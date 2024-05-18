«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину

Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Переделкино прочно связано с именем Бориса Леонидовича Пастернака.

Здесь он проживал с 1936 года, написал несколько циклов стихов и свой главный роман, перевёл Шекспира, Шиллера, Гёте. Вы прогуляетесь по писательскому городку и найдёте места со старинных снимков. Узнаете, что Пастернак сажал в огороде и зачем на его могилу приезжал Тарантино.
5
1 отзыв
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Вы увидите архивные фотографии, сделанные в Переделкине, постараетесь найти точные места этих съёмок и сделаете свою версию кадра. Увидите дом Пастернака и сквер его имени, Дом творчества писателей, писательский родник и другие интересные локации. Услышите стихи Бориса Леонидовича и песни на его строки. И узнаете:

  • Как связаны огород и творчество и что сажал Пастернак
  • В чём уникальность и сила романа «Доктор Живаго»
  • Кем были соседи Пастернака по даче и где находилась Неясная поляна
  • Что делал Квентин Тарантино на могиле автора в Переделкине
  • Как протекал роман на расстоянии Пастернака и Цветаевой и какие ещё женщины были в судьбе поэта

Организационные детали

  • После квеста все путешественники получат памятные подарки
  • В программу квеста не входит посещение Дома-музея Пастернака. Но по запросу я могу забронировать для вас билеты — детали уточняйте в переписке.
  • Квест можно провести для школьной группы (до 25 человек), стоимость — 700 руб. /чел. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий (бесплатно).

Как доехать

Добираться в писательский городок лучше так, как ездили в Переделкино большинство советских писателей — на электричке от Киевского вокзала до ж/д платформы «Переделкино» (20 минут пути). Если вы на машине, парковка находится у Собора Игоря Черниговского в Переделкине.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции «Переделкино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 мая 2024
Спасибо большое Ирине!
Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака.
Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая наша экскурсию с ней. Всегда приятно слушать с каким теплом
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Ирина рассказывает о посещаемых местах и их героях.

Экскурсия по Переделкину Пастернака - это именно та экскурсия, после которой хочется еще ближе познакомиться с писателем и его произведениями.
Отлично провели ясный тёплый день и расстались с приятным послевкусием и жаждой знаний. 💕

Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!

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