Детская экскурсия «С пушкинскими сказками по Старому Арбату»

Прогуляться по знаменитой улице с героями знакомых сказок и рассказами о великом поэте
Старый Арбат славится особой атмосферой и притягивает не только красотой, но и историей.

А где история, там рядом и сказка! Я создала эту экскурсию, чтобы ребята могли совершить путешествие по известной столичной улице и вспомнить сказочное творчество Александра Пушкина.
Детская экскурсия «С пушкинскими сказками по Старому Арбату»
Детская экскурсия «С пушкинскими сказками по Старому Арбату»
Детская экскурсия «С пушкинскими сказками по Старому Арбату»
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 17:00

Описание экскурсии

Что увидим:

  • Площадь, по которой могли гулять главные герои пушкинской сказки о глупости и смекалке
  • Романтическое место, где поэт был по-настоящему счастлив и прожил несколько месяцев с любимой Натали
  • Храм, о котором упоминается ещё во времена расцвета средневекового русского царства. Он устоял и пережил все невзгоды. А сколько он событий чудных хранит в своих воспоминаниях!
  • Театр, на сцене которого живут пушкинские герои

О чём поговорим:

  • Я расскажу об одной из самых известных улиц в Москве — Старом Арбате
  • Мы разберёмся, почему ближайшие переулки носят такие интересные названия и как они связаны с историей города
  • Поймём, как сказки пришли в творчество Пушкина и с кем состязался Александр Сергеевич в сказочном творчестве
  • Вспомним героев пушкинских сказок и решим, могут ли они жить среди нас
  • Почувствуем творческий дух Арбата, который царил здесь в пушкинскую эпоху и до сих пор притягивает поэтов, художников и артистов

Организационные детали

Для группы школьников от 7 человек предоставляется скидка. Подробности обсудим в переписке.

в понедельник в 17:00, в среду в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 17:00, в среду в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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