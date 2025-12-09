Большая Никитская — аристократическая, древняя и удивительно красивая улица. Здесь ходили Пушкин и Чехов, выступали Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан.
Окна особняков помнят истории о светской жизни и студенческих проделках, мистике Вольфа Мессинга и тайных подземных ходах к Кремлю.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- городскую усадьбу Коптева — Мейендорф, усадьбы Позднякова — Волковой — Грибова и Позднякова — Юсупова
- особняки Рекка и Красильщиковой, Лопатиной (посольство Бразилии), Балиных, Орлова
- доходный дом Голицыной — Батюшкова, Дом Якова Брюса
- дом Вольфа Мессинга, дом Суворова, дом Элькинда с куполом и дом Элькинда в Мерзляковском переулке
- консерваторию им. Чайковского и памятник композитору
- Театр Маяковского, Театр Марка Розовского у Никитских ворот, «Геликон-опера»
- здание ТАСС, издательство «У Никитских ворот»
- храм Татианы Великомученицы при МГУ, Вознесенский храм у Никитских ворот, храм Феодора Студита, храм Малое Вознесение
- памятники Алексею Толстому и Клименту Тимирязеву
- Зоологический музей и электроподстанцию метро
Вы узнаете:
- где готовили соленья для Ивана Грозного
- сколько этажей в здании ТАСС
- кем были предки Павла Буре
- где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан
- кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд
- где жила товарищ Калугина из «Служебного романа»
А ещё вас ждут мистические байки о Вольфе Мессинге, студенческие приколы над памятником Чайковскому и писающий мальчик на Большой Никитской.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Никитской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Катарина — ваш гид в Москве
Я родилась в Москве и первые годы жила в Замоскворечье. С тех пор и полюбила город так сильно. Окончила Академию туризма и гостиничного бизнеса и стала гидом. Авторские экскурсии по Москве —
