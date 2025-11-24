Мои заказы

Чайные дегустации – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Чайные дегустации» в Москве, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
Пешая
2.5 часа
25 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Чайная душа дореволюционной Москвы
Увлекательная прогулка по Москве с погружением в чайную культуру. Узнайте о традициях, истории и насладитесь настоящим чаепитием 19 века
Начало: У станции метро «Китай-город»
6 дек в 14:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Москва-Токио: японский парк и искусство эпохи Мэйдзи
На автобусе
8 часов
Групповая
до 17 чел.
Москва-Токио: японский парк и искусство эпохи Мэйдзи
Погрузиться в атмосферу и философию Японии, не покидая Москвы - в компании гида-востоковеда
Начало: У СТ.М. «Ховрино»
за человека
Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы
Оказаться в столице 19 века, услышать о прошлом и выпить чаю - не спеша и с удовольствием
Начало: У станции метро «Китай-город»
30 ноя в 14:30
7 дек в 14:30
от 8500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    24 ноября 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Несмотря на не самую лучшую погоду, провели незабываемые 2.5 часа на ин ереснейшей экскурсии от увлечённого своим делом человека. Каждая
    читать дальше

    минута длинного маршрута была наполнена информация, где то пр окружающие нас исторические здания, а где то материал через аудио гид. Скучать не пришлось.
    Спасибо

  • Б
    Бакири
    22 ноября 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Это была одна из лучших экскурсий!
    Елена невероятно обаятельна, великолепно преподносит программу, много милых моментов по маршруту, грамотно расставлены ключевые точки, хороший организатор, группа ощущает себя единым коллективом.
    Я задумываюсь о других экскурсиях с Еленой)
  • А
    Анна
    9 ноября 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Спасибо за столь увлекательную экскурсию! Это не просто классический рассказ о достопримечательностях, а комплексное воздействие: и послушать (причем как живого
    читать дальше

    гида, так и дополнительные материалы), и посмотреть, и попробовать, и пощупать (даже потанцевать при желании можно). Видно, с какой любовью к теме всё сделано. Давно знакомые места открываются с новой стороны. Хотя написано, что прогулка продолжительная, за интересным рассказом она пролетела довольно быстро и легко, никакой усталости или перегруженности я не почувствовала. Желаю Елене развиваться в этом направлении и дальше, открывать новые маршруты и форматы.

  • Н
    Никита
    28 сентября 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Ходили с женой и друзьями на экскурсию с Еленой. Остались очень довольны. Было интересно, легко и познавательно. Елена позитивный и жизнерадостный человек, фанат своего дела!)
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы
    Очень душевная и познавательная экскурсия. Замечательный гид, от души рекомендую всем! Ждем новых экскурсий!
  • Н
    Нюта
    30 августа 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Маршрут довольно длинный, так что замечание про удобную обувь очень актуально!
    В начале гид спрашивает, кто какой чай предпочитает. В
    читать дальше

    ходе экскурсии задаёт ещё несколько вопросов - уже в формате викторины. В конце экскурсии тот, кто наберёт больше всего баллов за викторину, получает на память приятный сувенир.
    Около одного из чайных домов вкусный презент (правда, с пометкой 18+, так как содержит некоторое количество алкоголя) - конфета.
    Дорога проходит от одного чайного дома к другому, так, словно к каждому чаеторговцу группа заходит в гости. Гид обязательно показывает фотографии самих чаеторговцев и их чайных домов такими, как они выглядели в былые времена. Также даёт рассмотреть некоторые чайные вкладыши. Группе также предлагается подержать в руках старинную чайную коробку.
    Услышат гости экскурсии не только гида, но и голос рассказчик аудиоспектакля, чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой чайных традиций Москвы. Ещё гостей ждёт небольшая музыкальная пауза с песенкой про чай.
    В конце экскурсии чаепитие в трапезной недалеко от метро Кузнецкий Мост. Нашу группу угостили иван-чаем, дали к нему по яблоку и мини-набор, который состоит из солёного кренделька, пластинки пастилы и кусочка сахарной головы.
    Интересно, познавательно и вкусно прошла экскурсия, огромное спасибо гиду! Рекомендую записываться.

  • Л
    Любовь
    24 августа 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Интересная экскурсия!
    Елена прекрасный рассказчик и организатор.
  • О
    Ольга
    23 августа 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась! Уже порекомендовали друзьям) Обязательно придем на квест!
    Благодарим💜
  • О
    Ольга
    22 июля 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Очень увлекательная прогулка по центру Москвы. Для меня большим плюсом был формат экскурсии: в небольшой группе и с наушником. Интересный рассказ, без спешки, с душевным чаепитием в конце.
    Рекомендую как гостям так и жителям Москвы.
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Было интересно)
    Экскурсовод очень приятная женщина!
    Много нового узнала, вспомнила то, что знала)
    Советую!
  • Г
    Галина
    1 июня 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Познавательная экскурсия, отличный экскурсовод, приятные впечатления. Только чая было маловато)))
  • В
    Верника
    6 апреля 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Замечательная экскурсия! Очень интересно заново открывать для себя родной город с Еленой. Маршрут очень удобный и увлекательный, очень понравились ещё и викторина, и радиоспектакль, и чаепитие. Рекомендуем!
  • М
    Майя
    9 марта 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Ходили с ребенком на экскурсию Елены 8 марта.
    Нам очень понравилось!
    И интересные истории, и красивые дома👍, и смешной анекдот про чай😂.
    Елена, спасибо вам огромное за такие яркие и приятные впечатления! 🌹
  • Е
    Елена
    9 марта 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Все очень понравилось!
    Увлечены были все время, не было пустого шагания по улицам. Рассказ интересный, увлеченный. Индивидуальный наушник, отличное решение, всё, всегда слышно.
    В конце чаёк очень даже кстати👌и опять же не просто чай, а с лекцией. Все супер, превосходно!!! Очень рекомендую!
  • A
    Alena
    8 марта 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Замечательная экскурсия, интересный маршрут, Елена чудесный рассказчик!!! Спасибо огромное ей за отличное настроение и милые подарочки!!! И, конечно, же за чаепитие!!!!
  • М
    Марина
    25 января 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Очень интересная, увлекательная и познавательная экскурсия. Елена -прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Спасибо, Елена; спасибо, команда Tripster!
  • И
    Ирина
    7 января 2025
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Было очень интересно, погружает в атмосферу чайной истории Москвы. Люди, о которых рассказывают в экскурсии, будто оживают, становятся понятными. Сам
    читать дальше

    маршрут прогулки приятный глазу. У экскурсовода творческий подход к истории, скучать не даёт, включает в рассказ аудио и игровые элементы, что помогает воспринимать происходящее более полно. Ещё Елена заботливо выдаёт всякие артефакты и подарочки в процессе прогулки, тоже очень приятно.

  • Е
    Елена
    20 октября 2024
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Наш гид Елена чудесный рассказчик. Душевно делится своими знаниями по истории, традициям, связанных с чаем. Узнали много нового и вспомнили прошлое нащих родителей.
    Всем рекомендую эту экскурсию.
  • К
    Ксения
    19 октября 2024
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)
    Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)
  • Е
    Елена
    30 сентября 2024
    Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
    Очень понравилось экскурсия. Елена,наш экскурсовод молодец. Интересно рассказывала, показывала старые фотографии, этикетки, даже жестяная, старинная коробочка из под чая у
    читать дальше

    неё была с собой. Во время экскурсии проводила мини викторину с призом. В конце экскурсии мы пошли пить чай с угощением,которое она заранее для нас приготовила. Было очень интересно и познавательно. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Чайные дегустации»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)
  2. Москва-Токио: японский парк и искусство эпохи Мэйдзи
  3. Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Патриаршие пруды
  7. Воробьевы Горы
  8. Никольская улица
  9. Александровский сад
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в ноябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Чайные дегустации" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 8500. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Чайные дегустации», 26 ⭐ отзывов, цены от 2500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь