Дороги Золотого кольца России

Золотое кольцо — это куда больше, чем его основные города. Что Вы знаете про историю 📖 дорог их соединяющие и мест на них лежащих? К примеру, старинный Троицкий тракт — самая намоленная дорога России. Это не просто путь из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, это дорога со множеством исторических событий, тайн и легенд. По ней проходили бунты, набеги татар, разбойничьи банды смутного времени.

Но она куда младше другой великой дороги — Стромынки. Этот путь теряется в древних веках и старше Москвы и Владимира. Стромынка восходит к седым векам и помнит, как Ярославль основывали и Суздаль строили. С ней связано огромное количество легенд и баек.

Эти две дороги словно две сестры, неразрывно связаны друг с другом. История русского царства это их история.

Что Вы увидите в путешествии: