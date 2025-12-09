Мои заказы

Большая Никитская - в гости к московским аристократам

Прогуляться по старинной улице столицы, услышать городские легенды и байки
Большая Никитская — аристократическая, древняя и удивительно красивая улица. Здесь ходили Пушкин и Чехов, выступали Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан.

Окна особняков помнят истории о светской жизни и студенческих проделках, мистике Вольфа Мессинга и тайных подземных ходах к Кремлю.
Большая Никитская - в гости к московским аристократам© Катарина

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • городскую усадьбу Коптева — Мейендорф, усадьбы Позднякова — Волковой — Грибова и Позднякова — Юсупова
  • особняки Рекка и Красильщиковой, Лопатиной (посольство Бразилии), Балиных, Орлова
  • доходный дом Голицыной — Батюшкова, Дом Якова Брюса
  • дом Вольфа Мессинга, дом Суворова, дом Элькинда с куполом и дом Элькинда в Мерзляковском переулке
  • консерваторию им. Чайковского и памятник композитору
  • Театр Маяковского, Театр Марка Розовского у Никитских ворот, «Геликон-опера»
  • здание ТАСС, издательство «У Никитских ворот»
  • храм Татианы Великомученицы при МГУ, Вознесенский храм у Никитских ворот, храм Феодора Студита, храм Малое Вознесение
  • памятники Алексею Толстому и Клименту Тимирязеву
  • Зоологический музей и электроподстанцию метро

Вы узнаете:

  • где готовили соленья для Ивана Грозного
  • сколько этажей в здании ТАСС
  • кем были предки Павла Буре
  • где выступали Федор Шаляпин, Сара Бернар и Айседора Дункан
  • кто одевал дам императорской семьи и весь бомонд
  • где жила товарищ Калугина из «Служебного романа»

А ещё вас ждут мистические байки о Вольфе Мессинге, студенческие приколы над памятником Чайковскому и писающий мальчик на Большой Никитской.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Большой Никитской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина
Катарина — ваш гид в Москве
Я родилась в Москве и первые годы жила в Замоскворечье. С тех пор и полюбила город так сильно. Окончила Академию туризма и гостиничного бизнеса и стала гидом. Авторские экскурсии по Москве —
читать дальше

моя профессия уже много лет. Фишка моих программ — это необычные истории, городские легенды и байки о главных достопримечательностях и прославивших их людях. Только самое интересное, без лишней сухой информации. Нескучная Москва — лучший способ прогуляться и получить новые впечатления. Историй хватит на всех)

Входит в следующие категории Москвы

