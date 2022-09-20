ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны

Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом

5
1 отзыв
ВДНХ сейчас и пять лет назад — это два совершенно разных места.

За последние годы были проведены сложнейшие работы по восстановлению великолепных павильонов и обновлению экспозиций.

Приглашаю вместе оценить результаты! Я расскажу о сложной судьбе выставки, связанных с ней историях и легендах. Всё это — в легком дружеском формате.
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Роскошные павильоны

Мы пройдем по самой впечатляющей аллее ВДНХ, украшенной парадными фонтанами, дворцами и клумбами, усыпанными тысячами роз. А также посетим республиканские павильоны, отражающие яркий национальный колорит каждой страны. Вы наглядно увидите, где проходил Шелковый путь и как создается тончайшее искусство шебеке. Узнаете, что такое майолика и смальта, и сможете потрогать их своими руками.

Фонтаны, ракеты и не только

Вы услышите о невероятном путешествии и миссии Рабочего и Колхозницы. Сделаете красочные фотографии с самыми красивыми фонтанами России: Дружба народов и Каменный цветок. А еще выясните всё о легендарной ракете, установленной на выставке, и загадаете с помощью нее желание. В завершение я расскажу, какие еще интересные места есть на ВДНХ и какие из них стоит посетить.

Организационные детали

  • В зимнее время года вокруг фонтанов установлен каток, поэтому близко к ним подойти не получится
  • Не стоит брать на экскурсию детей младше 8 лет

в воскресенье в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
20 сен 2022
Это была наша четвёртая экскурсия с Еленой, и мы сами себе завидуем-мы были не на всех ее экскурсиях, у нас ещё много интересного впереди.
Это незабываемо!!! Большой объём информации, интересные факты, прекрасная подача материала, живое общение по ходу экскурсии. Мы увидели ВДНХ другими глазами. Фразы - Вот это да…
или, Неужели так было!!! произносились постоянно!
Елена, спасибо, Вы потрясающий рассказчик, мы будем к Вам ходить на все экскурсии, чего и всем советую.
Как хорошо, когда человек находит своё призвание и развивает свой талант нам на благо!

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