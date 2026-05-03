Пушкин и Булгаков, Окуджава и Цой, опричники Ивана Грозного и кавалеристы Мюрата — все они побывали на Арбате и оставили здесь свой след. Попробуем отыскать его в шуме и суете этой «самой московской» улицы.
Описание экскурсии
Проходя по Арбату и окрестным переулкам, вы увидите архитектурные эксперименты разных эпох: рыцарей и драконов модерна, лаконичность конструктивизма, смелые эксперименты авангарда. По пути мы поговорим о любви гения и юной красавицы, вспомним стихи Пушкина, Окуджавы и Цоя. Вы узнаете:
- где пьянствовал Киса Воробьянинов;
- кто сочинил торт «Птичье молоко»;
- что общего у Натальи Гончаровой и принцессы Турандот;
- где пролетала Маргарита и давал бал Воланд
По ходу экскурсии Арбат будет раскрывать свои загадки и загадывать новые!
Достопримечательности по маршруту
Ресторан Прага — доходные дома в разнообразных архитектурных стилях — дом-изба Пороховщикова («дом с привидениями») — фонтан принцессы Турандот — Дом с рыцарями — здание, в котором герои Булгакова устроили дебош — дом архитектора Мельникова («дом-стакан») — памятник Пушкину и Натали — особняк Второва («дом Воланда»)
Организационные детали
- Детям и подросткам младше 13 лет может быть сложно участвовать в экскурсии, построенной на историческом и литературном материале
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию можно провести для большего числа участников с доплатой 800 ₽ за каждого последующего
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3174 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод. Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени. Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию. Всегда чувствуешь разницу, когда человек просто "отрабатывает" маршрут, и когда рассказывает о том, что он сам, лично, любит и ценит. Побольше бы таких влюбленных в Москву и в свое дело экскурсоводов!
Татьяна
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за Вашу оценку!
Мне было очень приятно пройтись с вашей прекрасной парой по Арбату и поговорить о нем. Приезжайте еще! Буду рада новым встречам!
Мне было очень приятно пройтись с вашей прекрасной парой по Арбату и поговорить о нем. Приезжайте еще! Буду рада новым встречам!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия интересная, познавательная!!! Очень понравилось! Буду рекомендовать друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных фактов можно узнать за эту экскурсию. Татьяна очень внимательна, вежлива, располагает к общению. Экскурсия
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только Арбату - ведь были ещё и переулочки и дворы).
Я москвичка,
Я москвичка,
Вам был полезен этот отзыв?
Ф
все отлично
Татьяна
Ответ организатора:
Федор, спасибо за отзыв!
Буду рада новым встречам!
Буду рада новым встречам!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Это наша третья экскурсия с Татьяной, которая как и две первых, очень понравилась. Нам с дочерью было интересно слушать рассказ Татьяны о событиях и зданиях Арбата. Рекомендую всем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Один километр Москвы. Литература и история на Арбате»
Индивидуальная
«МотоПатрики»: популярные улицы Москвы на VIP-мотоцикле (круглый год)
Прокатиться по центру и окунуться в богемную жизнь столицы
Начало: У метро «ВДНХ»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 10 900 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
Завтра в 14:00
11 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Арбат - улица романтиков и авантюристов
Исследовать самую богемную улицу Москвы на дружеской групповой прогулке
Начало: У СТ.М. «Арбатская»
Расписание: в субботу в 11:00
15 авг в 11:00
22 авг в 11:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 6 чел.
от 6000 ₽ за экскурсию