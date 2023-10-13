Пушкин и Булгаков, Окуджава и Цой, опричники Ивана Грозного и кавалеристы Мюрата — все они побывали на Арбате и оставили здесь свой след. Попробуем отыскать его в шуме и суете этой «самой московской» улицы.

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Описание

Что вас ожидает

Проходя по Арбату и окрестным переулкам, вы увидите архитектурные эксперименты разных эпох: рыцарей и драконов модерна, лаконичность конструктивизма, смелые эксперименты авангарда. По пути мы поговорим о любви гения и юной красавицы, вспомним стихи Пушкина, Окуджавы и Цоя. Вы узнаете:

где пьянствовал Киса Воробьянинов;

кто сочинил торт «Птичье молоко»;

что общего у Натальи Гончаровой и принцессы Турандот;

где пролетала Маргарита и давал бал Воланд

По ходу экскурсии Арбат будет раскрывать свои загадки и загадывать новые!

Достопримечательности по маршруту

Ресторан Прага — доходные дома в разнообразных архитектурных стилях — дом-изба Пороховщикова («дом с привидениями») — фонтан принцессы Турандот — Дом с рыцарями — здание, в котором герои Булгакова устроили дебош — дом архитектора Мельникова («дом-стакан») — памятник Пушкину и Натали — особняк Второва («дом Воланда»)

Организационные детали