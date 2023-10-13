Пройти по следам писателей и героев их произведений и открыть тайны главной пешеходной улицы столицы
Пушкин и Булгаков, Окуджава и Цой, опричники Ивана Грозного и кавалеристы Мюрата — все они побывали на Арбате и оставили здесь свой след. Попробуем отыскать его в шуме и суете этой «самой московской» улицы.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Проходя по Арбату и окрестным переулкам, вы увидите архитектурные эксперименты разных эпох: рыцарей и драконов модерна, лаконичность конструктивизма, смелые эксперименты авангарда. По пути мы поговорим о любви гения и юной красавицы, вспомним стихи Пушкина, Окуджавы и Цоя. Вы узнаете:
- где пьянствовал Киса Воробьянинов;
- кто сочинил торт «Птичье молоко»;
- что общего у Натальи Гончаровой и принцессы Турандот;
- где пролетала Маргарита и давал бал Воланд
По ходу экскурсии Арбат будет раскрывать свои загадки и загадывать новые!
Достопримечательности по маршруту
Ресторан Прага — доходные дома в разнообразных архитектурных стилях — дом-изба Пороховщикова («дом с привидениями») — фонтан принцессы Турандот — Дом с рыцарями — здание, в котором герои Булгакова устроили дебош — дом архитектора Мельникова («дом-стакан») — памятник Пушкину и Натали — особняк Второва («дом Воланда»)
Организационные детали
- Детям и подросткам младше 13 лет может быть сложно участвовать в экскурсии, построенной на историческом и литературном материале
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Арбатская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна и Флорида — ваша команда гидов в Москве
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Приветствуем вас, друзья! Мы команда гидов, Флора и Татьяна. Мы нежно любим Москву, особенно её старый город. Каждый камушек прошлых веков рассказывает нам свою историю. Предлагаем вам вместе с нами послушать глас древних улочек и погрузится в прошлое. На наших экскурсиях вы узнаете не только факты об истории, но и интересные сведениями о жизни, быте и нравах жителей прошлой Московии. Наши экскурсии живые и эмоциональные, вы будете в прекрасном настроении. До встречи!
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