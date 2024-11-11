Старый Арбат славится особой атмосферой и притягивает не только красотой, но и историей.
А где история, там рядом и сказка! Я создала эту экскурсию, чтобы ребята могли совершить путешествие по известной столичной улице и вспомнить сказочное творчество Александра Пушкина.
А где история, там рядом и сказка! Я создала эту экскурсию, чтобы ребята могли совершить путешествие по известной столичной улице и вспомнить сказочное творчество Александра Пушкина.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00
Описание экскурсии
Что увидим:
- Площадь, по которой могли гулять главные герои пушкинской сказки о глупости и смекалке
- Романтическое место, где поэт был по-настоящему счастлив и прожил несколько месяцев с любимой Натали
- Храм, о котором упоминается ещё во времена расцвета средневекового русского царства. Он устоял и пережил все невзгоды. А сколько он событий чудных хранит в своих воспоминаниях!
- Театр, на сцене которого живут пушкинские герои
О чём поговорим:
- Я расскажу об одной из самых известных улиц в Москве — Старом Арбате
- Мы разберёмся, почему ближайшие переулки носят такие интересные названия и как они связаны с историей города
- Поймём, как сказки пришли в творчество Пушкина и с кем состязался Александр Сергеевич в сказочном творчестве
- Вспомним героев пушкинских сказок и решим, могут ли они жить среди нас
- Почувствуем творческий дух Арбата, который царил здесь в пушкинскую эпоху и до сих пор притягивает поэтов, художников и артистов
Организационные детали
Для группы школьников от 7 человек предоставляется скидка. Подробности обсудим в переписке.
в понедельник в 17:00, в среду в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00, в среду в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 6983 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которыеЗадать вопрос
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