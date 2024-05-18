Переделкино прочно связано с именем Бориса Леонидовича Пастернака. Здесь он проживал с 1936 года, написал несколько циклов стихов и свой главный роман, перевёл Шекспира, Шиллера, Гёте. Вы прогуляетесь по писательскому городку и найдёте места со старинных снимков. Узнаете, что Пастернак сажал в огороде и зачем на его могилу приезжал Тарантино.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы увидите архивные фотографии, сделанные в Переделкине, постараетесь найти точные места этих съёмок и сделаете свою версию кадра. Увидите дом Пастернака и сквер его имени, Дом творчества писателей, писательский родник и другие интересные локации. Услышите стихи Бориса Леонидовича и песни на его строки. И узнаете:

Как связаны огород и творчество и что сажал Пастернак

В чём уникальность и сила романа «Доктор Живаго»

Кем были соседи Пастернака по даче и где находилась Неясная поляна

Что делал Квентин Тарантино на могиле автора в Переделкине

Как протекал роман на расстоянии Пастернака и Цветаевой и какие ещё женщины были в судьбе поэта

Организационные детали

После квеста все путешественники получат памятные подарки

В программу квеста не входит посещение Дома-музея Пастернака. Но по запросу я могу забронировать для вас билеты — детали уточняйте в переписке.

Квест можно провести для школьной группы (до 25 человек), стоимость — 700 руб. /чел. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий (бесплатно).

Как доехать

Добираться в писательский городок лучше так, как ездили в Переделкино большинство советских писателей — на электричке от Киевского вокзала до ж/д платформы «Переделкино» (20 минут пути). Если вы на машине, парковка находится у Собора Игоря Черниговского в Переделкине.