Переделкино прочно связано с именем Бориса Леонидовича Пастернака.
Здесь он проживал с 1936 года, написал несколько циклов стихов и свой главный роман, перевёл Шекспира, Шиллера, Гёте. Вы прогуляетесь по писательскому городку и найдёте места со старинных снимков. Узнаете, что Пастернак сажал в огороде и зачем на его могилу приезжал Тарантино.
Здесь он проживал с 1936 года, написал несколько циклов стихов и свой главный роман, перевёл Шекспира, Шиллера, Гёте. Вы прогуляетесь по писательскому городку и найдёте места со старинных снимков. Узнаете, что Пастернак сажал в огороде и зачем на его могилу приезжал Тарантино.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Вы увидите архивные фотографии, сделанные в Переделкине, постараетесь найти точные места этих съёмок и сделаете свою версию кадра. Увидите дом Пастернака и сквер его имени, Дом творчества писателей, писательский родник и другие интересные локации. Услышите стихи Бориса Леонидовича и песни на его строки. И узнаете:
- Как связаны огород и творчество и что сажал Пастернак
- В чём уникальность и сила романа «Доктор Живаго»
- Кем были соседи Пастернака по даче и где находилась Неясная поляна
- Что делал Квентин Тарантино на могиле автора в Переделкине
- Как протекал роман на расстоянии Пастернака и Цветаевой и какие ещё женщины были в судьбе поэта
Организационные детали
- После квеста все путешественники получат памятные подарки
- В программу квеста не входит посещение Дома-музея Пастернака. Но по запросу я могу забронировать для вас билеты — детали уточняйте в переписке.
- Квест можно провести для школьной группы (до 25 человек), стоимость — 700 руб. /чел. На группу до 10 детей обязателен минимум один сопровождающий (бесплатно).
Как доехать
Добираться в писательский городок лучше так, как ездили в Переделкино большинство советских писателей — на электричке от Киевского вокзала до ж/д платформы «Переделкино» (20 минут пути). Если вы на машине, парковка находится у Собора Игоря Черниговского в Переделкине.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции «Переделкино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 415 туристов
Меня зовут Ирина, я аттестованный экскурсовод города Москвы и профессиональный фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
18 мая 2024
Спасибо большое Ирине!
Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака.
Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая наша экскурсию с ней. Всегда приятно слушать с каким теплом
Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака.
Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая наша экскурсию с ней. Всегда приятно слушать с каким теплом
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Секретная Москва: Китай-город с фотографом
Исследуйте уникальные уголки Китай-города и сохраните воспоминания на профессиональных фотографиях
Начало: Метро Китай-город
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
1 час
Москва-Сити: экскурсия с фотографом
Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток
Начало: Около Башни-2000
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
80006 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.