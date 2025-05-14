Это неспешная прогулка вокруг Чистых прудов — по бульвару, переулкам, дворам, укромным уголкам и даже внутри старинных домов. Мы поговорим об элитном жилье 20–21 веков, родителях первого бульвара и «Чёрном кубометре». Я покажу вам настоящую Москву, о которой говорят, будто она исчезла. Расскажу истории, которые могут показаться невероятными, но почти все они — правда.

Вы прогуляетесь по Чистопрудному бульвару и поймёте, чем он отличается от других московских бульваров.

Увидите одного из пяти рыцарей, которые, согласно легенде, охраняют наш город.

Побываете в старинном особняке, где собраны мебель, картины и раритеты разных эпох.

Подойдёте к дому-яйцу, внешний вид которого удивляет.

Посетите тайный зоопарк и услышите, как он появился.

Как новогодняя ёлка объединила рёжиссера Георгия Данелию и журналиста Юрия Роста

Где в Москве купить аутентичный французский багет

Сколько стоит самая нестандарная столичная квартира

Москвичам, которые хотят лучше узнать город, и гостям столицы, которые стремятся увидеть Москву с необычной стороны.

