набережной.

По земле

После речной прогулки экскурсия продолжится на автобусе по современным улицам Москвы. Вы узнаете:

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Как старинные переулки соседствуют с бизнес-гигантами

Организационные детали