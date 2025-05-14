Это неспешная прогулка вокруг Чистых прудов — по бульвару, переулкам, дворам, укромным уголкам и даже внутри старинных домов. Мы поговорим об элитном жилье 20–21 веков, родителях первого бульвара и «Чёрном кубометре». Я покажу вам настоящую Москву, о которой говорят, будто она исчезла. Расскажу истории, которые могут показаться невероятными, но почти все они — правда.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по Чистопрудному бульвару и поймёте, чем он отличается от других московских бульваров.
Увидите одного из пяти рыцарей, которые, согласно легенде, охраняют наш город.
Побываете в старинном особняке, где собраны мебель, картины и раритеты разных эпох.
Подойдёте к дому-яйцу, внешний вид которого удивляет.
Посетите тайный зоопарк и услышите, как он появился.
А ещё узнаете:
- Как новогодняя ёлка объединила рёжиссера Георгия Данелию и журналиста Юрия Роста
- Где в Москве купить аутентичный французский багет
- Сколько стоит самая нестандарная столичная квартира
Кому подойдёт экскурсия
Москвичам, которые хотят лучше узнать город, и гостям столицы, которые стремятся увидеть Москву с необычной стороны.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Прогулка завершится в особняке у площади Покровские ворота, где вы по желанию попробуете оригинальные сорта чая и мороженого
- Небольшая часть запланированных к посещению объектов может быть недоступной
- Особняк мы посещаем бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 65 туристов
Меня зовут Татьяна, я преподаватель вуза в прошлом и любитель путешествий. Я коренная москвичка, сейчас живу в городе Химки рядом с водохранилищем. Для меня важно делиться с людьми тем, что знаю и люблю, поэтому я окончила школу гида «Глазами инженера» и получила аттестацию Комитета по туризму Москвы. Путешественники говорят, что Москва со мной — это интересно, небанально, информативно и эмоционально.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
14 мая 2025
Экскурсия осень понравилась. Неспешная, очень интересная с точки зрения фактов. Мы сами москвичи, но побывали в таких неожиданных местах, о которых не знали. Татьяна очень позитивная. Отвечает на любые вопросы. Материал достаточный, но не избыточный, не утомляет. Несмотря на небольшой дождь, мы прекрасно провели время и получили удовольствие от экскурсии. Татьяну рекомендуем и сами планируем побывать на других ее экскурсиях.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 4 чел.
История со вкусом: необычные дома и бары на Чистых прудах 18+
Раскрыть исторические и гастрономические секреты в центре Москвы
Начало: У метро «Чистые пруды»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:30
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Леденящие кровь мифы, легенды и трагедии старинной Москвы
Узнать о чёртовых куличках, Поганых прудах и скелетах в дворцовых подвалах
Начало: У метро «Китай-город»
Сегодня в 19:00
21 ноя в 09:00
7666 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Особенные дома Москвы
Присоединяйтесь к экскурсии по Москве и узнайте о зданиях, которые формировали историю. Вас ждут уникальные архитектурные шедевры и интересные факты
Начало: В районе метро «Театральная»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
12 ноя в 10:30
13 ноя в 10:30
2550 ₽ за человека