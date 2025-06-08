в воскресенье в 11:00

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ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны

Величественные дворцы-павильоны, фонтаны, ракета Восток и нескучные истории с профессиональным гидом
ВДНХ сейчас и пять лет назад — это два совершенно разных места.

За последние годы были проведены сложнейшие работы по восстановлению великолепных павильонов и обновлению экспозиций.

Приглашаю вместе оценить результаты! Я расскажу о сложной судьбе выставки, связанных с ней историях и легендах. Всё это — в легком дружеском формате.
5
3 отзыва
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны
ВДНХ: новая жизнь главной выставки страны

Описание мастер-класса

Роскошные павильоны

Мы пройдем по самой впечатляющей аллее ВДНХ, украшенной парадными фонтанами, дворцами и клумбами, усыпанными тысячами роз. А также посетим республиканские павильоны, отражающие яркий национальный колорит каждой страны. Вы наглядно увидите, где проходил Шелковый путь и как создается тончайшее искусство шебеке. Узнаете, что такое майолика и смальта, и сможете потрогать их своими руками.

Фонтаны, ракеты и не только

Вы услышите о невероятном путешествии и миссии Рабочего и Колхозницы. Сделаете красочные фотографии с самыми красивыми фонтанами России: Дружба народов и Каменный цветок. Выясните всё о легендарной ракете, установленной на выставке, и загадаете с помощью нее желание. А ещё рассмотрите самый большой и подробный макет столицы, на котором Москва уменьшена в 400 раз. В завершение я расскажу, какие еще интересные места есть на ВДНХ и какие из них стоит посетить.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с использованием радиогидов
  • В зимнее время года вокруг фонтанов установлен каток, поэтому близко к ним подойти не получится
  • Не стоит брать на экскурсию детей младше 8 лет
  • Возможно проведение экскурсии в интерактивном формате для детей от 8 до 13 лет (школьный класс, день рожденья, семейное мероприятие) — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе м. ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Елена. Я лицензированный экскурсовод в Москве и коренная москвичка. С 10 лет мечтала водить экскурсии. Увлекаюсь архитектурой, акварельной живописью. Изучаю иностранные языки, сейчас — итальянский. Мои экскурсии — это легкие прогулки в дружеской атмосфере, диалог с гостем, а не скучная лекция. Стараюсь рассказывать свои истории и городские легенды с юмором и увлекательно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ирина
Отличная экскурсия,нам понравилось очень,были я,муж и двое детей 13 и 16 лет,в восторге остались все,хотя дети идти не очень хотели и были настроены скептически.))) Но с первых минут очень заинтересовались
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и увлеклись процессом. Елена чудесный рассказчик и организатор,было сразу легко и приятно общаться, в моменте было жаль, что экскурсия подошла к концу,2.5 часа пролетели незаметно. Всем советую,на ВДНХа были много раз,рядом работали,но пройтись со знающим, увлечённым человеком это совсем другие впечатления, ВДНХ очень поменялась. Мы счастливы, что так чудесно и познавательно провели время! Елена,огромное спасибо!

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Елена
Это была наша четвёртая экскурсия с Еленой, и мы сами себе завидуем-мы были не на всех ее экскурсиях, у нас ещё много интересного впереди.
Это незабываемо!!! Большой объём информации, интересные факты,
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прекрасная подача материала, живое общение по ходу экскурсии. Мы увидели ВДНХ другими глазами. Фразы - Вот это да… или, Неужели так было!!! произносились постоянно!
Елена, спасибо, Вы потрясающий рассказчик, мы будем к Вам ходить на все экскурсии, чего и всем советую.
Как хорошо, когда человек находит своё призвание и развивает свой талант нам на благо!

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Вероника
Экскурсию по ВДНХ провела Елена, веселая, активная, с хорошим чувством юмора и отличными знаниями! Однозначно рекомендую и буду обращаться снова! Спасибо большое!
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