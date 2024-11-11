Елена — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 6983 туристов

читать дальше просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы-столицы. Если вам интересна Москва, я буду рада открыть для вас новые и интересные стороны её истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.

Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые