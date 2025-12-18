Вас ждёт путешествие в село Годеново и Переславль-Залесский. Вы увидите Животворящий Крест с объёмным распятием Иисуса Христа. Услышите историю его обретения и сможете приложиться к святыне. Затем отправитесь в игрушечный городок, где сохранился дух Древней Руси. Познакомитесь с главными достопримечательностями и посетите Свято-Никольский монастырь.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Село Годеново — сердце православного Залесья

Здесь, в храме Иоанна Златоуста, хранится величайшая святыня — Животворящий Нерукотворный Крест с объёмным изображением распятия Иисуса Христа. Учёные пытались определить происхождение Креста и установили, что порода дерева, из которого он создан, не встречается на Земле. Вы сможете:

приложиться к святыне (в выходные, когда открывают защитное стекло)

подать записки и свечи

набрать целебного масла от лампады

Монастырь Сошествия Креста

Следующая остановка — Никольский погост, место обретения Животворящего Креста. Вы услышите рассказ священнослужителя о чуде, которое произошло на этом месте, и сможете испить святой воды из колодца, где был найден Крест.

Переславль-Залесский — жемчужина Древней Руси

Маленький и удивительно уютный Переславль когда-то был третьим по значению городом Руси. Здесь сохранился дух древней старины, спокойствие и особая красота. Во время прогулки вы:

пройдёте по Красной площади — зелёному лугу, окружённому древними храмами и мощными земляными валами

подниметесь на валы, откуда открываются круговые панорамы города, реки Трубеж и сияющих куполов

побываете в Спасо-Преображенском соборе 12 века, где крестили Александра Невского и принимал сан Сергий Радонежский

прогуляетесь по старинной Рыбной слободе, где ловили ряпушку для московских князей

Свято-Никольский женский монастырь

Завершение путешествия — посещение Свято-Никольского монастыря, где хранятся древние реликвии:

Корсунский Крест — один из десяти крестов, привезённых святым князем Владимиром в 10 веке

мощи преподобного Корнилия Переславского Чудотворца

почитаемая икона Николая Угодника, прославленная многими исцелениями

Организационные детали