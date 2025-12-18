Чудотворные кресты Ярославии: Годеново и Переславль-Залесский из Москвы
Увидеть величайшую святыню - Животворящий Нерукотворный Крест и познакомиться с древним городком
Вас ждёт путешествие в село Годеново и Переславль-Залесский. Вы увидите Животворящий Крест с объёмным распятием Иисуса Христа. Услышите историю его обретения и сможете приложиться к святыне. Затем отправитесь в игрушечный городок, где сохранился дух Древней Руси. Познакомитесь с главными достопримечательностями и посетите Свято-Никольский монастырь.
Описание экскурсии
Село Годеново — сердце православного Залесья
Здесь, в храме Иоанна Златоуста, хранится величайшая святыня — Животворящий Нерукотворный Крест с объёмным изображением распятия Иисуса Христа. Учёные пытались определить происхождение Креста и установили, что порода дерева, из которого он создан, не встречается на Земле. Вы сможете:
приложиться к святыне (в выходные, когда открывают защитное стекло)
подать записки и свечи
набрать целебного масла от лампады
Монастырь Сошествия Креста
Следующая остановка — Никольский погост, место обретения Животворящего Креста. Вы услышите рассказ священнослужителя о чуде, которое произошло на этом месте, и сможете испить святой воды из колодца, где был найден Крест.
Переславль-Залесский — жемчужина Древней Руси
Маленький и удивительно уютный Переславль когда-то был третьим по значению городом Руси. Здесь сохранился дух древней старины, спокойствие и особая красота. Во время прогулки вы:
пройдёте по Красной площади — зелёному лугу, окружённому древними храмами и мощными земляными валами
подниметесь на валы, откуда открываются круговые панорамы города, реки Трубеж и сияющих куполов
побываете в Спасо-Преображенском соборе 12 века, где крестили Александра Невского и принимал сан Сергий Радонежский
прогуляетесь по старинной Рыбной слободе, где ловили ряпушку для московских князей
Свято-Никольский женский монастырь
Завершение путешествия — посещение Свято-Никольского монастыря, где хранятся древние реликвии:
Корсунский Крест — один из десяти крестов, привезённых святым князем Владимиром в 10 веке
почитаемая икона Николая Угодника, прославленная многими исцелениями
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
Отдельно оплачивается обед по желанию — 600 ₽ за чел. (при бронировании экскурсии)
Мы выдадим вам радиогиды с удобными одноразовыми наушниками, чтобы было слышно каждое слово
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
