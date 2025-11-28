Вместе мы окажемся в 19 веке и узнаем, как пили чай наши предки. Сходим в гости к чайным королям. Потрогаем артефакты, которым более 100 лет. Послушаем рассказ дореволюционного жителя Москвы о том, как москвичи любили чай.
А в конце выпьем чаю с настоящей сахарной головой, которую я колю специально для гостей своей экскурсии!
Вам не кажется, что в век суеты и достигаторства мы все больше пьем кофе на бегу и напрочь забыли о традициях наших предков — неспеша пить чай, уметь останавливаться и душевно беседовать? Я приглашаю вас в Москву 19 века, где на каждом углу были лавочки с чаем, трактиры и водогрейные! Мы пройдемся по первогильдейским купцам, вспомним традиции чаепития и попьем чай с сахарной головой, которую я специально колю для гостей моей экскурсии. Важная информация:

- Экскурсия проходит на улице, просьба одеваться по погоде и позаботиться об удобной обуви.

- Просьба не опаздывать! Группа ждет не более 5 минут и отправляется по маршруту.

- Если есть свои проводные наушники, можете взять, если нет, то гид предоставит на месте.
- Экскурсия проходит на улице, просьба одеваться по погоде и позаботиться об удобной обуви.
- Просьба не опаздывать! Группа ждет не более 5 минут и отправляется по маршруту.
- Если есть свои проводные наушники, можете взять, если нет, то гид предоставит на месте.
См. расписание
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место, где сохранилась реклама чая
- Место, где москвичи брали воду для чая
- Владения фарфорового короля
- «Чайную шкатулку» на Мясницкой
- Замок скоробогатого чайного купца
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Китай-город, выход 5
Завершение: В зависимости от погоды: метро Чистые пруды, либо недалеко от метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на улице, просьба одеваться по погоде и позаботиться об удобной обуви
- Просьба не опаздывать! Группа ждет не более 5 минут и отправляется по маршруту
- Если есть свои проводные наушники, можете взять, если нет, то гид предоставит на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
