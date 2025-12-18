Мои заказы

Чудотворные кресты Ярославии: Годеново и Переславль-Залесский из Москвы

Увидеть величайшую святыню - Животворящий Нерукотворный Крест и познакомиться с древним городком
Вас ждёт путешествие в село Годеново и Переславль-Залесский. Вы увидите Животворящий Крест с объёмным распятием Иисуса Христа. Услышите историю его обретения и сможете приложиться к святыне. Затем отправитесь в игрушечный городок, где сохранился дух Древней Руси. Познакомитесь с главными достопримечательностями и посетите Свято-Никольский монастырь.
Описание экскурсии

Село Годеново — сердце православного Залесья

Здесь, в храме Иоанна Златоуста, хранится величайшая святыня — Животворящий Нерукотворный Крест с объёмным изображением распятия Иисуса Христа. Учёные пытались определить происхождение Креста и установили, что порода дерева, из которого он создан, не встречается на Земле. Вы сможете:

  • приложиться к святыне (в выходные, когда открывают защитное стекло)
  • подать записки и свечи
  • набрать целебного масла от лампады

Монастырь Сошествия Креста

Следующая остановка — Никольский погост, место обретения Животворящего Креста. Вы услышите рассказ священнослужителя о чуде, которое произошло на этом месте, и сможете испить святой воды из колодца, где был найден Крест.

Переславль-Залесский — жемчужина Древней Руси

Маленький и удивительно уютный Переславль когда-то был третьим по значению городом Руси. Здесь сохранился дух древней старины, спокойствие и особая красота. Во время прогулки вы:

  • пройдёте по Красной площади — зелёному лугу, окружённому древними храмами и мощными земляными валами
  • подниметесь на валы, откуда открываются круговые панорамы города, реки Трубеж и сияющих куполов
  • побываете в Спасо-Преображенском соборе 12 века, где крестили Александра Невского и принимал сан Сергий Радонежский
  • прогуляетесь по старинной Рыбной слободе, где ловили ряпушку для московских князей

Свято-Никольский женский монастырь

Завершение путешествия — посещение Свято-Никольского монастыря, где хранятся древние реликвии:

  • Корсунский Крест — один из десяти крестов, привезённых святым князем Владимиром в 10 веке
  • мощи преподобного Корнилия Переславского Чудотворца
  • почитаемая икона Николая Угодника, прославленная многими исцелениями

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Отдельно оплачивается обед по желанию — 600 ₽ за чел. (при бронировании экскурсии)
  • Мы выдадим вам радиогиды с удобными одноразовыми наушниками, чтобы было слышно каждое слово
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4600 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Свиблово»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 701 туриста
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
читать дальше

интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

