А Алексей Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) читать дальше минута длинного маршрута была наполнена информация, где то пр окружающие нас исторические здания, а где то материал через аудио гид. Скучать не пришлось.

Спасибо Несмотря на не самую лучшую погоду, провели незабываемые 2.5 часа на ин ереснейшей экскурсии от увлечённого своим делом человека. Каждая

Б Бакири Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Это была одна из лучших экскурсий!

Елена невероятно обаятельна, великолепно преподносит программу, много милых моментов по маршруту, грамотно расставлены ключевые точки, хороший организатор, группа ощущает себя единым коллективом.

Я задумываюсь о других экскурсиях с Еленой)

А Анна Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) читать дальше гида, так и дополнительные материалы), и посмотреть, и попробовать, и пощупать (даже потанцевать при желании можно). Видно, с какой любовью к теме всё сделано. Давно знакомые места открываются с новой стороны. Хотя написано, что прогулка продолжительная, за интересным рассказом она пролетела довольно быстро и легко, никакой усталости или перегруженности я не почувствовала. Желаю Елене развиваться в этом направлении и дальше, открывать новые маршруты и форматы. Спасибо за столь увлекательную экскурсию! Это не просто классический рассказ о достопримечательностях, а комплексное воздействие: и послушать (причем как живого

Н Никита Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Ходили с женой и друзьями на экскурсию с Еленой. Остались очень довольны. Было интересно, легко и познавательно. Елена позитивный и жизнерадостный человек, фанат своего дела!)

Ю Юлия Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы Очень душевная и познавательная экскурсия. Замечательный гид, от души рекомендую всем! Ждем новых экскурсий!

Н Нюта Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе)

В начале гид спрашивает, кто какой чай предпочитает. В читать дальше ходе экскурсии задаёт ещё несколько вопросов - уже в формате викторины. В конце экскурсии тот, кто наберёт больше всего баллов за викторину, получает на память приятный сувенир.

Около одного из чайных домов вкусный презент (правда, с пометкой 18+, так как содержит некоторое количество алкоголя) - конфета.

Дорога проходит от одного чайного дома к другому, так, словно к каждому чаеторговцу группа заходит в гости. Гид обязательно показывает фотографии самих чаеторговцев и их чайных домов такими, как они выглядели в былые времена. Также даёт рассмотреть некоторые чайные вкладыши. Группе также предлагается подержать в руках старинную чайную коробку.

Услышат гости экскурсии не только гида, но и голос рассказчик аудиоспектакля, чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой чайных традиций Москвы. Ещё гостей ждёт небольшая музыкальная пауза с песенкой про чай.

В конце экскурсии чаепитие в трапезной недалеко от метро Кузнецкий Мост. Нашу группу угостили иван-чаем, дали к нему по яблоку и мини-набор, который состоит из солёного кренделька, пластинки пастилы и кусочка сахарной головы.

Интересно, познавательно и вкусно прошла экскурсия, огромное спасибо гиду! Рекомендую записываться. Маршрут довольно длинный, так что замечание про удобную обувь очень актуально!В начале гид спрашивает, кто какой чай предпочитает. В

Л Любовь Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Интересная экскурсия!

Елена прекрасный рассказчик и организатор.

О Ольга Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Экскурсия очень понравилась! Уже порекомендовали друзьям) Обязательно придем на квест!

Благодарим💜

О Ольга Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Очень увлекательная прогулка по центру Москвы. Для меня большим плюсом был формат экскурсии: в небольшой группе и с наушником. Интересный рассказ, без спешки, с душевным чаепитием в конце.

Рекомендую как гостям так и жителям Москвы.

Т Татьяна Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Было интересно)

Экскурсовод очень приятная женщина!

Много нового узнала, вспомнила то, что знала)

Советую!

Г Галина Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Познавательная экскурсия, отличный экскурсовод, приятные впечатления. Только чая было маловато)))

В Верника Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Замечательная экскурсия! Очень интересно заново открывать для себя родной город с Еленой. Маршрут очень удобный и увлекательный, очень понравились ещё и викторина, и радиоспектакль, и чаепитие. Рекомендуем!

М Майя Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Ходили с ребенком на экскурсию Елены 8 марта.

Нам очень понравилось!

И интересные истории, и красивые дома👍, и смешной анекдот про чай😂.

Елена, спасибо вам огромное за такие яркие и приятные впечатления! 🌹

Е Елена Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Все очень понравилось!

Увлечены были все время, не было пустого шагания по улицам. Рассказ интересный, увлеченный. Индивидуальный наушник, отличное решение, всё, всегда слышно.

В конце чаёк очень даже кстати👌и опять же не просто чай, а с лекцией. Все супер, превосходно!!! Очень рекомендую!

A Alena Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Замечательная экскурсия, интересный маршрут, Елена чудесный рассказчик!!! Спасибо огромное ей за отличное настроение и милые подарочки!!! И, конечно, же за чаепитие!!!!

М Марина Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Очень интересная, увлекательная и познавательная экскурсия. Елена -прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Спасибо, Елена; спасибо, команда Tripster!

И Ирина Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) читать дальше маршрут прогулки приятный глазу. У экскурсовода творческий подход к истории, скучать не даёт, включает в рассказ аудио и игровые элементы, что помогает воспринимать происходящее более полно. Ещё Елена заботливо выдаёт всякие артефакты и подарочки в процессе прогулки, тоже очень приятно. Было очень интересно, погружает в атмосферу чайной истории Москвы. Люди, о которых рассказывают в экскурсии, будто оживают, становятся понятными. Сам

Е Елена Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Наш гид Елена чудесный рассказчик. Душевно делится своими знаниями по истории, традициям, связанных с чаем. Узнали много нового и вспомнили прошлое нащих родителей.

Всем рекомендую эту экскурсию.

К Ксения Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы (в мини-группе) Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)