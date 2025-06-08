в воскресенье в 11:00

ВДНХ сейчас и пять лет назад — это два совершенно разных места. За последние годы были проведены сложнейшие работы по восстановлению великолепных павильонов и обновлению экспозиций. Приглашаю вместе оценить результаты! Я расскажу о сложной судьбе выставки, связанных с ней историях и легендах. Всё это — в легком дружеском формате.

Описание мастер-класса

Роскошные павильоны

Мы пройдем по самой впечатляющей аллее ВДНХ, украшенной парадными фонтанами, дворцами и клумбами, усыпанными тысячами роз. А также посетим республиканские павильоны, отражающие яркий национальный колорит каждой страны. Вы наглядно увидите, где проходил Шелковый путь и как создается тончайшее искусство шебеке. Узнаете, что такое майолика и смальта, и сможете потрогать их своими руками.

Фонтаны, ракеты и не только

Вы услышите о невероятном путешествии и миссии Рабочего и Колхозницы. Сделаете красочные фотографии с самыми красивыми фонтанами России: Дружба народов и Каменный цветок. Выясните всё о легендарной ракете, установленной на выставке, и загадаете с помощью нее желание. А ещё рассмотрите самый большой и подробный макет столицы, на котором Москва уменьшена в 400 раз. В завершение я расскажу, какие еще интересные места есть на ВДНХ и какие из них стоит посетить.

Организационные детали