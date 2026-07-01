Переделкино — невероятное место по силе притяжения. Здесь, среди величия лесов, в густом запахе елей манят к себе удивительной красоты храмы Патриаршей резиденции и перезвоном колокольчиков приглашает в гости дом Булата Окуджавы. Вы окунётесь в творческую атмосферу посёлка, вспомните книги, которые читали в юности, а на обратном пути споёте песню любимого барда.

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Описание экскурсии

9:15–10:00 — сбор и трансфер из Москвы

Переделкино — обзорная экскурсия по писательскому городку

Здесь всегда существовала особая творческая атмосфера, были написаны многие произведения и созданы скульптурные композиции. Вы пройдёте по улицам с дачами Чуковского, Ахмадулиной, Евтушенко, Зураба Церетели и других. Об их творчестве и судьбе мы и поговорим.

Усадьба Лукино — летняя резиденция Святейшего Патриарха

Вас ждёт древнерусская теремная архитектура, которую хочется скорее рассмотреть и заодно услышать историю этого места.

Дом-музей Бориса Пастернака (1 ч)

Здесь писатель жил практически постоянно. Известный своим аскетизмом, в быту он довольствовался малым — спал на железной кровати, не любил нагромождения вещей. На стенах комнат висят картины, написанные отцом поэта. Вы узнаете, почему Борису Леонидовичу пришлось отказаться от Нобелевской премии за «Доктора Живаго», кто стал прототипом героини его романа и почему власти запретили приходить на похороны писателя.

Переделкинский некрополь (посещение зависит от погодных условий)

Место упокоения наших великих писателей и поэтов. На этом кладбище похоронены Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Роберт Рождественский и многие другие, чьи голоса сложили историю эпохи ушедшей, но не утраченной. Даже после смерти они не захотели расставаться с любимым местом их жизни.

Дом-музей Булата Окуджавы (1 ч)

Здесь «отшельником меж осинником и ельником» в маленьком домике поэт провёл последние 10 лет жизни. Вы окажетесь в гостеприимном уголке, где всё осталось всё так, как было при поэте — пепельница, «роза красная в бутылке», книги. Вы узнаете, как у Булата Шалвовича, никогда ничего не собиравшего, оказалась целая коллекция колокольчиков, почему он не любил писать за столом, и где вместо этого создавал свои произведения.

17:00–17:30 — дорога в Москву. Высадим вас у ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали