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Один километр Москвы. Литература и история на Арбате

Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Пушкин и Булгаков, Окуджава и Цой, опричники Ивана Грозного и кавалеристы Мюрата — все они побывали на Арбате и оставили здесь свой след. Попробуем отыскать его в шуме и суете этой «самой московской» улицы.
5
7 отзывов
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате
Один километр Москвы. Литература и история на Арбате

Описание экскурсии

Проходя по Арбату и окрестным переулкам, вы увидите архитектурные эксперименты разных эпох: рыцарей и драконов модерна, лаконичность конструктивизма, смелые эксперименты авангарда. По пути мы поговорим о любви гения и юной красавицы, вспомним стихи Пушкина, Окуджавы и Цоя. Вы узнаете:

  • где пьянствовал Киса Воробьянинов;
  • кто сочинил торт «Птичье молоко»;
  • что общего у Натальи Гончаровой и принцессы Турандот;
  • где пролетала Маргарита и давал бал Воланд

По ходу экскурсии Арбат будет раскрывать свои загадки и загадывать новые!

Достопримечательности по маршруту

Ресторан Прага — доходные дома в разнообразных архитектурных стилях — дом-изба Пороховщикова («дом с привидениями») — фонтан принцессы Турандот — Дом с рыцарями — здание, в котором герои Булгакова устроили дебош — дом архитектора Мельникова («дом-стакан») — памятник Пушкину и Натали — особняк Второва («дом Воланда»)

Организационные детали

  • Детям и подросткам младше 13 лет может быть сложно участвовать в экскурсии, построенной на историческом и литературном материале
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию можно провести для большего числа участников с доплатой 800 ₽ за каждого последующего

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3174 туристов
По образованию я преподаватель истории, по профессии — гид-экскурсовод. Думаю, что самое захватывающее путешествие — это путешествие во времени. Вместе мы пройдём по улицам Москвы, заглянем в их историю и постараемся найти в этом огромном шумном городе те черты, которые сделают его близким, понятным и любимым.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
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С
Огромное спасибо Татьяне за великолепную экскурсию. Всегда чувствуешь разницу, когда человек просто "отрабатывает" маршрут, и когда рассказывает о том, что он сам, лично, любит и ценит. Побольше бы таких влюбленных в Москву и в свое дело экскурсоводов!
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Светлана, большое спасибо за Вашу оценку!
Мне было очень приятно пройтись с вашей прекрасной парой по Арбату и поговорить о нем. Приезжайте еще! Буду рада новым встречам!
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Л
Экскурсия интересная, познавательная!!! Очень понравилось! Буду рекомендовать друзьям!
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Елена
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных фактов можно узнать за эту экскурсию. Татьяна очень внимательна, вежлива, располагает к общению. Экскурсия
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выстроено удобным маршрутом. Арбат откроется с иной стороны. Только что было шумно и вдруг вы заглядываете за уголок, а там тихо и есть что-то интересное. Очень много имён и разных событий на этой улице, Татьяна расскажет обо всем. А сколько стихов вы услышите за время прогулки — Татьяна мастерски читает их. Рекомендую всем эту экскурсию. Идеальная прогулка с чудесным экскурсоводом. Спасибо Татьяне за чудесную экскурсию.

Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных+2
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
Были на экскурсии 20.08.25. Очень понравилось, время пролетело незаметно. Татьяна просто находка. Столько знаний и интересных
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Татьяна
Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы – Арбату (и не только Арбату - ведь были ещё и переулочки и дворы).

Я москвичка,
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на Арбате конечно периодически гуляли, но это было давно и конечно не знали таких подробностей об этой улице и её архитектуре и жителях, а наши гости из Крыма, которые были на Арбате один раз в глубоком детстве хотели увидеть её ещё раз, и Татьяна открыла для нас Арбат заново и по-новому.

С первых же минут общения, мы поняли, что прогулка будет интересной, не тривиальной, с юмором и уникальными подробностями. Мои гости с удовольствием слушали рассказ Татьяны, а я так вообще заворожённо следила за сюжетом, т. к. некоторые сведения были мне знакомы, но Татьяна их преподносила совершенно с нового ракурса.

Ещё один плюс: у Татьяны прекрасная дикция и тембр голоса, слушать очень приятно и удобно ещё и тем, что нам раздали индивидуальные наушники и можно было не переживать за то, что ты что-то не расслышишь и не успеешь сделать фото. Хотя время нам было предложено оптимальное по количеству людей на Арбате – 13:00, но народ был и экскурсий тоже было много, но нам они совершенно не мешали.

Глубочайшие познания истории, литературы, архитектуры нашего гида и та любовь, с которой велось повествование, заразили и нас. Мы вместе с Татьяной, как на машине времени, перемещались от дома к дому через эпохи и события. Вот где было полное 3D погружение в реальности тех лет. Почти каждый дом со свой историей и своими интересными хозяевами, жителями и посетителями. Кто бы мог подумать, что сейчас заходя в «Ароматный мир» за шампанским, у тебя над головой существует целая архитектурная история с историческим эпосом.

А как прекрасны скверы и переулочки вокруг Арбата, услышав про них рассказ, понимаешь, что действительно настолько место заряжено энергией творчества, что не зря оно до сих пор рождает прекрасных поэтов, актёров, музыкантов, архитекторов и в целом исторических личностей.

Великолепный рассказ о Пушкине А. С. не как о поэте, а как об обычном человеке, с подробностями, которые Вы вряд ли найдёте в учебниках и энциклопедиях. Даже ребёнок 12 лет, который как нам казалось, ходил с мало заинтересованным лицом, потом сказал, что теперь ей есть чем удивить учителей в школе на истории и литературе.

Татьяна прекрасный собеседник - отвечала на наши вопросы, даже не связанные с ходом экскурсии. Нам заказали в подарок духи «Красная Москва», а я даже не знала, существует ли фабрика, на которой они выпускались, и увидев на Арбате магазин «Новая заря», я спросила не это ли предприятие выпускало эти духи, на что мы получили подробнейший ответ не только об истории создания этих духов, но и о истории существования этой фабрики, чем были поражены не меньше, чем всем предыдущим рассказом.

Расставаться с Татьяной очень не хотелось, хотелось продолжение «банкета». А мы себе уже сделали заметку, что прогулки по Москве с Татьяной нужно поставить в обязательный график. Я давно не видела людей, настолько увлечённых своим делом, поэтому всенепременно рекомендую сходить на экскурсию с этим гидом и не только по Арбату.

Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы –
Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы –
Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы –
Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы –
Огромнейшая благодарность Татьяне за великолепную прогулку 25.05.2024 г. по одной из самой известной улице Москвы –
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Ф
все отлично
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Федор, спасибо за отзыв!
Буду рада новым встречам!
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О
Это наша третья экскурсия с Татьяной, которая как и две первых, очень понравилась. Нам с дочерью было интересно слушать рассказ Татьяны о событиях и зданиях Арбата. Рекомендую всем!
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