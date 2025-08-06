читать дальше

интересную экскурсию по Немецкой слободе, и за прекрасное её завершение дегустацией в одном очень интересном месте. Полную палитру впечатлений она нам организовала! На пару часов перенеслись во времена юного императора Петра Первого: прогулялись по его любимой Немецкой слободе; узнали, кто такая кукуйская царица и почему она не стала российской императрицей; кто жил в Лефортовском дворце; что продавали в первой настоящей московской аптеке; чем славился местный рынок. Много интересных деталей, мимо которых пробежишь и не заметишь, на экскурсии складываются в образ древней столицы. ну и конечно и про наше всё: про Пушкина не забыла! Приятно посмотреть на любимый город через призму истории. Ну и вкусно покушать)))