Дороги Золотого кольца России
Золотое кольцо — это куда больше, чем его основные города. Что Вы знаете про историю 📖 дорог их соединяющие и мест на них лежащих? К примеру, старинный Троицкий тракт — самая намоленная дорога России. Это не просто путь из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, это дорога со множеством исторических событий, тайн и легенд. По ней проходили бунты, набеги татар, разбойничьи банды смутного времени.
Но она куда младше другой великой дороги — Стромынки. Этот путь теряется в древних веках и старше Москвы и Владимира. Стромынка восходит к седым векам и помнит, как Ярославль основывали и Суздаль строили. С ней связано огромное количество легенд и баек.
Эти две дороги словно две сестры, неразрывно связаны друг с другом. История русского царства это их история.
Что Вы увидите в путешествии:
- Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича;
- Место где завершались русские бунты XVII;
- Подмосковного близнеца церкви в Филях;
- столицу русской опричнины — Александровскую слободу;
- уездный город 🏙️ N живущий памятью о первом из людей — Киржач;
- село хранящее наследием прежних веков — Филипповское.
- И это лишь основные места на маршруте, их куда больше! Экскурсия ⛳ строится под Ваши предпочтения и пожелания, и может меняться по ходу ее проведения.