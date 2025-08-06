Эта неспешная прогулка по одному из самых самобытных районов столицы — Немецкой слободе.
Здесь зарождались петровские идеи, которые изменили Россию, и шумел знаменитый рынок, атмосферу которого мы попробуем воспроизвести.
Вы познакомитесь с укладом жизни москвичей не только на словах, но и на вкус — в конце маршрута вас ждёт чаепитие с дегустацией угощений.
Описание экскурсии
- Мы пройдём по старинным улицам и обнаружим следы пяти эпох.
- Поговорим о возникновении этого московского района и его ярких представителях.
- Найдём следы Немецкого рынка и узнаем, чем там торговали.
- Посетим уголок, где располагалась одна из первых московских аптек.
- Обсудим, как здесь праздновали Рождество и даже попробуем его на вкус.
- В конце прогулки нас ждёт чаепитие с угощением.
Организационные детали
- Дегустация оплачивается отдельно — 350 ₽ за чел.
- Пожалуйста, предупредите меня, если у вас аллергия на мёд.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Метро «Бауманская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Елена, я более 20 лет создаю и провожу экскурсии и путешествия по Москве и её окрестностям. Веду новостной канал про гастрономические проекты, организую литературные мероприятия в книжном клубе для взрослых и детей. Жду вас в Москве — будем открывать новые страницы нашей столицы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
6 авг 2025
Быть туристом в своем городе - что может быть лучше! А что такое туризм? Познавательный досуг и закрепление впечатлений с помощью любимого приёма под названием «вкусно покушать».
