Подробно рассказываем о ВВЦ ВДНХ в Москве, его так же можно обоснованно называть и парком, так как москвичи и гости города, часто приходят сюда просто погулять, полюбоваться фонтанами, посмотреть на достопримечательности, еще можно сходить в Москвариум или посидеть у прудов в кафе напротив Золотого колоса. Еще немного о том как добраться до ВДНХ, история, цены, павильоны и их фото

ВДНХ, Москва, Россия

вход на территорию бесплатный, посещение выставочных павильонов по билету;

информационно-справочная служба: +7 (495) 544-34-00; пресс-служба: +7 (495) 748-34-20.

http://vdnh.ru/;

часы и график работы: будние дни 8:00 до 21:00.

Видео-отзыв о ВДНХ от блогера – Что посмотреть туристу

Кому будет интересно

Зимой в парке открывается каток, где можно весело провести время с друзьями или семьей

Территория ВДНХ оформлена в стилевом решении советских времен, в котором смешаны несколько архитектурных стилей, но в основе находится суровый сталинский ампир. Выставочный центр будет интересен для посещения семейными парами с детьми, сотрудникам, находящимся в командировках. Здесь можно погулять, позаниматься спортом и посетить многочисленные мероприятия, которые происходят здесь изо дня в день без перерывов. Некоторые события открыты для свободного входа, за посещение других придется заплатить.

В выставочном центре регулярно проводятся отраслевые выставки, презентации, конференции и фестивали. Интересно будет посетить мероприятия центра студентам и ученым определенных научных направлений. С ВДНХ Российская интеллигенция становится умнее! Летом здесь начинают цвести потрясающие по красоте уникальные растения. Любители спорта смогут позаниматься на спортивных площадках, для детей построены игровые зоны.

Ценители старины врядли найдут здесь хоть что-то интересное. Территория и павильоны практически полностью обновлены, причем неоднократно с момента их возведения. Если вы не любите долгие пешие прогулки, на ВДНХ лучше не отправляться. Расстояния здесь очень большие и от входа до разных объектов комплекса придется преодолеть ни один километр пешком.

Где находится «парк» ВДНХ

Российская Федерация, г. Москва, граница Останкинского и Алексеевского районов, Проспект Мира, д. 119.

ВДНХ, проспект Мира 119, Москва

Как добраться до ВДНХ общественным транспортом:

Монорельс – остановка «Выставочный центр»; Станция метро «ВДНХ»; Автобусы – 136, 154, 311, 496, 544 и др.; Трамвай – 11, 17, 25; Троллейбус – 14,43,76.

Можно приехать к выставочному центру на автомобиле, тогда придется оплатить парковочное место. Въезд на автомобиле также платный. По территории выставочного центра можно прокатиться на маршрутном такси, которое периодически здесь курсирует.

Самый удобный способ размещения – гостиничный комплекс «Космос», который располагается напротив входа на ВДНХ. Стоимость размещения – от 4000 рублей за двухместный номер. Другие варианты жилья – гостиница «Турист» на ул. Сельскохозяйственной д. 17, «Мастер Отель Останкино» на ул. Академика Королева д. 10 и отель «Ботанический на Лазоревом проспекте д. 12.

История выставочного центра ВДНХ

Фонтан "Золотой Колос" 1954 год

Всероссийский выставочный центр был основан в 1939 году, строительство основных сооружений производилось с 1935 по 1954 годы. Согласование проекта проходило с очень большими затруднениями, проект неоднократно менялся и дополнялся, менялись руководители и структура зданий. Первая полноценная выставка прошла здесь в 1939 году и разместила 250 строений. На следующий год были реконструированы два павильона, экспозиции посетили 4,5 млн. человек. Состояние войны погрузило комплексное сооружение в запустение и упадок. Уже спустя пять лет в конструкциях некоторых сооружений были обнаружены грибковые гниения. В послевоенный период проводились масштабные строительные работы, расширялась площадь территории. В 1956 году территорию условно поделили на сельскохозяйственную и промышленную. Реконструкции шли непрерывно. После превращения ее в АО помещения стихийно сдавались в аренду и были утрачены многие исторические экспонаты. После передачи территорий изданий столице прошли значительные улучшения, и была проведена полная реконструкция.

С инициативой о строительстве комплекса выступил народный комиссар земледелия СССР Михаил Чернов. Идея появилась накануне 20-летия советской власти, руководству страны нужно было продемонстрировать положительные результаты проведенной коллективизации.

При рассмотрении проекта выставочного центра рассматривались территории Красной Пресни, Марфино, Ленинских гор и Сокольников. В ходе строительства главный архитектор Олтаржевский был обвинен в архитектурных просчетах и православной форме, напоминающей крест в которой размещались павильоны.

История выставочного центра от самого начала до сегодняшнего дня в видео от ТВЦ

Чем там можно заняться

Москвариум, обязателен к посещению

На огромной территории ВДНХ ежедневно проводится несколько выставок. Однако, посетители приходят сюда не только в познавательных целях. Здесь можно весело и полезно провести время всей семьей, поесть, погулять и заняться спортом. Многочисленные экспозиции открывают свои двери для посетителей абсолютно бесплатно. ХорошоТАМ рекомендует эту московскую достопримечательность для круглогодичного семейного досуга.

Основные объекты инфраструктуры:

выставочные павильоны – 75 шт.;

рестораны и кафе – 27 шт.;

объекты для детского досуга (детские площадки, макет, ферма, веревочный парк, паркур, детское посольство) – 11 шт.;

спортивные объекты (тренажеры, танцевальный зал, мини-футбол, конный спорт) – 24 шт.;

въезды на территорию выставочного центра – 11 шт.;

прилегающие и внутренние парковки – 10 шт.;

общественные туалеты – 10 шт.;

банкоматы – 6 шт;

территории для кормления белок – 5 шт.;

парки бабочек, дендрариумы, музеи, магазины, сувенирные лавки;

Москвариум – крупнейший московский океанариум.

На территории ВДНХ располагается несколько уютных площадей, фонтанов, аллей, памятников, скверов, розариев, парков и прудов. Комфортабельные дорожки позволяют гулять здесь со всеми удобствами. На территории расположены несколько детских площадок и игровых зон для детей, оформленных в различных стилевых решениях.

Видео от обычного туриста о павильонах ВДНХ

Цены ВДНХ

Цена билетов на каток цветник и ракета в 2018-2019 году

Входной билет на территорию – бесплатно ;

; Въезд транспортных средств до 3,5 т. – 700 рублей, выходные и праздники – 1200 рублей;

Стоимость питания в заведениях общественного питания разнится в зависимости от статуса – есть простые закусочные и уютные кафе с кухней народов мира;

Вход на выставки и конференции – по цене организаторов или бесплатно.

Особенности.

Особенности

Международная выставка цветов во всероссийском выставочном центре

Огромная территория на момент передачи городу Москва в 2013 году находилась в запущенном состоянии. На ней располагалось больше 300 зданий самостроя и около 100 несанкционированных кафе с фаст-фудом. Старые аттракционы и знаменитое колесо обозрения находилось в удручающем состоянии изношенности. Парк развлечений функционировал более 20 лет без обновления. За несколько лет Правительству Москвы удалось произвести полную масштабную реконструкцию, на которую были затрачены огромные денежные средства из бюджета города. Были открыты центры океанографии и морской биологии, центр «Космонавтика и и авиация» и «Техноград». Было высажено больше 2 миллионов цветов, убраны старые аттракционы и колесо обозрения. Из негативных событий – в 2018 году за двое суток был полностью уничтожен Белорусский сквер. Действия вызвали широкий общественный резонанс и критику со стороны жителей Москвы.

Ежегодно на территории выставочного центра проводится огромное количество выставок. Предприниматели из России и зарубежных стран собираются на территории определенного павильона для представления своих достижений в своей отрасли. Для посетителей эти мероприятия имеют массу преимуществ. Во-первых, на многие события можно попасть бесплатно, продегустировать новую продукцию и приобрести товары по закупочной цене. Во-вторых, всем без исключения будет интересно посетить экспозиции, связанные с развитием науки, техники и изобразительному искусству. Ну и в-третьих,

Для прогулки по территории ВДНХ лучше одеваться в комфортную удобную одежду по сезону для парковых прогулок. Любители спорта круглый год бегают на территории комплекса и занимаются на тренажерах под открытым небом. Есть площадки для командных игр. В летний период здесь можно кататься на велосипеде и доске, зимой – на лыжах. Собираетесь на каток – берите с собой коньки.

В летний период можно взять с собой набор для пикника, велосипед, скейтборд и ракетки для бадминтона. Для прогулок в зимнее время можно прихватить лыжи. Брать с собой перекус нет необходимости – на территории комплекса десятки кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Однако, если жарко – запаситесь питьевой водой, здесь она обойдется значительно дороже.

На территории выставочного центра категорически запрещено распитие спиртных напитков. В летний период при кормлении белок в местном парке нужно быть аккуратным, избегать нападения и укусов. Купаться в фонтанах и местных прудах не разрешается. Курение разрешается в специально отведенных для этого местах. На территории работают охранные организации, в некоторых местах ведется видеонаблюдение. За административные правонарушения законодательством предусмотрены штрафные санкции.

Интересный факт. Прямо под Домом Дружбы Народов размещается защитный бункер на 300 человек, построенный во времена СССР. Он оборудован всем необходимым – здесь есть вентиляция, комнаты для отдыха и провизии. Объект является действующим. Для приведения бункера в состояние готовности необходимо около шести часов. Дополнительный подземный ход ведет к самой скульптуре В.И. Ленина, которая находится здесь до сих пор. Побывать в этом месте обычному туристу, конечно же, не удастся.

Когда лучше посетить ВДНХ

Новогодняя ярмарка на территории парка

По территории ВДНХ можно отлично провести время в любой сезон. Однако в летний период здесь расцветают многочисленные цветы и зеленеют парки и дендрарии, поэтому летом гораздо предпочтительнее его посещать. Зимой здесь тоже неплохо, особенно если выпадает снег и местные жители прокладывают здесь пешеходные дорожки. Посетители комплекса ориентируются, прежде всего, на расписание проводимых здесь мероприятий и выставок, конференций и фестивалей. Полная информация представлена на официальном сайте ВВЦ.

На территорию выставочного центра без автомобиля можно попасть в любое время суток. Однако, ночью здесь находиться не безопасно и не рекомендуется. Близость станции метро и большое количество торговцев бессистемно может болтаться по огромной территории. Многие парки и тенистые аллеи вообще не освещены, и туристам находиться в этих местах небезопасно. Территория очень большая, много затененных территорий, кафе и рестораны закрываются по большей части после 21 часа, и на территории становится тихо и сумрачно. Лучшее время для посещения – период светового дня – с 8 до 19 часов.

Выставки, фестивали, праздники

В 2019 году ВДНХ отметил 80 лет со дня основания

На территории ВДНХ ежемесячно проходят десятки различных общественных мероприятий. Следить за новостями лучше на официальном ресурсе ВДНХ, Прежде всего, это выставки и конференции по различным тематикам и отраслям. Что касается предстоящих мероприятий, конце 2019 года здесь пройдут события:

фестиваль «Байкал» 09.11-05.12;

фото-марафон в «Технограде» 16.11;

выставка «Образы Москвы» 01.11-25.12.

Интересный факт. В 2018 году ВДНХ отметил 80-летний юбилей. Праздничные мероприятия прошли с 1 по 4 августа и обошлись городу в беспрецедентную сумму. Состоялись гастрономический и джазовый фестиваль, праздник света и выступления популярных артистов. Всего прошло больше 50 праздничных событий, собравших миллионы посетителей. Москвичи по достоинству оценили усилия московского Правительства по восстановлению и реконструкции территории комплекса и фасадов помещений.

Что можно купить из сувениров

Покидая парк не забудьте приобрести сувениры;)

Для туристов, посетивших ВДНХ сегодня работает сувенирный магазин креативного агентства Dada. В нем можно приобрести подарочную памятную продукцию, на которой изображены узнаваемые образы выставочного центра. Изделия производятся с помощью вышивки и пиксельный графики. На сувенирах изображаются выставочное здание «Космос», Центральный павильон, главный вход, зеленый театр и знаменитый фонтан.

В магазинчике продаются не только магнитики и значки, но и другая фирменная продукция:

стильные зонты-трости;

кепки, бейсболки и панамы;

чехлы для смартфона;

изделия из керамики и кружки;

фирменные дождевики;

вместительные сумки из текстиля.

Кроме фирменного магазина сувениров, можно заглянуть в расположенный рядом музей космонавтики. Его фирменный магазин реализует качественные футболки, игры, книги и аксессуары космической тематики.

Вывод

Главный символ ВДНХ - фонтан "Дружба народов"

Интерес к посещению Всероссийского выставочного центра из года в год не падает. Ежегодно туристы со всех уголков мира стремятся посетить не только выставочные международные мероприятия, но и просто приятно провести время в приятной компании. ВВЦ занимает огромную зеленую территорию вблизи центра Москвы, поэтому местные жители стремятся приехать сюда и погулять.

Посещение ВДНХ имеет ряд преимуществ для туристов и жителей города:

обновленная территория после реконструкции позволяет организовать позитивное времяпрепровождение для всей семьи;

большой выбор для проведения досуга в любое время года;

удобное расположение вблизи остановок общественного транспорта и метро;

развитая инфраструктура с ресторанами, туалетами, развлекательными зонами;

множество выставок и конференций по разным отраслевым направлениям.

Несмотря на удачное расположение, близость остановок общественного транспорта и проведенную широкомасштабную реконструкцию недостатки у ВВЦ все-таки есть. И связаны они, прежде всего, с его советским прошлым, которое буквально сквозит в этом месте.

Отрицательные стороны посещения ВДНХ:

огромная территория с большими расстояниями, можно считать и плюсом и минусом;

платные парковки и въезд на территорию;

некоторые могут посчитать, что советская архитектура сталинского ампира создаёт мрачную атмосферу;

на данный момент идет постоянная стройка отдельных зон, часто приходится их обходить сотнями метров;

большое количество заброшенных зон и павильонов.

Культовое место для молодежи и семейных пар с каждым годом оно все больше завоевывает популярность у москвичей. Давайте обобщим почему ХорошоТАМ рекомендует посещение Всероссийского выставочного центра ВДНХ для туристов:

прогуляться с друзьями или семьей по паркам, аллеям и улочками комплекса;

полюбоваться на красоту и масштаб советской архитектуры, памятники и реальные модели боевых самолетов;

посетить дендрарии, фестивали, выставки и научные конференции;

покормить пушистых московских белочек;

позаниматься спортом на свежем воздухе, покататься на лошадях и поиграть в командные игры;

купить уникальные сувенирные подарки для родных и близких;

посетить городскую ферму, веревочный парк или комплекс «Буран»;

вкусно покушать в одном из местных ресторанов или кафе.

Можете не сомневаться, посещение московского Всероссийского выставочного центра будет связано с получением положительных эмоций.

Полезные ссылки, сайты

Немного полезной информации

ХорошоТАМ подготовил дополнительную информацию об интересных ресурсах, на которые нужно ориентироваться при посещении района ВДНХ и прилегающей территории. С их помощью вы удачно разместитесь в отеле и посетите самые интересные события, проходящие неподалеку. Рекомендуемые для прочтения сайты:

официальная страничка выставочного центра в Инстаграм – https://www.instagram.com/vdnh_russia/;

план-схема территории ВВЦ https://vdnh.ru/map/;

официальный сайт ГК «Космос» https://www.hotelcosmos.ru/;

московский океанариум https://www.moskvarium.ru/about/news/;

ресурс Музея космонавтики http://www.kosmo-museum.ru/;

сайт управы Останкинского района Москвы https://ostankino.mos.ru/.

Эти ресурсы помогут сориентироваться в многоплановом календаре выставочного центра, посетить музей и океанариум, найти мероприятие по вкусу.

Какие досто­приме­чатель­ности посоветуем

Монумент «Покорителям космоса»

Если вы добрались до ВВЦ ВДНХ, рекомендуем вам посетить также несколько достопримечательностей, находящихся неподалеку:

Интерактивный Музей космонавтики – расположенный на проспекте Мира 111, он работает с одним выходным в понедельник. Является одним из крупнейших исторических музеев мира с восьмью тематическим залами и магазином сувениров.

– расположенный на проспекте Мира 111, он работает с одним выходным в понедельник. Является одним из крупнейших исторических музеев мира с восьмью тематическим залами и магазином сувениров. Монумент «Покорителям космоса» на Аллее Космонавтов ВДНХ. Здесь у вас получатся самые красочные фотографии на фоте высоченной ракеты, которую имитирует центральный монумент.

на Аллее Космонавтов ВДНХ. Здесь у вас получатся самые красочные фотографии на фоте высоченной ракеты, которую имитирует центральный монумент. Шоу морских животных в московском океанариуме . Мосаквариум, расположенный неподалеку развлечет взрослых и детей. Здесь можно насладиться различными шоу, побывать в аквариуме и поплавать с дельфинами.

. Мосаквариум, расположенный неподалеку развлечет взрослых и детей. Здесь можно насладиться различными шоу, побывать в аквариуме и поплавать с дельфинами. Главный ботанический сад РАН Н.В. Цицина . Находится рядом с ВВЦ, имеет огромную экспозицию и коллекцию уникальных растений. Если вы посетите японский сад во время цветения сакуры – никогда не забудете этого зрелища.

. Находится рядом с ВВЦ, имеет огромную экспозицию и коллекцию уникальных растений. Если вы посетите японский сад во время цветения сакуры – никогда не забудете этого зрелища. Ледовый каток «Искра» на ВДНХ на улице Вильгельма Пика – излюбленное место для зимних развлечений. На территории площадью в 20 тысяч квадратных метров можно отлично провести время в компании родных и близких.

Лучшие выставочные площадки мира находятся в Европе и Северной Америке. На их территориях проходят самые значимые события в мире бизнеса и новых технологий.

"Фонтан богатства" в Suntec Singapore, Сингапур

Некоторые из них:

Messe Berlin (Германия);

Business Expo Center, Anaheim (США);

Brussels Expo (Бельгия);

Feria de Madrid (Испания);

Suntec Singapore (Сингапур).

Любители посещения выставок и работающие бизнесмены, желающие процветания своему делу, ежегодно посещают и выставляют свою продукцию на подобных площадках.

Желаем хорошо провести время!

При посещении Всероссийского выставочного центра «Выставка достижений народного хозяйства» не забудьте сфотографироваться перед аркой главного входа и осмотреть уникальные экспонаты – раритетный самолет Як-42, 3-х ступенчатую ракету-носитель «Восток», вертолет Ми-8Т и истребитель Су-27. Купите для родных и близких сувенирные подарки, которые обязательно порадуют ваших родных и близких.

ХорошоТАМ рекомендует обязательное посещение ВВЦ ВДНХ всем туристам, путешествующим по Москве.