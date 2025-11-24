Мини-группа
до 10 чел.
Чайная душа дореволюционной Москвы
Увлекательная прогулка по Москве с погружением в чайную культуру. Узнайте о традициях, истории и насладитесь настоящим чаепитием 19 века
Начало: У станции метро «Китай-город»
6 дек в 14:00
14 дек в 14:00
2500 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Москва-Токио: японский парк и искусство эпохи Мэйдзи
Погрузиться в атмосферу и философию Японии, не покидая Москвы - в компании гида-востоковеда
Начало: У СТ.М. «Ховрино»
₽ за человека
Индивидуальная
Чайная душа дореволюционной Москвы: история, традиции, вкусы
Оказаться в столице 19 века, услышать о прошлом и выпить чаю - не спеша и с удовольствием
Начало: У станции метро «Китай-город»
30 ноя в 14:30
7 дек в 14:30
от 8500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей24 ноября 2025Несмотря на не самую лучшую погоду, провели незабываемые 2.5 часа на ин ереснейшей экскурсии от увлечённого своим делом человека. Каждая
- ББакири22 ноября 2025Это была одна из лучших экскурсий!
Елена невероятно обаятельна, великолепно преподносит программу, много милых моментов по маршруту, грамотно расставлены ключевые точки, хороший организатор, группа ощущает себя единым коллективом.
Я задумываюсь о других экскурсиях с Еленой)
- ААнна9 ноября 2025Спасибо за столь увлекательную экскурсию! Это не просто классический рассказ о достопримечательностях, а комплексное воздействие: и послушать (причем как живого
- ННикита28 сентября 2025Ходили с женой и друзьями на экскурсию с Еленой. Остались очень довольны. Было интересно, легко и познавательно. Елена позитивный и жизнерадостный человек, фанат своего дела!)
- ЮЮлия10 сентября 2025Очень душевная и познавательная экскурсия. Замечательный гид, от души рекомендую всем! Ждем новых экскурсий!
- ННюта30 августа 2025Маршрут довольно длинный, так что замечание про удобную обувь очень актуально!
В начале гид спрашивает, кто какой чай предпочитает. В
- ЛЛюбовь24 августа 2025Интересная экскурсия!
Елена прекрасный рассказчик и организатор.
- ООльга23 августа 2025Экскурсия очень понравилась! Уже порекомендовали друзьям) Обязательно придем на квест!
Благодарим💜
- ООльга22 июля 2025Очень увлекательная прогулка по центру Москвы. Для меня большим плюсом был формат экскурсии: в небольшой группе и с наушником. Интересный рассказ, без спешки, с душевным чаепитием в конце.
Рекомендую как гостям так и жителям Москвы.
- ТТатьяна15 июня 2025Было интересно)
Экскурсовод очень приятная женщина!
Много нового узнала, вспомнила то, что знала)
Советую!
- ГГалина1 июня 2025Познавательная экскурсия, отличный экскурсовод, приятные впечатления. Только чая было маловато)))
- ВВерника6 апреля 2025Замечательная экскурсия! Очень интересно заново открывать для себя родной город с Еленой. Маршрут очень удобный и увлекательный, очень понравились ещё и викторина, и радиоспектакль, и чаепитие. Рекомендуем!
- ММайя9 марта 2025Ходили с ребенком на экскурсию Елены 8 марта.
Нам очень понравилось!
И интересные истории, и красивые дома👍, и смешной анекдот про чай😂.
Елена, спасибо вам огромное за такие яркие и приятные впечатления! 🌹
- ЕЕлена9 марта 2025Все очень понравилось!
Увлечены были все время, не было пустого шагания по улицам. Рассказ интересный, увлеченный. Индивидуальный наушник, отличное решение, всё, всегда слышно.
В конце чаёк очень даже кстати👌и опять же не просто чай, а с лекцией. Все супер, превосходно!!! Очень рекомендую!
- AAlena8 марта 2025Замечательная экскурсия, интересный маршрут, Елена чудесный рассказчик!!! Спасибо огромное ей за отличное настроение и милые подарочки!!! И, конечно, же за чаепитие!!!!
- ММарина25 января 2025Очень интересная, увлекательная и познавательная экскурсия. Елена -прекрасный экскурсовод и очень приятный человек! Спасибо, Елена; спасибо, команда Tripster!
- ИИрина7 января 2025Было очень интересно, погружает в атмосферу чайной истории Москвы. Люди, о которых рассказывают в экскурсии, будто оживают, становятся понятными. Сам
- ЕЕлена20 октября 2024Наш гид Елена чудесный рассказчик. Душевно делится своими знаниями по истории, традициям, связанных с чаем. Узнали много нового и вспомнили прошлое нащих родителей.
Всем рекомендую эту экскурсию.
- ККсения19 октября 2024Очень интересная и душевная экскурсия. Все продумано до мелочей. С погодой повезло, но мне кажется, в дождливую пору будет даже атмосфернее)
- ЕЕлена30 сентября 2024Очень понравилось экскурсия. Елена,наш экскурсовод молодец. Интересно рассказывала, показывала старые фотографии, этикетки, даже жестяная, старинная коробочка из под чая у
