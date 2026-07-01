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Маленькие истории писательского посёлка: из Москвы в Переделкино

Пройти по аллеям с творческой атмосферой, заглянуть в дом Пастернака и услышать историю Окуджавы
Переделкино — невероятное место по силе притяжения.

Здесь, среди величия лесов, в густом запахе елей манят к себе удивительной красоты храмы Патриаршей резиденции и перезвоном колокольчиков приглашает в гости дом Булата Окуджавы.

Вы окунётесь в творческую атмосферу посёлка, вспомните книги, которые читали в юности, а на обратном пути споёте песню любимого барда.
Маленькие истории писательского посёлка: из Москвы в Переделкино
Маленькие истории писательского посёлка: из Москвы в Переделкино
Маленькие истории писательского посёлка: из Москвы в Переделкино

Описание экскурсии

9:15–10:00 — сбор и трансфер из Москвы

Переделкино — обзорная экскурсия по писательскому городку

Здесь всегда существовала особая творческая атмосфера, были написаны многие произведения и созданы скульптурные композиции. Вы пройдёте по улицам с дачами Чуковского, Ахмадулиной, Евтушенко, Зураба Церетели и других. Об их творчестве и судьбе мы и поговорим.

Усадьба Лукино — летняя резиденция Святейшего Патриарха

Вас ждёт древнерусская теремная архитектура, которую хочется скорее рассмотреть и заодно услышать историю этого места.

Дом-музей Бориса Пастернака (1 ч)
Здесь писатель жил практически постоянно. Известный своим аскетизмом, в быту он довольствовался малым — спал на железной кровати, не любил нагромождения вещей. На стенах комнат висят картины, написанные отцом поэта. Вы узнаете, почему Борису Леонидовичу пришлось отказаться от Нобелевской премии за «Доктора Живаго», кто стал прототипом героини его романа и почему власти запретили приходить на похороны писателя.

Переделкинский некрополь (посещение зависит от погодных условий)
Место упокоения наших великих писателей и поэтов. На этом кладбище похоронены Борис Пастернак, Арсений Тарковский, Роберт Рождественский и многие другие, чьи голоса сложили историю эпохи ушедшей, но не утраченной. Даже после смерти они не захотели расставаться с любимым местом их жизни.

Дом-музей Булата Окуджавы (1 ч)
Здесь «отшельником меж осинником и ельником» в маленьком домике поэт провёл последние 10 лет жизни. Вы окажетесь в гостеприимном уголке, где всё осталось всё так, как было при поэте — пепельница, «роза красная в бутылке», книги. Вы узнаете, как у Булата Шалвовича, никогда ничего не собиравшего, оказалась целая коллекция колокольчиков, почему он не любил писать за столом, и где вместо этого создавал свои произведения.

17:00–17:30 — дорога в Москву. Высадим вас у ближайшей станции метро по пути следования

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер, билеты в музеи
  • После бронирования мы свяжемся с вами для заключения договора и оплаты оставшейся части экскурсии. Если вы решите отменить поездку, мы оформим возврат согласно этому договору: удержим средства, уже потраченные на организацию
  • Мы можем изменять порядок посещения объектов
  • В Переделкине нет удобных точек питания, возьмите с собой перекус
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры4320 ₽
Дети от 6 до 16 лет4120 ₽
Взрослый4370 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Парк Победы»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России. Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в
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Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?

Входит в следующие категории Москвы

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