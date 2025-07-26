Огни мегаполиса отражаются в спокойных водах, а исторические улицы оживают в свете фонарей… На теплоходе по Москве-реке и на автобусе по центру города — это будет многогранное путешествие.
Вы узнаете, какие легенды скрывают мосты и набережные, по которым когда-то проезжали цари и князья, как менялся облик столицы от старинных палат до современных высоток.
Вы узнаете, какие легенды скрывают мосты и набережные, по которым когда-то проезжали цари и князья, как менялся облик столицы от старинных палат до современных высоток.
Описание экскурсии
По воде
Мы встретим вас на автобусе недалеко от станции метро «Белорусская» и отправимся к метро «Китай-город» — и уже от ближайшей пристани теплоход плавно понесёт вас вдоль знаковых мест столицы.
Гид расскажет истории о Красной площади, Кремле и Соборной набережной, а вы насладитесь видами на парк Зарядье, Храм Христа Спасителя и легендарный Дом на набережной.
По земле
После речной прогулки экскурсия продолжится на автобусе по современным улицам Москвы. Вы узнаете:
- Как архитекторам удалось создать небоскрёбы, которые видны из любой точки города
- Почему башня «Федерация» стала символом амбиций новой России
- Как старинные переулки соседствуют с бизнес-гигантами
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе и удобном теплоходе
- С вами будет один из гидов нашей команды
в пятницу в 18:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Школьники
|3000 ₽
|Стандартный
|3200 ₽
|Пенсионеры
|3000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лесной улице
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 18:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 563 туристов
Здравствуйте! Мы лицензированное агентство в Москве, работаем с 1993 года. Являемся членами Российского союза туриндустрии, лауреатами премий «Путеводная звезда» и «Лидеры туриндустрии», обладателями наград и благодарностей Правительства России и Москвы. Наши маршруты охватывают все самые интересные достопримечательности столицы, а наши гиды готовы ответить на вопросы даже самых любознательных путешественников.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Здравствуйте. Покупали через Тбанк экскурсию. С нами не связались по вотсап, как с другими туристами, просто пришли на место встречи к предложенному времени, там никого нет, пришлось звонить на горячую линию. В общем экскурсия понравилась. Смутили личные комментарии гида,по поводу поребриков и каких то её личных недовольств благоустройством города, нам это совершенно не интересно. Маршрут был интересный, спасибо.
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