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Дорогами российской истории

Дмитрий М.
Дмитрий М. – Гид из Москвы
Авторская экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 на северо-восток Замосковья вдоль самых древних дорог России в живописных и исторических местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-3 человек
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Дорогами российской истории
Дорогами российской истории

Что вы увидите

  • Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича
  • Место где завершались русские бунты
  • Близнец церкви в Филях
  • Александровская слобода
  • Киржач
  • Филипповское
  • и многое другое.
Дороги Золотого кольца России
Золотое кольцо — это куда больше, чем его основные города. Что Вы знаете про историю 📖 дорог их соединяющие и мест на них лежащих? К примеру, старинный Троицкий тракт — самая намоленная дорога России. Это не просто путь из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, это дорога со множеством исторических событий, тайн и легенд. По ней проходили бунты, набеги татар, разбойничьи банды смутного времени.
Но она куда младше другой великой дороги — Стромынки. Этот путь теряется в древних веках и старше Москвы и Владимира. Стромынка восходит к седым векам и помнит, как Ярославль основывали и Суздаль строили. С ней связано огромное количество легенд и баек.
Эти две дороги словно две сестры, неразрывно связаны друг с другом. История русского царства это их история.

Что Вы увидите в путешествии:

  • Церковь у путевого дворца царя Алексея Михайловича;
  • Место где завершались русские бунты XVII;
  • Подмосковного близнеца церкви в Филях;
  • столицу русской опричнины — Александровскую слободу;
  • уездный город 🏙️ N живущий памятью о первом из людей — Киржач;
  • село хранящее наследием прежних веков — Филипповское.
  • И это лишь основные места на маршруте, их куда больше! Экскурсия ⛳ строится под Ваши предпочтения и пожелания, и может меняться по ходу ее проведения.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед (можно организовать пикник на природе)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Большая Сухаревская площадь
Дорогами российской истории
Дорогами российской истории
Дорогами российской истории
Дорогами российской истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий М.
Дмитрий М.
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Дмитрий М. проводит ещё 5 экскурсий

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